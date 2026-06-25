Primer vistazo: Cartelera AEW Dynamite 1 de julio 2026

AEW Dynamite se presentó este miércoles en el Smart Financial Centre en Sugar Land, Texas, y entre otras cosas vimos a Konosuke Takeshita vencer a Ricochet.
► En el episodio de AEW Dynamite del 24 de junio vimos:
- Death Riders (Jon Moxley, Claudio Castagnoli y Wheeler Yuta) vencieron a Místico, Bandido y Brody King (***)
- CLASIFICATORIA PARA SURVIVAL OF THE FITTEST: Harley Cameron venció a Marina Shafir (** 1/2)
- Will Ospreay venció a El Phantasmo (***)
- Swerve Strickland venció a Daniel García (** 1/2)
- Zack Sabre Jr. venció a ‘Jungle’ Jack Perry (****)
- The Young Bucks (Matt Jackson y Nick Jackson) vencieron a TMDK (Robbie Eagles y Bad Dude Tito) (** 1/2)
- CLASIFICATORIA PARA SURVIVAL OF THE FITTEST: Queen Aminata venció a Red Velvet (***)
- CAMPEONATO INTERNACIONAL AEW: Konosuke Takeshita (c) retuvo ante Ricochet (****)
- Death Riders vencieron a Místico, Bandido y Brody King con ayuda de Marina Shafir
- Harley Cameron sorprende a Marina Shafir en clasificatoria para Survival of the Fittest
- AEW Dynamite: Will Ospreay vence a El Phantasmo en un excelente duelo
- AEW Dynamite: Swerve Strickland derrotó a Daniel García con Hidden Blade
- AEW Dynamite: Zack Sabre Jr. vence a Jack Perry en batalla técnica
- AEW Dynamite: Young Bucks aplastan a TMDK en combate de parejas
- Queen Aminata vence a Red Velvet en clasificatoria para Survival of the Fittest
- AEW Dynamite: Konosuke Takeshita defendió exitosamente su título ante Ricochet
► Cartelera AEW Dynamite 1 de julio 2026
El próximo episodio de AEW Dynamite se presentará el 1 de julio 2026 en la Viejas Arena en San Diego, California, (anteriormente llamado Cox Arena), coliseo con capacidad para 12,845 aficionados.
- LUCHA ELIMINATORIA POR EL CAMPEONATO TBS: Hikaru Shida, Kris Statlander, Persephone, Harley Cameron, Queen Aminata y ?.
|Información del Evento
|Fecha
|Miércoles 1 de julio de 2026
|Hora (CDMX)
|7:00 PM
|Transmisión
|TBS / HBO Max (Estados Unidos) | Fox Sports MX (México)
|Sede
|Viejas Arena, San Diego, California
|Capacidad
|12,845 espectadores