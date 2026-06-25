Primer vistazo: Cartelera AEW Dynamite 1 de julio 2026

AEW Dynamite se presentó este miércoles en el Smart Financial Centre en Sugar Land, Texas, y entre otras cosas vimos a Konosuke Takeshita vencer a Ricochet.

► En el episodio de AEW Dynamite del 24 de junio vimos:

Death Riders (Jon Moxley, Claudio Castagnoli y Wheeler Yuta) vencieron a Místico, Bandido y Brody King (***) CLASIFICATORIA PARA SURVIVAL OF THE FITTEST: Harley Cameron venció a Marina Shafir (** 1/2) Will Ospreay venció a El Phantasmo (***) Swerve Strickland venció a Daniel García (** 1/2) Zack Sabre Jr. venció a ‘Jungle’ Jack Perry (****) The Young Bucks (Matt Jackson y Nick Jackson) vencieron a TMDK (Robbie Eagles y Bad Dude Tito) (** 1/2) CLASIFICATORIA PARA SURVIVAL OF THE FITTEST: Queen Aminata venció a Red Velvet (***) CAMPEONATO INTERNACIONAL AEW: Konosuke Takeshita (c) retuvo ante Ricochet (****)

► Cartelera AEW Dynamite 1 de julio 2026

El próximo episodio de AEW Dynamite se presentará el 1 de julio 2026 en la Viejas Arena en San Diego, California, (anteriormente llamado Cox Arena), coliseo con capacidad para 12,845 aficionados.

LUCHA ELIMINATORIA POR EL CAMPEONATO TBS: Hikaru Shida, Kris Statlander, Persephone, Harley Cameron, Queen Aminata y ?.