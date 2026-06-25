Harley Cameron sorprende a Marina Shafir en clasificatoria para Survival of the Fittest

Harley Cameron sorprendió a Marina Shafir este martes en una lucha clasificatoria para Survival of the Fittest en AEW Dynamite.

AEW DYNAMITE 24 de junio 2026 | Death Riders vs. Místico y Brodido.

► Momentos clave

Shafir llegó decidida a terminar rápido, pero Cameron resistió sus llaves y ejecutó un vuelo suicida. Cuando la rubia iba por un vuelo desde las cuerdas, Shafir la alcanzó y la azotó desde la altura.

Shafir aplicó una descuartizadora y un fuerte candado, seguido de una serie de derribes de judo. Cameron se defendió con golpes a la cabeza y un lazo al cuello, pero Shafir la detuvo con una patada a la cara y rodillazos al abdomen.

El giro llegó cuando Cameron logró aplicar un medio cangrejo. Shafir lo volteó con candado, pero Cameron le devolvió la vuelta y la sorprendió con un toque de espaldas.

Calificación: ★★½ | Calidad: 5.5 | Narrativa: 5.0 | Intensidad: 7.0

► ¿Y ahora qué?

Harley Cameron avanza a Survival of the Fittest tras esta victoria sorpresiva. Marina Shafir queda eliminada de la competición, a pesar de dominar gran parte de la lucha.