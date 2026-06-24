AEW DYNAMITE 24 DE JUNIO 2026 .— A unos cuantos días de Forbidden Door, veremos un cartel cargado de acción en Dynamite. Uno de los platos fuertes es la lucha de tercias en la que los Death Riders (Jon Moxley, Claudio Castagnoli y Wheeler Yuta) enfrentarán a Místico, Brody King y el Campeón Mundial ROH, Bandido. Hace apenas una semana, Bandido y Brody King derrotaron a Moxley y Daniel García. Ahora suman a Místico para tratar de mantener su racha ante una de las facciones más peligrosas de la actualidad. La lucha será la antesala de la defensa titular de Moxley en Forbidden Door, pues pondrá en juego el Campeonato Continental AEW ante Bandido. ¿Podrán los mexicanos y Brody King frenar la furia de los Death Riders? La acción de AEW Dynamite se emite desde el Rio Rancho Events Center, en Rio Rancho, Nuevo México.

Tendremos una esperada lucha titular. El Campeón Internacional AEW, Konosuke Takeshita, expondrá el cetro ante Ricochet. Será una defensa complicada para el japonés, pues seguramente estarán cerca tanto los miembros de The Demand como de la Don Callis Family.

En una contienda de altos vuelos que podría robarse la noche, veremos a Will Ospreay ante su viejo rival de NJPW, El Phantasmo. Será la última lucha de Ospreay antes de la final del torneo de la Fundación Owen Hart.

El otro finalista del torneo, Swerve Strickland, tendrá una lucha de preparación contra Daniel García, integrante de los Death Riders.

El rival de Kenny Omega para Forbidden Door, Zack Sabre Jr., enfrentará en mano a mano a ‘Jungle’ Jack Perry.

Hay programadas dos luchas clasificatorias más para el Survival of the Fittest que definirá a la nueva Campeona TBS tendrán lugar esta noche. En una, Queen Aminata ante Red Velvet. En la otra, Harley Cameron frente a Marina Shafir. Las ganadoras se sumarán al combate que coronará a la nueva monarca el 1 de julio en Dynamite.

Además, los equipos de MJF y Mark Briscoe hablarán antes de su lucha en jaula del domingo.

AEW Dynamite 24 de junio 2026

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro





1 – Death Riders (Jon Moxley, Claudio Castagnoli y Wheeler Yuta) vs. Místico, Bandido y Brody King Bandido y Wheeler Yuta iniciaron la acción con una buena muestra de llaveo. Yuta aplicó medio cangrejo que convirtió en cruceta. Bandido respondió con unos latigazos y unas tijeras. El mexicano pidió que entrara Jon Moxley, quien también tiene técnica, pero muy diferente, con presas más recias. Bandido logró Frankensteiner antes de relevar con Místico, quien entró contra Claudio Castagnoli. El enmascarado sacó la mejor parte. A Brody King también le fue bien, y dio pie a que los consentidos salieran en topes suicidas combinados sobre los tres Death Riders. Los villanos atraparon a Bandido. Lo estuvieron castigando por turnos. Entre lo que le hicieron estuvo el tren de lariats seguido de un brainbuster por parte de Yuta. Místico entró al relevo y logró poner en su lugar a todos los rudos. Las acciones subieron de todo… Brody King sobrevivió a un candado de Moxley, y cuando estaba a punto de aplicarle martinete, Marina Shafir distrajo a la réferi Aubrey Edwards, permitiendo que Castagnoli golpeara a King con el cinturón. GANADORES: Death Riders con toque de espaldas de Moxley a Brody King. Calificación ★★★ Calidad 6.5 Narrativa 5.7 Intensidad 7.0 ✅ Lo mejor Místico tuvo buenos momentos, aunque breves. ❌ Lo peor Nada en particular





2 – CLASIFICATORIA PARA SURVIVAL OF THE FITTEST: Marina Shafir vs. Harley Cameron Marina Shafir llegó con ganas de terminar pronto esta lucha, pero Harley Cameron no iba a permitirlo. Resistió Cameron las llaves de Shafir, y pudo ejecutar un vuelo suicida. Cuando iba por un vuelo desde las cuerdas. Shafir fue por ella, azotándola desde las alturas. Shafir aplicó una descuartizadora y un fuerte candado a la rubia. Después una serie de derribes de judo. Cameron se defendió con golpes a la cabeza y un lazo al cuello. Shafir la detuvo con patada a la cara y rodillazos al abdomen. Cameron pudo aplicar un medio cangrejo. Shafir se lo volteó con candado. Cameron volvió a darle la vuelta y le ganó por sorpresa. GANADORA: Harley Cameron con toque de espaldas Calificación ★★½ Calidad 5.5 Narrativa 5.0 Intensidad 7.0 ✅ Lo mejor Los derribes de judo de Marina Shafir. ❌ Lo peor Nada en particular





