King & Queen of the Ring 2024, ya tiene fecha y sede

Durante WrestleMania XL, se confirmó que WWE regresará al estado de Arabia Saudita a finales de mayo de 2024 con el evento King & Queen of the Ring, además de SmackDown.

La ciudad de Jeddah tendrá una doble ración de WWE, ya que la empresa celebrará el primer episodio de SmackDown desde Arabia Saudita el próximo 24 de mayo.

La WWE retomará el concepto que descartó el año pasado para su show en Arabia Saudita, el cual habría tenido como atracción principal los torneos King of the Ring y Queen of the Ring. En 2023, la empresa celebró su evento Night of Champions en Jeddah en lugar de ese toreo.

Sin embargo, ahora sí se realizará estos torneos el 25 de mayo en el Jeddah Superdome de Jeddah, Arabia Saudita.