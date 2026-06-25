AEW Dynamite: Will Ospreay vence a El Phantasmo en un excelente duelo

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AEW DYNAMITE 24 de junio 2026.

Will Ospreay venció a El Phantasmo este martes en una lucha de excelencia técnica en AEW Dynamite.

► Momentos clave

AEW DYNAMITE 24 de junio 2026.
AEW DYNAMITE 24 de junio 2026.

La lucha comenzó con ritmo tranquilo, pero dejando ver la técnica que ambos poseen. Ospreay echó del ring a su rival con unas patadas voladoras, siguiéndolo con una plancha suicida. El Phantasmo respondió con un Swan Dive Moonsault.

Ospreay parecía desesperarse en cierto momento. Un lance de rebote en las cuerdas fue recibido por un Stunner. Ambos comenzaron a intercambiar puñetazos, patadas y machetazos.

ELP aplicó una quebradora en lo alto que no prosperó. Tras un enziugiri, Ospreay lo atrapó con un Spanish Fly a quemarropa. El Phantasmo contestó con una perfecta huracarrana que le valió una cuenta de dos segundos.

Intercambio de ranas cerró la ofensiva. Ospreay logró el Styles Clash y de inmediato aplicó su remate con Hidden Blade.

Calificación: ★★★ | Calidad: 6.5 | Narrativa: 7.0 | Intensidad: 7.0

 

Egresado de la FES Aragón UNAM, en Comunicación y Periodismo. Trabajando en medios digitales y periodísticos desde 2006. Cubriendo lucha libre desde 2008 para Mediotiempo hasta 2020, actualmente en Superluchas desde 2020 y en Estadio Deportes desde 2024.

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