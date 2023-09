Zilla Fatu ya se imagina en WWE con The Bloodline

«Es todo amor. Es todo respeto. Todavía quiero ver que la escuela de Booker T prospere. Para mí, simplemente mi visión era diferente. Booker y yo ya tuvimos una conversación y algunas cosas no podían funcionar. Mi visión y la suya, lo que él tenía planeado, simplemente no se conectaban. Decidimos separarnos de manera respetuosa, y seguimos en buenos términos. […] Mi visión y la suya simplemente no se alineaban ni encajaban juntas. Estoy haciendo mi propia cosa, un día a la vez […]». Así explicaba recientemente Zilla Fatu su adiós a la escuela de Booker T.

¿Acaso es posible que el joven luchador hijo de Umaga tenga la intención de adentrarse en WWE en un futuro cercano y el Hall of Famer no quisiera que se apresurara tanto? Es pura especulación. Pero tiene relación con una idea que tiene Zilla Fatu sobre The Bloodline, la cual comparte en un reciente episodio de Apples & Grapes.

«Tienes a Solo, Jimmy y Roman en SmackDown. Jey es el único miembro de Bloodline en Raw. Es el rostro en Raw y está en conflicto con todos en el vestuario. ¿Cómo puede mantenerse motivado y tomar el control? Siento que necesitan ficharnos a mí y a Jacob Fatu. Deben contratarnos y colocarnos en Raw para que formemos nuestra propia Bloodline y de alguna manera incorporar, tal vez, un enfrentamiento con SmackDown, ‘Necesitan ajustarse. Esta familia se basa en la lealtad y el respeto. Ustedes no están mostrando ninguno de ellos’. Que Roman hable y nosotros simplemente tengamos una rivalidad. En lugar de ser Combate Tribal, sería Guerra Tribal.

«El enfrentamiento de tres contra tres tendría que ser, tal vez, en WrestleMania o algún gran evento de pago. La alineación es perfecta porque si hacemos un tres contra uno tres, sería gemelo contra gemelo, Samoan Spike contra Samoan Spike, y Jacob contra Roman. Me pone la piel de gallina. Eso sería increíble. Pensábamos que SummerSlam fue algo, pero lo que estoy hablando es de Guerra Tribal y todos luchando por ser el Jefe Tribal. Al diablo con el cinturón y las demás cosas. Estamos luchando por el collar. Eso es grande y algo diferente. Hay mucha verdad en ello».

