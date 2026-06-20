Lucha Libre AAA 20 de junio 2026.

LUCHA LIBRE AAA .— El nuevo Campeón Latinoamericano AAA, Hijo del Vikingo, hará equipo con Omos para enfrentar a Mini Vikingo y al Hijo de Dr. Wagner Jr. El odio tiene varias vertientes, pues Hijo del Vikingo le dio la espalda a su mini, Omos mandó a Mini Vikingo al hospital, mientras que Wagner perdió el Campeonato Latinoamericano ante Hijo del Vikingo en Noche de los Grandes, precisamente por la intervención de Dorian Roldán y Omos. Ahora Mini y Wagner se unen para hacerle frente al campeón y a su imponente guardaespaldas, en lo que pinta como el siguiente capítulo de una rivalidad que apunta a Triplemanía. La presencia de Omos cambia toda la ecuación: pocos en el planeta AAA pueden con el gigante, y los técnicos tendrán que recurrir a su velocidad para intentar derribarlo. La acción de Lucha Libre AAA se emite desde el Foro GNP Seguros en Mérida, Yucatán.

En lucha de triple amenaza por el Campeonato de Peso Crucero AAA, Rey Fénix defenderá ante Laredo Kid y Lince Dorado. Fénix arrebató el cetro a Laredo en Noche de los Grandes y ahora deberá retenerlo en un escenario aún más impredecible con un tercer contendiente en la ecuación.

Además, El Grande Americano hará su primera aparición desde su lucha de máscara contra máscara, en la que desenmascaró al Original Grande Americano.

Lucha Libre AAA 19 de junio 2026

La cobertura en vivo inicia a las 8:00 pm, hora del centro

1 – Hijo de Dr. Wagner Jr. y Mini Vikingo vs. Hijo del Vikingo y Omos Hijo de Dr. Wagner e Hijo del Vikingo iniciaron la lucha, pues la derrota de Wagner está fresca y hay necesidad de venganza. Y se notó, pues antes de relevar con el Mini Vikingo lo había azotado con fero powerslam. Con el réferi distraído, Omos le dio unos golpes a Mini Vikingo. Luego tomó el relevo para seguir con la masacre. La manazas de Omos cayeron sobre el pecho del Mini Vikingo segundos después de haber sido lanzado por los aires. Mini Vikingo pudo relevar con Wagner, quien volvió a darle una tunda al Hijo del Vikingo. Death Valley Driver para dos palmadas. Mini Vikingo quiso ayudar, pero volvió a ser golpeado por Omos, quien luego bajó del ring para lanzar a Wagner hacia las escaleras. En eso, de manera absolutamente sorpresiva, Mini Vikingo dio cuenta de Hijo del Vikingo para terminar la lucha. GANADORES: Hijo de Dr. Wagner Jr. y Mini Vikingo con Crucifix Bomb de Mini Vikingo a Hijo del Vikingo Calificación ★★½ Calidad 6.5 Narrativa 6.0 Intensidad 7.4 ✅ Lo mejor La victoria sorpresiva del Mini Vikingo. ❌ Lo peor Nada en particular.

► Después de la lucha, Omos estuvo masacrando a Wagner. Al rescate llegó Galeno, pero no pudo hacer mucho ante el gigante.

► Dominik Mysterio dio un mensaje diciendo que, básicamente, él es el que manda ahí.

► Psycho Clown quiere juntar a todo el Psycho Circus para ir a hacerle algunas preguntas a Pagano.

2 – CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO CRUCERO AAA: Rey Fénix (c) vs. Laredo Kid vs. Lince Dorado La revancha para Laredo Kid fue una amenaza triple que incluyó a Lince Dorado. Ambos llegaron con toda la intención de quitarle el título a Rey Fénix, tanto que después de espectaculares lances y castigos, a los pocos minutos tenían al público a sus pies. Laredo aplicó Northern Light Suplex a Fénix. Minutos después, Lince aplicó backstabber a Laredo para luego lanzarse en una serie de tres moonsaults estilo Súper Crazy, pero Laredo puso los pies en el último. Volvieron a verse las caras Laredo y Fénix. Los aficionados coreaban el nombre de Fénix, quien conectó patada en la cabeza para luego lanzarse en plancha suicida sobre Lince. Regresó al ring y le aplicó brainbuster a Laredo. Parecía el final, pero las palmadas sólo fueron dos. Lince intercambió raquetazos con Fénix. De alguna manera pudo aplicar doble Cutter a sus rivales y luego casi vence a Fénix. Las Superkicks salieron a relucir. Laredo aplicó doble DDT a Lince y a Fénix… Lince salió en un vuelo suicida para Laredo mientras Fénix estaba en las alturas. Regresó de inmediato para llevárselo con Frankensteiner. Buscó el remate desde las alturas, pero Laredo lo empujó, mandándolo hasta la mesa de comentarista. Laredo se lanzó en plancha sobre Fénix. Éste puso las rodillas. Después de una patada giratoria en la esquina, le aplicó su remate para retener el título. GANADOR: Rey Fénix con Mexican Muscle Buster para Laredo Kid Calificación ★★★½ Calidad 7.5 Narrativa 7.4 Intensidad 8.0 ✅ Lo mejor No hay pierde con estos tres luchadores. ❌ Lo peor Nada en particular.

► Rey Mysterio dijo que AAA está negociando con los Gerentes Generales de Raw, SmackDown y NXT. Anunció que la próxima semana Lola Vice defiende el Campeonato NXT ante La Hiedra. Y que están a punto de traer a un ex campeón mundial a AAA.

► Después de esto, fue el regreso del El Grande Americano.

► El público lo recibió calurosamente. El enmascarado les correspondió.

► «Juntos derrotamos a Chaparro Americano, juntos demostramos al mundo la fuerza de AAA y de la lucha libre».

► El Grande Americano agradeció a Ojitos de Huevo, «un hombre que nunca me vio con los ojos, pero siempre creyó en mí con su corazón».

► Agradeció a Pimpinela Escarlata y agradeció a Andrea Bazarte.

► Los fans corearon el nombre de Bazarte después de que el enmascarado dijera que la ama.

► Agradeció a «mi gente, a mis paisanos». El apoyo es algo «que nunca voy a olvidar en mi vida».

► «¿Pero ahora qué sigue? Gané el Rey de Reyes, gané la máscara del Chaparro Americano. Ahora quiero lo más grande que hay en AAA. Ahora quiero ganar el Megacampeonato. Ustedes saben lo que significa eso».

► En eso llegó Karmen Petrovic.

► Y tras ella, Bronco Nima, Daga y los Garza. Entre todos lo golpearon.

► Luego dejaron ver sus camisetas… ¡Son Los Perros del Mal!