AEW DYNAMITE 17 DE JUNIO 2026 .— Mercedes Moné se medirá ante Hazuki en una de las semifinales del torneo de la Fundación Owen Hart. The CEO regresó por sorpresa hace dos semanas como comodín en sustitución de la lesionada Willow Nightingale, venciendo a Alex Windsor, y ahora persigue su segunda copa Owen Hart consecutiva. Hazuki, por su parte, llega tras eliminar en primera ronda a Persephone, la Campeona Mundial CMLL, a quien muchos daban como favorita para la final. No será la primera vez que se vean las caras: el duelo es revancha de aquel choque de diciembre de 2024, cuando Moné defendió con éxito el Campeonato Femenil IWGP ante Hazuki en un evento de NJPW. La ganadora enfrentará en la final a quien salga victoriosa entre Athena y Maya World, que se medirán este sábado en Collision. La acción de AEW Dynamite se emite desde el Smart Financial Centre en Sugar Land, Texas.

En el plato fuerte de la noche, los equipos de MJF y Mark Briscoe se enfrentarán en una lucha de relevos seis contra seis. Pero antes del combate, ambos capitanes deberán anunciar a los integrantes de sus respectivos bandos de cara a la lucha en jaula de Forbidden Door.

Además, Will Ospreay y Swerve Strickland tendrán un cara a cara rumbo a su esperado duelo en la final de la rama varonil del torneo de la Fundación Owen Hart.

AEW Dynamite 17 de junio]

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro

► Al inicio del episodio el Campeón Mundial AEW, MJF, apareció junto con la Don Callis Family, el equipo en el que se apoyará en su guerra contra Mark Briscoe.

► El equipo de MJF estará formado por Kyle Fletcher, Kevin Knight, Mark Davis, Kazuchika Okada y Andrade.

► A Andrade no le gustó mucho la idea: «¿Crees que me voy a unir a ti?»… Don Callis lo calmó, diciendo que eso lo pondrá en la fila por el título mundial.

1 – Kenny Omega vs. Tony Nese Una lucha demasiado rápida. Tony Nese tardó más en posar que en que Kenny Omega le aplicara un Snap Dragon. Después, uno más. ‘Smart’ Mark Sterling quiso intervenir. Omega le impactó V-Trigger. Luego terminó con Nese. GANADOR: Kenny Omega con Onew Winged Angel Calificación ★ Calidad 1.5 Narrativa 1.0 Intensidad 4.0 ✅ Lo mejor Apareció Omega. ❌ Lo peor No era necesario esto para un segmento con Omega.

► Después de la lucha, llegó Zack Sabre Jr. y TMDK. Omega se respaldó con los Young Bucks y Jack Perry, así que la cosa no llegó a mayores.

2 – Death Riders (Jon Moxley y Daniel García) vs. Brodido (Brody King y Bandido) Daniel García comenzó la lucha con Bandido, y aunque arrancó con buen llaveo, pronto fue superado por el mexicano. Cuando Brody King entró en acción, García quedó totalmente neutralizado.

Moxley, tras un intercambio de machetazos con Brody King, logró atrapar a Bandido y con ello le dio un vuelco a la lucha, pues lo estuvo castigando sin piedad.

Por fin, Bandido pudo relevar con Brody, quien de inmediato aplicó un súplex alemán a Moxley. Este intentaba retroceder ante la andanada de golpes y patadas del energúmeno tatuado.

Moxley no se amedrentó y respondió los golpes de Brody King. Sin embargo, con tres lariats no logró derribarlo. Lo consiguió con un Cutter, pero Brody no recibió mucho daño, pues se levantó de inmediato para impactarle un lariat a Mox.

Nuevamente entraron Bandido y García. Intercambiaron toques de espaldas. Bandido aplicó un súplex a García, quien quedó inmóvil en una esquina. Moxley tuvo que rescatarlo.

Brody King bajó para encarar a la entrometida Marina Shafir. Moxley aprovechó para lanzarse con tope suicida. Luego, Moxley le aplicó un martinete fuera del ring a Brody y fue por Bandido, a quien montó en la barricada para que García lo castigara hasta la primera fila a base de golpes.

De regreso al encordado, los Death Riders siguieron moliendo a Brody. Moxley logró aplicarle un superplex al gigantón y lo cubrió para toque de espaldas, pero solo alcanzó dos segundos.

Marina Shafir siguió interviniendo cada que podía mientras Moxley y García se turnaban para martirizar a Brody.

Brody King logró conectar un doble lariat a sus verdugos, y entonces pudo relevar con Bandido. Este aplicó un Cutter a Moxley, dos quebradoras con rehilete a García y luego levantó en vilo a este para arrojárselo a Moxley.

Moxley evitó el 21 Plex. Marina Shafir salvó a Moxley de un súplex vertical, pero fue ella la que recibió ese castigo.

