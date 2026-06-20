AEW COLLISION 20 DE JUNIO 2026 .— Athena pondrá a prueba a Maya World en la semifinal de la rama femenil del Torneo de la Fundación Owen Hart. Maya World se formó bajo el ala de Athena, y ahora la discípula deberá superar a la maestra para alcanzar el momento más grande de su carrera. Athena es la Campeona Mundial ROH y una de las rudas más dominantes de la empresa, pero Maya World llega como la favorita del público tras un ascenso notable. Maya, además, accedió al torneo en circunstancias difíciles, cubriendo la baja de Sareee, y carga con la reciente pérdida de su hermano mayor, lo que ha hecho de cada una de sus luchas un episodio cargado de significado. La ganadora avanzará a la final pactada para Forbidden Door el 28 de junio, donde la espera Mercedes Moné. La acción de AEW Collision se emite desde el Smart Financial Centre en Sugar Land, Texas.

En lucha clasificatoria para el Survival of the Fittest por el Campeonato TBS, la ex Campeona Mundial AEW, Kris Statlander, se medirá ante Mina Shirakawa. La ganadora se sumará al combate que coronará a la nueva monarca el 1 de julio en Dynamite.

Los Young Bucks y ‘Jungle’ Jack Perry se enfrentarán a The Lethal Twist, el trío formado por Jay Lethal, Lee Johnson y Blake Christian.

Además, Zack Sabre Jr. tendrá acción individual ante Adam Priest, como antesala de su esperado mano a mano contra Kenny Omega en Forbidden Door.

WWE SmackDown 19 de junio 2026

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro

AEW COLLISION 20 de junio 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Athena vs. Maya World ►1- Matt Jackson, Nick Jackson y 'Jungle' Jack Perry vs. Jay Lethal, Blake Christian y Lee Johnson Matt Jackson, Nick Jackson y Jack Perry tomaron el control desde el inicio con ataques combinados sobre Blake Christian, mientras Perry también castigó a Jay Lethal fuera del ring. The Lethal Twist reaccionó cuando Lee Johnson derribó a Matt Jackson y Blake Christian conectó patadas voladoras sobre Perry, iniciando una larga ofensiva sobre él... Lethal atrapó a Perry con una cruceta Figura Cuatro. Perry logró recuperarse al derribar a Lee Johnson y consiguió el relevo para Matt Jackson, quien ingresó encendido y limpió la casa contra sus rivales. The Young Bucks ejecutaron varios movimientos en equipo, incluyendo una combinación aérea sobre Blake Christian, pero Lee Johnson evitó la cuenta de tres... Lee Johnson y Blake Christian respondieron derribando a ambos Bucks, mientras Matt y Nick contraatacaron aplicando sharpshooters al mismo tiempo. Al mismo tiempo, Perry atrapó a Lethal con el Snare Trap... Jay Lethal logró recuperarse y conectó una Lethal Combination a Perry. Luego, junto a sus compañeros, neutralizó momentáneamente a The Young Bucks... Lethal sorprendió al conectar una doble Lethal Injection sobre Matt y Nick Jackson, lo que los fans ovacionaron mucho, seguida de un ataque aéreo sobre Perry, aunque no consiguió la victoria. En los momentos finales, The Young Bucks organizaron una Superkick Party sobre Jay Lethal. Después, lanzaron a Perry por encima de las cuerdas para que conectara un rodillazo sobre Lethal. El final llegó cuando Perry remató con un moonsault sobre Lethal y Blake Christian, mientras dentro del ring Matt y Nick Jackson aplicaron el TK Driver a Lee Johnson para obtener la victoria. El Final TK Driver de The Young Bucks a Lee Johnson. Valoración 10.0 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Una muy buena lucha por equipos, bastante entretenida.

Contras Nada negativo para comentar.



