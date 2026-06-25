The Young Bucks (Matt Jackson y Nick Jackson) se enfrentaron este miércoles a TMDK (Robbie Eagles y Bad Dude Tito) en AEW Dynamite. Los Bucks buscaron sorprender a los enviados de New Japan con su estilo aéreo.

► Momentos clave

Apenas se iba Zack Sabre del ring cuando ya estaban entrando los participantes de esta lucha, quienes de inmediato entraron en materia. Los Bucks sorprendieron a los de New Japan con vuelos coordinados, así que la respuesta fueron rudezas de los visitantes.

Después de que Matt sufrió un poco con sus rivales, Nick entró al relevo repartiendo lances aéreos. Con tijeras, sacó del ring a Tito. Los dos Bucks entraron y empezaron las Superkicks, con lo que no les costó mucho ganar.

Calificación: ★★½ | Calidad: 5.5 | Narrativa: 4.0 | Intensidad: 5.0

Después de la lucha, TMDK atacaron a los Bucks. Omega llegó al rescate.