3 – Will Ospreay vs. El Phantasmo Recién desempacado de México, El Phantasmo enfrentó a un viejo rival, Will Ospreay. Empezaron la lucha de manera tranquila, pero dejando ver la escuela que ambos tienen. Con unas patadas voladoras, Ospreay echó del ring a su rival, siguiéndolo después con una plancha suicida. Poco después, el canadiense le respondió con un Swan Dive Moonsault. Ospreay parecía desesperarse. Un lance de rebote en las cuerdas fue recibido por un Stunner. Ambos comenzaron a intercambiar puñetazos, patadas y machetazos. ELP aplicó quebradora en lo alto que no prosperó. Tras enziugiri, Ospreay lo atrapó en Spanish FLy a quemarropa. ELP contestó con una perfecta huracarrana que le valió una cuenta de dos segundos. Intercambio de ranas… Ospreay logró el Styles Clash, y de inmediato, su remate. GANADOR: Will Ospreay con Hidden Blade. Calificación ★★★ Calidad 6.5 Narrativa 7.0 Intensidad 7.0 ✅ Lo mejor Ambos son excelentes. ❌ Lo peor Duró muy poco.





4 – Swerve Strickland vs. Daniel García Tras la victoria de Will Ospreay contra El Phantasmo, llegó el turno del otro finalista del torneo de la Fundación Owen Hart, Swerve Strickland, quien llegó con ganas de destrozar a Daniel García. Y aunque al principio parecía que Strickland ganaría en cosa de segundos, García se recuperó. Afuera del ring dejó caer sus codos sobre el cráneo de García, y luego se le dejó ir con unas patadas voladoras de escopeta. Sin embargo, al segundo intento, fue interceptado por el House Call del rudo, quien luego le pisó las manos tras ponerlas en la escalera. En la ceja del ring Strickland falló su pisotón. García intentó un martinete también en la ceja, pero Strickland lo evitó y lo azotó con un Death Valley Driver. Poco después, un brainbuster por parte de Strickland para dos segundos. García volvió a recuperarse y atacó con patadas voladoras, logrando después un candado al tobillo. García siguió atacando las piernas No pudo hacer martinete y recibió quebradora. Después un powerslam que casi termina la contienda. Strickland fue por el House Call, pero no pudo debido a su rodilla lastimada. García le aplicó Styles Clash y buscó el Dragon Tamer. Strickland lo evitó y lo azotó de cara, logrando después su patada House Call. García rompió la cuenta. Como no funcionó su remate, probó con el de Ospreay y ganó la lucha. GANADOR: Swerve Strickland con Hidden Blade. Calificación ★★½ Calidad 5.5 Narrativa 3.0 Intensidad 4.0 ✅ Lo mejor ❌ Lo peor Nada en particular

► Después de la lucha, llegó Will Ospreay para defender a García de un ataque de Strickland. Iba a ponerle el Hidden Blade, pero lo salvó Prince Nada. Strickland le conectó el House Call.





5- Zack Sabre Jr. vs. ‘Jungle’ Jack Perry Zack Sabre se hizo respetar desde el primer momento, aplicando llaves tan vistosas como efectivas. Tardó un poco Jack Perry en encontrar el ritmo del europeo, logrando una serie de toques de espaldas. Sabre salió del ring al ser casi vencido en uno de los amarres de Perry. Incluso le aplaudió antes de volver a la batalla. Sabre comenzó a castigar duramente el brazo de Perry, quien respondió con dureza. Pero Sabre redobló sus palancas. Hasta el réferi le preguntó a Perry si podía continuar. Con raquetazos, Perry se intentó quitar de encima a Sabre, pero éste lo amarró con un martillo al brazo ejecutado con las piernas. Sabre aplicó después una palanca, enfatizando la torsión de muñeca y poniendo a Perry de rodillas. Otra palanca más, con patada descendente incluida. Perry logró un Sliced Bread, con lo cual tomó un respiro. Sabre salió del ring. Perry se lanzó sobre él, pero fue atrapado con palanca cruzada. Perry logró otro Sliced Bread, ahora en la ceja del ring. Luego subió a las cuerdas y se arrojó con moonsault suicida. Subió a Sabre al rombo de batalla para terminarlo, pero en el juego de cuerdas, lo atrapó con un tirabuzón flotante y luego le aplicó un triángulo. Perry se lo quitó con un powerbomb. Ambos intercambiaron toques de espaldas. Perry logró aplicar un STF… Sabre se lo quitó con un martillo al brazo… Lariat de Perry, quien luego aplicó otra powerbomb que casi es definitiva. Perry fue por un rodillazo. Sabre lo atrapó con medio cangrejo, al que le aumentó una palanca al brazo. GANADOR: Zack Sabre Jr. con amarre a las piernas con palanca al brazo. Calificación ★★★★ Calidad 7.5 Narrativa 8.0 Intensidad 8.0 ✅ Lo mejor Una gran lucha técnica. Perry estuvo a la altura. ❌ Lo peor Nada en particular