Bandido se lanzó en vuelo suicida sobre los tres Death Riders. Subió al ring a García y lo planchó, pero Moxley rompió la cuenta.

Brody King volvió a entrar en acción para defender a Bandido de Moxley, mientras el mexicano seguía dándole con todo a García. Finalmente, Bandido terminó con García aplicándole su remate, mientras Brody se lanzaba en tope sobre Moxley. GANADORES: Brody King y Bandido con 21 Plex de Bandido a Daniel García. Calificación ★★★ Calidad 6.5 Narrativa 6.0 Intensidad 7.3 ✅ Lo mejor El regreso de Brodido ❌ Lo peor Lucha innecesariamente larga.

► Hubo un altercado de los Campeones Mundiales de Parejas AEW, Adam Copeland y Christian Cage, con The Dogs (David Finlay y Clark Connors).

► Después de que The Dogs retrocedieron, Copeland y Cage los destrozaron a través del micrófono. Ambas duplas se enfrentarán en Forbidden Door por el título.

► En backstage, Bandido dijo que quería el Campeonato Continental AEW de Jon Moxley. Moxley llegó y se la concedió.

3 – TORNEO DE LA FUNDACIÓN OWEN HART: Mercedes Moné vs. Hazuki. En la semifinal del torneo de la Fundación Owen Hart tuvo una revancha entre Mercedes Moné y Hazuki. Moné fue la ganadora del año pasado, y quería ser la primera en obtener esta justa en dos años consecutivos.

Hazuki dejó ver su velocidad, poniendo en problemas a Moné con una serie de lances y agarres. Moné tuvo que retirarse al pasillo para descansar, pero cuando regresó recibió una serie de patadas.

Moné pudo reaccionar, atacando con una Meteora. Poco después un par de costalazos. Hazuki intentó tijeras; Moné la detuvo en seco y la dejó caer sobre sus rodillas.

La lucha se tornó más intensa, un toma y daca. La confianza de Moné se tornaba en preocupación.

Moné intentó topetear a Hazuki, que estaba en la ceja del ring, pero recibió DDT. Hazuki aprovechó para proyectarse con tres lances suicidas consecutivos.

De regreso al ring, patadas en cascada de Hazuki, quien al no concretar el toque de espaldas aplicó un candado cruzado.

Moné pudo evitar un súplex vertical, aplicando Three Amigos, aunque solo pudo hacer dos súplex de la serie. Hazuki recibió una Meteora en la plataforma de acceso al ring.

Moné aplicó otra Meteora, que encadenó con toque de espaldas. Solo dos segundos. Siguió impactando rodillazos y luego aplicó cruz nipona.

Backstabber de Moné, que convirtió la movida en una variante de cavernaria, buscando la rendición de Hazuki.

Hazuki se recuperó y se le fue encima a golpes a Moné. Code Breaker en pleno esquinero. Buscó rematarla con el sentón Atomic Bomb’s Away. Moné rompió la cuenta, pero fue atrapada en otro candado cruzado.

Ambas siguieron intercambiando golpes y patadas por varios minutos más. Hazuki aplicó DDT y luego pateó la quijada de Moné. Solo dos segundos.

Moné logró salir del ring cuando se vio más acorralada. Hazuki fue por ella. Quiso hacerle súplex; no pudo; intercambiaron ranas… Moné la atrapó en Statement Maker. Hazuki giró para un toque de espaldas… Moné aplicó backstabber, intentó varias veces su Moné Maker, pero Hazuki la amarraba en espaldas planas mientras los fans enloquecían.

Nuevamente backstabber y Statement Maker. Hazuki aguantó todo lo que pudo, pero no le quedó de otra que rendirse. GANADORA: Mercedes Moné con Statement Maker Calificación ★★★★ Calidad 8.5 Narrativa 8.0 Intensidad 9.0 ✅ Lo mejor De gran nivel, parecía que estaban en Japón. ❌ Lo peor Nada en particular.

► Siguió el segmento con Will Ospreay y Swerve Strickland.

► Strickland le reclamó porque, después de todo lo que hicieron juntos para enfrentar a los Death Riders en 2025, ahora está ‘jugando al campamento’ con ellos.

► Ospreay dijo que no ha olvidado lo que le hicieron Jon Moxley y los Death Riders, pero tenía que dejarlo pasar, y al entrenar con ellos ha mejorado su carrera.

► Ospreay le reclamó por no estar en otros momentos. Recordó cuando le dijo que tenían que pedirle ayuda a Hangman para vencer a los Death Riders, y que ante la negativa de Swerve, él terminó con el cuello destrozado. «¿Dónde estabas y por qué no me ayudaste?».

► Además, dijo Ospreay, ganar el torneo significará que tendrá la lucha por la que siempre ha soñado. Desde que era niño dijo que quería ser campeón en el estadio de Wembley, y que está a una lucha de hacer el sueño realidad.

