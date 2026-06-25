Queen Aminata vence a Red Velvet en clasificatoria para Survival of the Fittest

Queen Aminata y Red Velvet se enfrentaron este miércoles en una clasificatoria para Survival of the Fittest en AEW Dynamite. Velvet parecía un poco oxidada al inicio de la contienda.

► Momentos clave

Aminata logró hacerle daño desde el principio, en especial con un súplex alemán. Le costó trabajo a Velvet reaccionar, y lo hizo con un powerbomb desde las alturas. Aminata pudo detener a Velvet con una rompecuellos giratoria.

Velvet respondió con un cuatro al brazo y un candado. En el juego de cuerdas, Velvet logró un Bulldog derivado de una cazadora. Aminata aplicó candado invertido, y ayudada por las cuerdas se llevó a su rival con súplex invertido.

Aminata parecía ganar con una lanza zacatecana. De alguna manera, Velvet rompió la cuenta. Aminata volvió a ascender a las cuerdas. Velvet fue por ella y la derribó con tijeras, luego se lanzó con una plancha. Sólo dos segundos.

Ambas intercambiaron codazos a la cabeza. Velvet logró patada directo a la cara, pero en el juego de cuerdas, Aminata le conectó cabezazo y luego la remató para avanzar hacia el torneo.

Calificación: ★★★ | Calidad: 6.5 | Narrativa: 6.0 | Intensidad: 7.0

► ¿Y ahora qué?

Queen Aminata avanza a Survival of the Fittest tras esta victoria. Red Velvet queda eliminada de la competición clasificatoria.