Unas semanas atrás, Mick Foley compartía que a principios de 2025 sabría si volvería a luchar o no. No obstante, en un reciente video en su canal de YouTube anuncia que finalmente no tendrá un último combate debido a su salud, la cual le hizo tener que cancelar varias apariciones.

► Mick Foley no volverá a luchar

«¡Hola a todos, soy Mick Foley y quiero compartir una actualización sobre esa última lucha que estaba considerando tener para mi sexagésimo cumpleaños! Como algunos de ustedes saben, tuve que ausentarme un par de fines de semana de las apariciones debido a mareos y aturdimiento. Después de consultar con un par de médicos y también basándome en mi propia experiencia con las conmociones cerebrales, los síntomas… parecen indicar una conmoción cerebral que ni siquiera sabía que había sufrido. No había hecho mucho en el ring, pero había hecho un poco.

«Me di cuenta de que me sentía mareado después de uno de los entrenamientos, pero pensé que desaparecería. Por lo tanto, parece la decisión más sensata, y una que cuenta con el fuerte respaldo de mi familia, cancelar esa lucha final. Si puedo sufrir una conmoción cerebral por algo de lo que ni siquiera estoy consciente, entonces algunas de las cosas que estaba pensando en hacer, esperando hacer en una gran lucha, no serían inteligentes. Por lo tanto, con el impulso de mi familia y después de pensarlo detenidamente, he decidido que no habrá una lucha final».

► WWE Raw posWrestleMania XL