Jade Cargill, Bianca Belair y Naomi vs. Asuka, Kairi Sane y Dakota Kai en WrestleMania

Es oficial. Hay otra gran lucha añadida a WrestleMania 40, este caso un combate femenil bastante interesante. Como ya lo reportamos aquí en SÚPER LUCHAS, la poderosa morenaza Jade Cargill tuvo un gran debut oficial en SmackDown, firmando el contrato ofrecido por Nick Aldis para ser oficial y exclusivamente Superestrella de la marca azul. Luego, hizo una buena promo en donde advirtió a todas las luchas de WWE que por más bueno que sea el elenco femenil, nunca de ellas es como La Tormenta Jade Cargill.

Y hacia el final del show, hizo una inesperada aparición para salvar a Bianca Belair y Naomi, quienes eran atacadas sin piedad por Damage CTRL. Quedó en el ambiente la posibilidad de que estas mujeres pudieran resolver sus diferencias en WrestleMania 40, y ya se ha hecho oficial.

DAMAGE CONTROLLED. 😤@Jade_Cargill 🤝 @BiancaBelairWWE 🤝 @TheTrinity_Fatu

Not what you were expecting, was it #DamageCTRL? #SmackDown pic.twitter.com/qkwacSiwJf

— WWE (@WWE) March 30, 2024