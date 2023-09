«Tienes a Solo, Jimmy y Roman en SmackDown. Jey es el único miembro de Bloodline en Raw. Es el rostro en Raw y está en conflicto con todos en el vestuario. ¿Cómo puede mantenerse motivado y tomar el control? Siento que necesitan ficharnos a mí y a Jacob Fatu. Deben contratarnos y colocarnos en Raw para que formemos nuestra propia Bloodline y de alguna manera incorporar, tal vez, un enfrentamiento con SmackDown […]». Zilla Fatu proponía recientemente esta idea para WWE.

► Jacob Fatu quiere probar la WWE

Y ahora sabemos que Jacob Fatu quiere tener la oportunidad de ser una Superstar, según le dice a MuscleManMalcolm:

«Quiero decir, para estar en WWE, debemos pensar en la historia. Toda mi familia ha estado allí. Si alguna vez tuviera la oportunidad de ir allí, absolutamente, me encantaría. Pero ten en cuenta que es más que eso. Soy responsable de siete bocas, y de ocho. Soy responsable de ocho personas vivas, mi esposa e hijos. Como dije, realmente me llevo bien con todos. No has escuchado a nadie decir algo malo de mí entre bastidores con los chicos porque no me involucro en esas cosas. Pero veo AEW, tengo a mi amigo Will Hobbs allí. Saludos a Will Hobbs. No solo eso. Ver a otros talentos con los que he estado de gira, verlos en AEW me hace sentir bien porque recuerdo estar en esa edad y no tener una plataforma.

«Pero cualquier cosa pequeña que hiciera, si me parecía importante, la abrazaría. Así que estoy feliz por los chicos, y estoy feliz de que todos estén ganando dinero. Estoy feliz de que todos estén involucrados. Pero estar en WWE, hombre, mi padre, mi tío, mira, mis primos están allí. Así que absolutamente, si tuviera la oportunidad, iría. Pero si no funciona, no funciona. Al igual que mi hermana, Trin. Saludos a Trin. Ella está en IMPACT. Luego, ¿qué, Japón, Lance está en NOAH? Juicy siempre está en AAA. Se trata de vivir la vida y con la cantidad de hijos que tengo, me gustaría estar en algún lugar donde pueda controlar mi horario. Pero simplemente lo dejo en manos de Dios».