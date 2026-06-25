AEW Dynamite: Konosuke Takeshita defendió exitosamente su título ante Ricochet

Konosuke Takeshita defendió el Campeonato Internacional AEW ante Ricochet este miércoles en AEW Dynamite. El aspirante comenzó la lucha con una ofensiva devastadora que parecía acabar con el reinado del japonés en minutos.

► Momentos clave

Ricochet empezó con todo. Un vuelo suicida, patadas de misil impulsadas con las sogas, planchas y lances varios que tenían al campeón contra las cuerdas. Takeshita parecía reaccionar, pero en una veloz embestida, fue recibido por las patadas voladoras de Ricochet. En una embestida más, salió volando fuera del ring.

Ricochet se lanzó con Shooting Star Press. Takeshita lo atrapó en el vuelo y lo arrojó en súplex pecho con pecho en pleno piso de ringside. De regreso al enlonado, Takeshita volvió a atrapar en el aire a Ricochet, plantándolo con fuerza con un Blue Thunder Bomb.

Intercambio de ranas cerró ese segmento. Takeshita aplicó su combo de martinete y súplex alemán. Ricochet logró aplicar un Michinoku Driver para dos segundos. Rodillazo de Ricochet directo a la mandíbula del japonés. Shooting Star Press desde las alturas. Sólo dos segundos.

Takeshita intentó un súplex alemán desde las cuerdas. Ricochet cayó de pie. Takeshita esquivó Spirit Gun y logró un Last Ride para dos segundos. Ricochet evitó el rodillazo de Takeshita y ejecutó un Ricosault. Takeshita resistió y pudo impactar un lariat seguido de su Power Drive Knee y su remate, el Raging Fire.

Calificación: ★★★★ | Calidad: 8.2 | Narrativa: 8.0 | Intensidad: 9.0