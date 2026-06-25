AEW Dynamite: Swerve Strickland derrotó a Daniel García con Hidden Blade

Swerve Strickland, otro finalista del torneo de la Fundación Owen Hart, se enfrentó a Daniel García en AEW Dynamite. El rudo llegó decidido a destrozar a su rival, quien no sería un obstáculo fácil.

► Momentos clave

Aunque al principio parecía que Strickland ganaría en cosa de segundos, García se recuperó. Afuera del ring, Strickland dejó caer sus codos sobre el cráneo de García, siguiendo con unas patadas voladoras de escopeta. Sin embargo, al segundo intento, fue interceptado por el House Call del rudo, quien luego le pisó las manos tras ponerlas en la escalera.

En la ceja del ring, Strickland falló su pisotón. García intentó un martinete en la ceja, pero Strickland lo evitó y lo azotó con un Death Valley Driver. Poco después, un brainbuster de Strickland para dos segundos.

García volvió a recuperarse y atacó con patadas voladoras, logrando después un candado al tobillo. García siguió atacando las piernas. No pudo hacer martinete y recibió una quebradora. Después un powerslam que casi termina la contienda.

Strickland fue por el House Call, pero no pudo debido a su rodilla lastimada. García le aplicó Styles Clash y buscó el Dragon Tamer. Strickland lo evitó y lo azotó de cara, logrando después su patada House Call. García rompió la cuenta.

Como no funcionó su remate, Strickland probó con el de Ospreay y ganó la lucha con Hidden Blade.

Calificación: ★★½ | Calidad: 5.5 | Narrativa: 3.0 | Intensidad: 4.0

► Después de la lucha

Will Ospreay llegó para defender a García de un ataque de Strickland. Iba a ponerle el Hidden Blade, pero Prince Nana lo salvó. Strickland le conectó el House Call.