► «No sé si me hables como hermano, como amigo, la verdad no me importa. Eres el hombre que está entre yo y mi sueño. Y no voy a dudar en acabarte».

► Swerve le recordó a Ospreay que el año pasado le dijo que no era su momento, sino el Hangman, y estuvo de acuerdo. «Te ayudé en eso. ¿Pero dónde está ahora Hangman Adam Page? Ni siquiera puede volver a luchar por el título. Todo lo que hicimos cuando me diste tu palabra no valió nada. ¿Y ahora quieres que me quite de tu camino para que llegues al estadio de Wembley? ¡Al diablo con eso! Estoy harto de abrirle el camino a otros».

► Ospreay se cansó de escuchar a Swerve y le lanzó un golpe.

► Prince Nana le dio una cadena a Swerve, pero cuando iba a atacarlo, los Death Riders rodearon el ring.

► «Estás mal, Will. Realmente has cambiado», dijo Swerve antes de irse.

► Poco después, Moxley le dijo que estaba así de ganar el torneo y que no pierda el control.

4- MJF, Kazuchika Okada, Kyle Fletcher, Andrade, Kevin Knight y Jake Doyle vs. Mark Briscoe, Darby Allin, Konosuke Takeshita, Orange Cassidy, Kyle O’Reilly y Roderick Strong Durante el transcurso del episodio, la Don Callis Family emboscó a Tomohiro Ishii para que no participara en esta lucha, así que antes de iniciar el encuentro, Briscoe sólo tenía a Orange Cassidy, Kyle O’Reilly y Roderick Strong. Y entonces presentó a sus dos nuevos aliados: Konosuke Takeshita y Darby Allin.

La lucha comenzó, MJF le dio a Andrade el primer relevo, para evitar así a Mark Briscoe. Esto provocó una discusión entre ellos, pero el mexicano terminó por aceptar, y en su relevo hasta se fue a tomar su ya clásica selfie con una aficionada de primera fila.

Kyle Fletcher y Kyle O’Reilly quedaron frente a frente, y al igual que en sus manos a mano, los fans corearon el ‘Let’s go Kyle’.

Cuando Roderick Strong aplicó candado al tobillo a Fletcher, se armó el caos, pues los doce luchadores entraron a golpearse. La gresca se fue afuera del ring. Comenzaron vuelos suicidas: Darby, Cassidy, Takeshita…

Todo se tranquilizó y Darby Allin se quedó con el relevo. Los rudos empezaron a castigarlo por turnos… Después de un rato, Cassidy entró al quite, aunque le tocó contra el enorme Jake Doyle, quien lo dejó en malas condiciones.

Cassidy fue víctima de las palancas a la Jerry Markus aplicadas por Doyle, quien estaba en la ceja. Quien tenía el relevo se lo llevaba a Davis, y en una secuencia clásica de la lucha mexicana, Cassidy logró engañar a Davis poniéndole el brazo de MJF… Andrade le decía a Doyle: «¡Más duro!».

Roderick Strong entró al relevo repartiendo varios tipos de quebradora. Mostró su colmillo al aplicarle súplex cruzado a Doyle, pero éste le recetó una quebradora de hombro.

O’Reilly entró con lazos al cuello y rodillazos para Doyle… Andrade y Darby se golpearon con todo… Cassidy aplicó DDT con giro a Andrade… Martinete Tombstone de Okada para Cassidy… Okada entró contra Takeshita… Snap Dragon de Fletcher para Takeshita… Blue Thunder Bomb de Takeshita a Fletcher.

Por fin quedaron frente a frente MJF y Briscoe. Okada defendió a MJF, lo mismo Fletcher. Briscoe fue echando del ring uno a uno e intentó Jay Driller para MJF. Kevin Knight lo evitó con lazo volador… Darby persiguió a Knight, quien escapó de la furia del excampeón.

Doyle aplicó candado a Allin en la rampa de acceso al ring, arrojándolo desde allí hasta el poste del ring.

MJF intentó aplicarle Heatseeker a Briscoe, pero no pudo. Jay Driller de Briscoe para MJF… Don Callis distrajo al réferi.

Roderick Strong entró al relevo y quiso darle la puntilla a MJF, pero éste se avivó y lo atrapó en su llave dominguera para ganar la lucha. GANADORES: Equipo MJF con Salt of the Earth de MJF para Roderick Strong. Calificación ★★★½ Calidad 7.7 Narrativa 7.1 Intensidad 8.0 ✅ Lo mejor Caótica, pero entretenida. ❌ Lo peor Fue muy larga en un episodio con tres luchas muy largas.

► Después de la lucha, Andrade, a pesar de sus objeciones iniciales, ayudó a MJF para que golpeara a Briscoe con el anillo de diamantes.