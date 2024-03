Rey Mysterio volverá a WWE en el próximo SmackDown

Rey Mysterio lleva unos meses sin ser visto en WWE. En noviembre de 2023, se sometió a una cirugía de rodilla -parece ser que la había estado atrasando durante un tiempo- que lo ha mantenido fuera de acción desde entonces. Fue retirado de la televisión tras un ataque de Santos Escobar como parte de la salida de este último de la LWO. Aunque «The Master of the 619» esperaba regresar al ring a tiempo para el Royal Rumble, eso no sucedió. Ahora se cree que regresará antes de WrestleMania 40 en abril de este año.

Y quizá ese paso hacia participar en «The Grandest Stage of Them All» lo de la semana que viene en SmackDown pues estará presente en el programa:

¿Y qué historia podría llevarlo al magno evento? Parece claro que su rivalidad con Legado del Fantasma, que esta semana atacaron a su pupilo Dragon Lee.

Por otro lado, también se han confirmado otras dos apariciones para el show del 15 de marzo, las de The Rock y Roman Reigns. Ambos estuvieron esta semana en SmackDown para acordar su lucha de parejas con Cody Rhodes y Seth Rollins en la Noche 1 de WrestleMania 40. Además, «The Great One» se llevó una bofetada del «American Nightmare».

A SLAP for a SLAP. 👋💥@TheRock took things too far and @CodyRhodes made sure he paid for it. We are SO ready. @CodyRhodes and @WWERollins vs. @TheRock and @WWERomanReigns at #WrestleMania XL! #SmackDown pic.twitter.com/7UqPOEPVHD

— WWE (@WWE) March 9, 2024