AEW COLLISION 20 de junio 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Athena vs. Maya World ►2- LUCHA CLASIFICATORIA PARA EL SURVIVAL OF THE FITTEST: Mina Shirakawa vs. Kris Statlander Mina Shirakawa tomó la iniciativa al atrapar a Kris Statlander con una llave a la cabeza. Aunque Statlander logró liberarse, Mina insistió con la misma estrategia para mantener el control. Mina derribó a Statlander con un bulldog y luego esquivó un golpe en el esquinero antes de volver a llevarla a la lona... Posteriormente, Mina se lanzó por encima de las cuerdas con un Tornado DDT sobre Statlander, enviándola al exterior del ring. Sin embargo, Statlander reaccionó atrapando a Mina en la cuerda superior y la castigó al dejar caer su hombro contra el borde del ring.... Mina derribó a Statlander y la castigó con un DDT desde la cuerda superior, consiguiendo una cuenta de dos... Statlander respondió con una Pump Kick frontal a la cara y un lariat para recuperar el control... Mina intentó aplicar el Glorious Driver, pero Statlander lo bloqueó y respondió con una potente patada seguida de una cuenta de dos... Statlander buscó el Saturday Night Fever, pero Mina la sorprendió con un rodada a espaldas que estuvo cerca de darle la victoria. En los instantes finales, ambas intercambiaron intentos de coberturas rápidas hasta que Kris Statlander revirtió una de estas, logrando una rodada a espaldas y consiguió la cuenta de tres... Kris Statlander derrotó a Mina Shirakawa y avanzó al combate Survival of the Fittest para determinar a la nueva Campeona TBS. El Final Rodada a espaldas de Kris Statlander. Valoración 7.5 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Una buena lucha femenil, interesante combate.

Contras Nada malo para comentar.



AEW COLLISION 20 de junio 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Athena vs. Maya World ►3- Bobby Lashley y Shelton Benjamin vs. Warren Johnson y Zach Mason Bobby Lashley ofreció un apretón de manos al inicio del combate, pero fue sorprendido cuando Johnson lo abofeteó... Mason y Johnson intentaron atacar en conjunto a Lashley, pero fueron rápidamente derribados por la fuerza de sus oponentes... Shelton Benjamin recibió el relevo e inmediatamente tomó el control del combate.... Benjamin castigó a Johnson con un súplex, seguido de un rodillazo y una poderosa patada frontal a la cara para mantener la ventaja... Bobby Lashley volvió a ingresar al combate y remató a Johnson con una spear... Lashley realizó la cobertura y consiguió la cuenta de tres para darle una rápida victoria a su equipo. El Final Spear de Bobby Lashley sobre Warren Johnson. Valoración 6.4 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Una buena lucha rápida, un buen squash para The Hurt Syndicate.

Contras Nada negativo para comentar.



► Jericho y Tommaso Ciampa tuvieron un cara a cara en Collision bajo la moderación de Nigel McGuinness.

► Nigel recordó que Ciampa había pedido ver una versión más seria de Jericho. Jericho tomó el micrófono y le dijo a Ciampa que sí era digno de enfrentarlo, destacando su talento, inteligencia y logros.

► Jericho afirmó que no era Ciampa quien decidiría qué versión de él aparecería, pero aseguró que cualquiera de sus versiones podría derrotarlo.

► Ciampa respondió que esa era precisamente la versión de Jericho que había querido enfrentar desde el principio. Posteriormente, Ciampa retó oficialmente a Jericho a un combate en Beach Break, el 8 de julio en Clearwater, Florida.

► Jericho aceptó el desafío y declaró que en Clearwater tendrían una lucha, pero que esa noche iban a pelear. Inmediatamente, Jericho atacó a Ciampa e intentó aplicarle el Walls of Jericho.

► Sin embargo, Ciampa escapó, se dirigió hacia la barrera de protección y luego sorprendió a Jericho con un golpe bajo. Ciampa lanzó a Jericho contra los escalones metálicos y posteriormente contra la barricada.

► El ataque abrió una herida en Jericho, quien comenzó a sangrar mientras Ciampa continuaba castigándolo. Ciampa incluso mordió a Jericho en la cabeza mientras le preguntaba si creía que todo aquello era un juego.

► Después, devolvió a Jericho al ring y, tras bajarse la rodillera, le conectó su brutal rodillazo volador al rostro. Ciampa besó a Jericho en la mejilla, continuó provocándolo verbalmente y lo dejó ensangrentado en el centro del ring mientras sonaba su música de entrada.

