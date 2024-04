Kairi Sane contesta a las acusaciones de Mark Henry

El miembro del Salón de la Fama de la WWE Mark Henry acusó a Kairi Sane de no respetar la lucha libre en el episodio más reciente de Busted Open Radio hablando de que «The Pirate Princess» se demoró en abandonar el cuadrilátero en WrestleMania XL cuando sus oponentes, Jade Cargill, Bianca Belair y Naomi hicieron sus entradas.

«Bully [Ray] y Tommy [Dreamer] entenderán esto cuando lo diga. Lo que estoy diciendo es que si fuera una mujer y estuviera en esa lucha, y hago mi entrada, entro en el ring, limpio mis pies y demás, mientras el trasero de Kairi Sane todavía está caminando hacia el ring, le arrancaría la cabeza. Dame el maldito ring. Soy el tipo. Ella debería haber salido del maldito ring. Estaba tan enojado. Primero debes respetar el negocio. Y ella no lo hizo, pero lo habría hecho si yo estuviera en el ring.»

