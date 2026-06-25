AEW Dynamite: Zack Sabre Jr. vence a Jack Perry en batalla técnica

Zack Sabre Jr. y ‘Jungle’ Jack Perry protagonizaron un duelo técnico en AEW Dynamite. El británico se hizo respetar desde el primer momento, aplicando llaves vistosas y efectivas que Perry tendría que neutralizar.

► Momentos clave

Tardó un poco Jack Perry en encontrar el ritmo del europeo, pero logró una serie de toques de espaldas. Sabre salió del ring al ser casi vencido en uno de los amarres de Perry. Incluso le aplaudió antes de volver a la batalla.

Sabre comenzó a castigar duramente el brazo de Perry, quien respondió con dureza. Pero Sabre redobló sus palancas. Hasta el réferi le preguntó a Perry si podía continuar.

Con raquetazos, Perry intentó quitarse de encima a Sabre, pero éste lo amarró con un martillo al brazo ejecutado con las piernas. Sabre aplicó después una palanca, enfatizando la torsión de muñeca y poniendo a Perry de rodillas. Otra palanca más, con patada descendente incluida.

Perry logró un Sliced Bread, con lo cual tomó un respiro. Sabre salió del ring. Perry se lanzó sobre él, pero fue atrapado con palanca cruzada.Perry logró otro Sliced Bread, ahora en la ceja del ring. Luego subió a las cuerdas y se arrojó con moonsault suicida. Subió a Sabre al rombo de batalla para terminarlo, pero en el juego de cuerdas, lo atrapó con un tirabuzón flotante y luego le aplicó un triángulo. Perry se lo quitó con un powerbomb.

Ambos intercambiaron toques de espaldas. Perry logró aplicar un STF, pero Sabre se lo quitó con un martillo al brazo. Lariat de Perry, quien luego aplicó otra powerbomb que casi es definitiva.

Perry fue por un rodillazo. Sabre lo atrapó con medio cangrejo, al que le aumentó una palanca al brazo, asegurando la victoria.

Calificación: ★★★★ | Calidad: 7.5 | Narrativa: 8.0 | Intensidad: 8.0