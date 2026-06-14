Lucha Libre AAA 13 de junio 2026.

Galeno está siendo bien construido como un monstruo indestructible en AAA. Nuevamente lo programaron en un handicap match, y apenas sonó la campana, impactó a sus dos rivales con lariats.

Abajo del ring, se intentaron defender. Galeno aplicó powerbomb en la ceja a Golden Jacket y arrojó a Galió hacia el poste. Subió a ambos al encordado para seguir destrozándolos.

Puso a Galio en una esquina y lanzó con Exploder a Golden Jacket sobre él. Luego aplastó a ambos con bala de cañón.

Finalmente, planchó a Golden Jacket y le echó encima a Galio para el toque de espaldas.