The Rock se despide temporalmente, pero volverá por Cody Rhodes

Triple H dio la bienvenida a la afición de la WWE y presentó a Cody Rhodes como el nuevo Campeón Indiscutible en WrestleMania 40.

Durante la presentación, se proyectó un emotivo video que repasó la carrera de Cody en la WWE y aspectos de su vida personal, lo que llevó al nuevo campeón a emocionarse hasta las lágrimas. Después de la celebración por la obtención del título, la atmósfera festiva se vio interrumpida por la sorpresiva aparición de The Rock.

The Rock se enfrascó en una discusión con el público debido a los abucheos que recibió, pero pronto cambió el tono para felicitar a Cody por su logro. Reconoció la resistencia de Cody frente a los obstáculos que él, Roman Reigns y The Bloodline habían presentado. Sin embargo, de manera inesperada, The Rock planteó la posibilidad de cargar por unos momentos el cinturón de campeón, lo que desconcertó tanto al campeón como a los fanáticos.

The Rock dijo que «se sentía correcto», pero le regresó el título a Cody y aseguró que The Rock tenía que irse por ahora, pero cuando regrese, lo buscará para enfrentarlo cuando vuelva, pues le recordó que en la lucha en parejas él lo derrotó. Y que su historia con Cody apenas estaba iniciado.

Cody, reconociendo a The Rock como parte de la junta directiva de la WWE, afirmó que él es el campeón, pero se mostró respetuoso hacia su superior. Al final, The Rock decidió darle algo a Cody, aunque sin que se revelara que era. Posteriormente, abandonó el ring, y parece ser que será el fin por un tiempo de Dawynne Johnson como luchador en WWE.