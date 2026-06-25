Primer vistazo: Cartelera AEW Dynamite 1 de julio 2026

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AEW Dynamite se presentó este miércoles en el Smart Financial Centre en Sugar Land, Texas, y entre otras cosas vimos a Konosuke Takeshita vencer a  Ricochet.

► En el episodio de AEW Dynamite del 24 de junio vimos:

  1. Death Riders (Jon Moxley, Claudio Castagnoli y Wheeler Yuta) vencieron a Místico, Bandido y Brody King (***)
  2. CLASIFICATORIA PARA SURVIVAL OF THE FITTEST: Harley Cameron venció a Marina Shafir (** 1/2)
  3. Will Ospreay venció a El Phantasmo (***)
  4. Swerve Strickland venció a Daniel García (** 1/2)
  5. Zack Sabre Jr. venció a ‘Jungle’ Jack Perry (****)
  6. The Young Bucks (Matt Jackson y Nick Jackson) vencieron a TMDK (Robbie Eagles y Bad Dude Tito) (** 1/2)
  7. CLASIFICATORIA PARA SURVIVAL OF THE FITTEST: Queen Aminata venció a Red Velvet (***)
  8. CAMPEONATO INTERNACIONAL AEW: Konosuke Takeshita (c) retuvo ante Ricochet (****)

► Cartelera AEW Dynamite 1 de julio 2026

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El próximo episodio de AEW Dynamite se presentará el 1 de julio 2026 en la Viejas Arena en San Diego, California, (anteriormente llamado Cox Arena), coliseo con capacidad para 12,845 aficionados.

  • LUCHA ELIMINATORIA POR EL CAMPEONATO TBS: Hikaru Shida, Kris Statlander, Persephone, Harley Cameron, Queen Aminata y ?.
Información del Evento
Fecha Miércoles 1 de julio de 2026
Hora (CDMX) 7:00 PM
Transmisión TBS  / HBO Max (Estados Unidos) | Fox Sports MX (México)
Sede Viejas Arena, San Diego, California
Capacidad 12,845 espectadores

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

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