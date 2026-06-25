Goldberg afirma que está más ocupado que cuando era luchador activo en WWE

Retirarse del ring no significó bajar el ritmo. Goldberg reconoció en una nueva aparición en el programa Going Ringside que, paradójicamente, está más ocupado ahora que cuando era luchador activo en WWE.

La declaración llegó durante su participación como invitado en la Rivercity WrestlingCon, convención a la que también asistieron miembros del Salón de la Fama como Trish Stratus, Rey Mysterio, Mick Foley, JBL, Ron Simmons y Lita, entre otros.

► “Parece que al ‘retirarme’ me volví más ocupado”

Goldberg abrió su respuesta con una premisa que conoce bien cualquier luchador veterano: en esta industria, el retiro es más un concepto que una realidad.

“Bueno, cuando eres luchador, no existe tal cosa como el retiro. Así que, quiero decir, tengo programas de televisión en camino. Tengo uno con mi hijo, esperemos que en Discovery, y Shark Tank, y esto [la Rivercity WrestlingCon], y por Dios, tengo tantísimo en marcha. Parece que al ‘retirarme’ me volví más ocupado.”

► Los proyectos que llenan su agenda

Entre las actividades que ocupan su tiempo destaca Carlectibles with Bill Goldberg, un programa de televisión dedicado a su pasión por los automóviles de colección. También tiene en desarrollo el proyecto familiar junto a su hijo para el canal Discovery. Además, Goldberg se desempeña como CEO de Patriot Tactical, empresa del sector de equipamiento táctico y de seguridad.

Como informamos previamente, en esta misma entrevista con Going Ringside, Goldberg habló también de su enemistad real con Triple H dentro de WWE y llamó a Brock Lesnar su mejor rival de carrera.

Goldberg disputó su lucha de retiro el 12 de julio de 2025 en el Saturday Night’s Main Event de Atlanta, cayendo ante Gunther, quien retuvo el Campeonato Mundial Peso Completo. A pesar de que la despedida estuvo rodeada de polémica por el corte de su discurso final en la transmisión de NBC, el propio Goldberg dejó abierta la posibilidad de una lucha más en declaraciones posteriores. Por ahora, sin embargo, el calendario apunta en otra dirección.