AEW COLLISION 20 de junio 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Athena vs. Maya World ►3- Místico vs. Dante Martin La figura más grande de la era moderna de la lucha libre mexicana, Místico, regresó a AEW para enfrentarse a Dante Martin. Ambos luchadores mostraron respeto al inicio con un apretón de manos antes de intercambiar llaves y contrallaves en los primeros instantes del combate... Místico tomó ventaja con una plancha, pero Dante Martin respondió esquivándolo y lanzándose entre las cuerdas para derribarlo contra la barricada... Dante devolvió a Místico al ring, pero el mexicano reaccionó rápidamente y sacó a su rival del cuadrilátero antes de lanzarse con un tope suicida... Místico intentó continuar su ofensiva desde la cuerda superior, pero Dante lo derribó y comenzó a castigar una de sus piernas... Místico volvió a tomar el control y derribó a Dante, siguiéndolo al exterior con otro espectacular ataque aéreo por encima de las cuerdas. De regreso al ring, Místico consiguió una cuenta de dos y posteriormente pisoteó la mano de Dante para mantener la presión... Ambos intercambiaron golpes en el centro del ring en una intensa batalla de ofensiva... Místico conectó una guillotina y voló con un sentón, pero Dante levantó las rodillas para bloquear el impacto y consiguió una cuenta de dos a su favor... Místico respondió con un powerslam contra la lona, aunque Dante logró sobrevivir levantando el hombro antes de la cuenta de tres... El final llegó cuando Dante aplicó un powerbomb y obtuvo otra cuenta de dos, antes de subir a la cuerda superior... Místico reaccionó rápidamente, alcanzó a Dante en las alturas y lo derribó violentamente desde la cuerda superior con un spanish fly... Místico realizó la cobertura inmediatamente después y consiguió la cuenta de tres para llevarse la victoria. El Final Spanish Fly de Místico a Dante Martin. Valoración 8.4 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Una buena lucha, Místico cada vez que lucha es un gran espectáculo.

Contras Nada malo para comentar.



AEW COLLISION 20 de junio 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Athena vs. Maya World ►4- PAC vs. Jay Alexander Ambos luchadores iniciaron el combate intercambiando forcejeos y tomas de réferi hasta que PAC llevó a Alexander contra el esquinero... PAC tomó el control aplicando una llave a la cabeza y posteriormente derribó a Alexander con un fuerte codazo a la cara... PAC continuó su ofensiva al conectar un potente lariat que envió a Alexander al exterior del encordado... Mientras el réferi estaba distraído, Marina Shafir intervino y castigó a Alexander con una Pump Kick a la cara... PAC devolvió a Alexander al cuadrilátero para seguir dominando la lucha... PAC conectó una patada giratoria y luego otra patada a un costado de la cabeza para mantener la ventaja... Después, castigó la garganta de Alexander con una patada frontal a la cara... PAC subió a la cuerda superior y, cuando Alexander logró ponerse de pie, lo sorprendió con patadas voladoras al pecho... PAC siguió atacando con otro poderoso lariat antes de buscar la movida de rendición... Finalmente, PAC atrapó a Alexander en el Brutalizer. Sin posibilidad de escapar, Alexander se rindió rápidamente. El Final Brutalizer de PAC para hacer rendir a Jay Alexander. Valoración 6.5 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Un buen squash. PAC, siempre entre los mejores luchadores aéreos del mundo.

Contras Nada negativo a reseñar.



AEW COLLISION 20 de junio 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Athena vs. Maya World ►5- Zack Sabre Jr. vs. Adam Priest Zack Sabre Jr. regresó a la acción en Collision antes de su esperado enfrentamiento contra Kenny Omega en AEWxNJPW Forbidden Door 2026... Ambos luchadores comenzaron intercambiando llaves a ras de la lona, con Sabre enfocándose rápidamente en el brazo izquierdo de Adam Priest... Priest logró responder con una contrallave y posteriormente derribó a Sabre, llevando la lucha a un duelo de técnica y fuerza... Durante una prueba de fuerza, Sabre utilizó sus piernas para castigar el brazo izquierdo de Priest, comenzando a trabajar esa extremidad de manera sistemática... Priest reaccionó con una poderosa bofetada y más tarde conectó un súplex que le permitió obtener una cuenta de dos... Sabre volvió a concentrar su ofensiva sobre el brazo izquierdo de Priest, torciéndolo y pisoteándolo repetidamente... Priest intentó mantener la ventaja con varios raquetazos al pecho, pero Sabre utilizó las cuerdas para atrapar el brazo de su rival y continuar castigándolo... Priest tomó momentáneamente el control con un fuerte rodillazo y una serie de golpes que le dieron otra cuenta de dos... Luego, Priest dirigió su ataque hacia la pierna izquierda de Sabre, intentando debilitarla para buscar una sumisión... Sin embargo, Sabre logró revertir la situación y volvió a enfocarse en el brazo izquierdo de Priest, utilizando sus piernas para torcerlo de forma dolorosa... Priest intentó responder con una tacleada de hombro sobre la rodilla izquierda de Sabre y buscó aplicar un cangrejo, pero Sabre escapó.... En los momentos finales, Zack Sabre Jr. atrapó nuevamente el brazo izquierdo de Priest y lo dobló violentamente hacia atrás. Incapaz de soportar el castigo, llamado Clarky Cat (Bad Balloon Remix), Adam Priest se rindió, otorgándole la victoria a Zack Sabre Jr. por sumisión. El Final Clarky Cat (Bad Balloon Remix) de Zack Sabre Jr. para hacer rendir a Adam Priest. Valoración 8.3 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Una gran lucha y demostración de Zack Sabre Jr., para que los fans recuerden su gran talento de clase mundial justo antes de su lucha ante Kenny Omega.