6 – The Young Bucks (Matt Jackson y Nick Jackson) vs. TMDK (Robbie Eagles y Bad Dude Tito) Apenas se iba Zack Sabre del ring cuando ya estaban entrando los participantes de esta lucha, quienes de inmediato entraron en materia. Los Bucks sorprendieron a los de New Japan con vuelos coordinados, así que la respuesta fueron rudezas. Después de que Matt sufrió un poco con sus rivales, Nick entró al relevo, repartiendo lances aéreos. Con tijeras, sacó del ring a Tito. Los dos Bucks entraron y empezaron las Superkicks. Y no les costó mucho ganar. GANADORES: Young Bucks con TK Driver para Eagles. Calificación ★★½ Calidad 5.5 Narrativa 4.0 Intensidad 5.0 ✅ Lo mejor Las movidas de los Bucks. ❌ Lo peor Fue muy breve.

► Después de la lucha, TMDK atacaron a los Bucks. Omega llegó al rescate.





7 – CLASIFICATORIA PARA SURVIVAL OF THE FITTEST: Queen Aminata vs. Red Velvet Red Velvet parecía un poco oxidada. Queen Aminata logró hacerle daño desde el principio, en especial con un súplex alemán. Le costó trabajo a Velvet reaccionar, y lo hizo con un powerbomb desde las alturas. Aminata pudo detener a Velvet con una rompecuellos giratoria. Velvet respondió con un cuatro al brazo y un candado. En el juego de cuerdas, Velvet logró un Bulldog derivado de una cazadora. Aminata aplicó candado invertido, y ayudada por las cuerdas se llevó a su rival con súplex invertido. Aminata parecía ganar con una lanza zacatecana. De alguna manera, Velvet rompió la cuenta. Aminata volvió a ascender a las cuerdas. Velvet fue por ella y la derribó con tijeras y luego se lanzó con una plancha. Sólo dos segundos. Ambas intercambiaron codazos a la cabeza. Velvet logró patada directo a la cara… En el juego de cuerdas, Aminata le conectó cabezazo y luego la remató para avanzar hacia el Survival of the Fittest. GANADORA: Queen Aminata con patada. Calificación ★★★ Calidad 6.5 Narrativa 6.0 Intensidad 7.0 ✅ Lo mejor El que hayan tenido un lugar en Dynamite. ❌ Lo peor Nada en particular





8- CAMPEONATO INTERNACIONAL AEW: Konosuke Takeshita (c) vs. Ricochet Ricochet empezó la lucha con todo. Un vuelo suicida, patadas de misil impulsadas con las sogas, planchas y lances varios. Parecía que el reinado de Konosuke Takeshita terminaría en cosa de minutos. Takeshita parecía reaccionar, pero en una veloz embestida, fue recibido por las patadas voladoras de Ricochet. En una embestida más, salió volando fuera del ring. Ricochet se lanzó con Shooting Star Press. Takeshita lo atrapó en el vuelo y lo arrojó en súplex pecho con pecho en pleno piso de ringside. De regreso al enlonado, Takeshita volvió a atrapar en el aire a Ricochet, plantándolo con fuerza con un Blue Thunder Bomb. Intercambio de ranas… Takeshita aplicó su combo de martinete y súplex alemán. Ricochet logró aplicar un Michinoku Driver para dos segundos. Rodillazo de Ricochet directo a la mandíbula del japonés. Shooting Star Press desde las alturas. Sólo dos segundos. Takeshita intentó un súplex alemán desde las cuerdas. Ricochet cayó de pie. Takeshita esquivó Spirit Gun y logró un Last Ride para dos segundos. Ricochet evitó el rodillazo de Takeshita y ejecutó un Ricosault. Takeshita resistió y pudo impactar un lariat seguido de su Power Drive Knee y su remate. GANADOR: Konosuke Takeshita con Raging Fire. Calificación ★★★★ Calidad 8.2 Narrativa 8.0 Intensidad 9.0 ✅ Lo mejor Ricochet luchó como en sus mejores tiempos. ❌ Lo peor Nada en particular

► Después de la lucha, Mark Briscoe llegó para hablar de su batalla multitudinaria donde su equipo se medirá ante el de MJF. Como era de esperarse, uno a uno fueron saliendo, aplicándose sus finishers. Al final, MJF iba a golpear con su anillo a Briscoe mientras era sujetado por Andrade. Briscoe se quitó y el golpe fue para el mexicano. Briscoe le aplicó entonces el Jay Driller a MJF.