Contras Nada negativo a remarcar.



AEW COLLISION 20 de junio 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Athena vs. Maya World ►5- TORNEO FEMENIL COPA FUNDACIÓN OWEN HART; SEMIFINAL: Athena vs. Maya World Athena y Maya World iniciaron el combate intercambiando llaves, con Athena tomando la ventaja temprana al derribar a su rival y burlarse de ella con una palmada en la cabeza... Maya World reaccionó con una tacleada de hombro, hizo tropezar a Athena y consiguió una rápida cuenta en un segundo... Athena recuperó el control con golpes y envió a World contra el esquinero, pero Maya respondió derribándola con patadas voladoras... La acción se trasladó al borde del ring, donde World lanzó a Athena contra el poste metálico y posteriormente la envió al exterior. Sin embargo, Athena reaccionó atrapando a Maya durante un ataque aéreo y la estrelló violentamente contra el suelo... Durante el combate se anunció que Olimpia, representante de CMLL, hará equipo con Thunder Rosa para disputar el Campeonato Mundial Femenil de Parejas AEW en Forbidden Door durante el Buy In... Maya World conectó un uppercut que derribó a Athena y posteriormente ejecutó un moonsault desde la cuerda superior, obteniendo una cuenta de dos... Maya sorprendió a Athena con un cutter y estuvo cerca de la victoria, consiguiendo otra cuenta de dos. Athena respondió con un Curb Stomp y realizó la cobertura, pero Maya volvió a sobrevivir antes de la cuenta de tres... World retomó la ofensiva y estuvo muy cerca de obtener la victoria antes de que Athena escapara hacia el exterior del ring... La batalla continuó fuera del cuadrilátero, donde Maya lanzó a Athena duro contra la barricada... Ambas subieron sobre la barricada, pero Athena tomó el control y dejó caer a World de espaldas contra la estructura metálica... Cuando la cuenta del réferi llegaba a nueve, Athena arrastró a Maya de regreso al ring para seguir castigándola... Athena comenzó a provocarla verbalmente y mencionó a su fallecido hermano, lo que hizo que Maya reaccionara con furia y descargara una lluvia de golpes sobre ella. Athena recuperó el control y conectó un O-Face, pero para su sorpresa World logró sobrevivir a la cuenta de tres. Athena intentó terminar definitivamente el combate, pero Maya la sorprendió con una rodada a espaldas que estuvo cerca de darle la victoria... Athena respondió con una poderosa patada a la mandíbula y parecía tener el combate bajo control. En los instantes finales, Maya World atrapó a Athena, la sorprendió con una rodada a espaldas y consiguió la cuenta de tres. Maya World derrotó a Athena y avanzó a la final del Torneo Femenil Copa Fundación Owen Hart, donde enfrentará a Mercedes Moné en AEWxNJPW Forbidden Door 2026. El Final Rodada a espaldas de Maya World. Valoración 8.4 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Una buena lucha, ambas son interesantes en el ring, Athena debería hacer más en AEW.

Contras Nada.



► Tras su victoria, Maya World aseguró su lugar en Forbidden Door, donde enfrentará a Mercedes Moné en la final del Torneo Femenil Copa Fundación Owen Hart.

► Después del combate, Maya World y Athena se mostraron respeto mutuo y se abrazaron en el centro del ring.

► Segundos después, sonó la música de Mercedes Moné, quien hizo su entrada para encontrarse cara a cara con la ganadora. Moné subió al ring y abrazó a Maya World, mientras Athena observaba y aplaudía la escena.

► Sin embargo, todo resultó ser una trampa, ya que Athena atacó por la espalda a Maya World de manera sorpresiva. Athena y Mercedes Moné unieron fuerzas para castigar a World con una ofensiva conjunta.

► Moné atrapó a Maya World en el Statement Maker mientras Athena observaba la agresión. Finalmente, Mercedes Moné liberó la llave de rendición y tomó el cinturón del Torneo Femenil Copa Fundación Owen Hart.

► Moné levantó el campeonato frente al público mientras Athena permanecía a su lado, dejando un claro mensaje para Maya World de cara a la final en Forbidden Door.