LUCHA LIBRE AAA 13 DE JUNIO 2026 .— Lola Vice y Mr. Iguana tendrán una nueva defensa al Campeonato de Parejas Mixtas AAA. Nuevamente su retadora será La Hiedra, aunque esta vez haciendo equipo con Joaquín Wilde. Los actuales monarcas conquistaron el título en febrero venciendo a Ethan Page y la propia Hiedra, quien suplió de última hora a una lesionada Chelsea Green. En abril, la rudísima lo intentó de nuevo con Dinámico como compañero y volvió a quedarse corta. Ahora regresa con su tercera carta: Joaquín Wilde, el miembro de Latino World Order, un veterano de enorme calidad. De no poder lograr La Hiedra su cometido, ¿cuántos compañeros más necesitará antes de aceptar que perdió al lagarto y al campeonato? La acción de AAA se emite desde el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera, en la Ciudad de México.
- LUCHA LIBRE AAA 6 de junio 2026 | La Catalina, Lola Vice y Bayley vs. Las Tóxicas.
- WWE RAW 8 de junio 2026 | Penta vs. Rey Mysterio.
- WWE NXT 9 de junio 2026 | Mason Rook vs. Naraku.
- WWE SMACKDOWN 12 de junio 2026 | Jey Uso vs. Finn Bálor vs. Royce Keys vs. LA Knight.
Los Vipers (Abismo Negro Jr., Taurus e Histeria) enfrentarán a La Parka, Octagón Jr. y El Fiscal. Los herederos de la vieja escuela ruda de AAA buscan revancha tras sus recientes tropiezos ante los técnicos.
Además, Galeno continúa su demoledora presentación en AAA con otra lucha en desventaja: el gigante se medirá en duelo de dos contra uno ante Golden Jacket y Galio. Tras despachar a Drago y Chris Carter en su anterior handicap, la empresa sigue construyendo al coloso como una fuerza imparable.
Lucha Libre AAA 13 de junio 2026
La cobertura en vivo inicia a las 8:00 pm, hora del centro
Galeno está siendo bien construido como un monstruo indestructible en AAA. Nuevamente lo programaron en un handicap match, y apenas sonó la campana, impactó a sus dos rivales con lariats.
Abajo del ring, se intentaron defender. Galeno aplicó powerbomb en la ceja a Golden Jacket y arrojó a Galió hacia el poste. Subió a ambos al encordado para seguir destrozándolos.
Puso a Galio en una esquina y lanzó con Exploder a Golden Jacket sobre él. Luego aplastó a ambos con bala de cañón.
Finalmente, planchó a Golden Jacket y le echó encima a Galio para el toque de espaldas.
- Luce muy poderoso Galeno.
- Nada en particular.
► Tras la lucha, en vestidores, Omos dijo que quiere enfrentar a tres luchadores al mismo tiempo.
Esta lucha fue grabada antes de la lesión de Octagón Jr., que fue durante La Noche de los Grandes. Octagón dominó al grandulón Black Taurus, a quien le impactó un tornillo para luego derribarlo con unas tijeras, mandándolo directo al relevo.
Abismo Negro no quiso enfrentar a El Fiscal, dándole paso a Histeria. Luego entró La Parka contra Black Taurus. Cuando el técnico tenía en sus hombros a Taurus, entró Abismo Negro para golpearlo a traición, provocando el repudio popular.
Los Vipers le dieron una tunda a La Parka por varios minutos. Después de un rato, pudo relevar con El Fiscal, quien entró repartiendo golpes.
Por fin quedaron frente a frente Fiscal y Abismo Negro. Intercambio de machetazos… Fiscal sacó del ring a Abismo con una corbata y se arrojó en tope suicida... Siguieron golpeándose por el pasillo hasta vestidores.
En el ring, Octagón y La Parka se fueron sobre Los Vipers, y mientras La Parka volaba sobre Taurus, Octagón se encargaba de Histeria.
- La rivalidad entre Abismo Negro e Histeria sigue calentándose.
- Nada en particular.
En la lucha fuera de programa, Omos se lanzó, igual que Galeno, con lariats sobre sus tres rivales, a quienes luego empezó a lanzar de un lado a otro como si fueran muñecos de trapo.
En un momento, levantó en los hombros a Chris Carter y a Daimo. Impactó patada a Kingu, lanzó a los otros sobre las cuerdas… Los levantó y les aplicó doble chokeslam. Remató a Kingu y puso a sus compañeros encima para el toque de espaldas.
- Buen manejo de esta rivalidad con Galeno.
- Nada en particular.
Lola Vice y La Hiedra comenzaron la lucha. La ruda fue la que dominó en un inicio, aplicando incluso un medio cangrejo. Vice respondió con palanca. Hiedra relevó con Joaquín Wilde, así que entró Mr. Iguana.
Después de varias evoluciones, Wilde aplicó DDT a Iguana. Éste subió a las cuerdas, así que Wilde lo bajó con Frankensteiner. Como Iguana rompió el toque de espaldas, Wilde le impactó una serie de rodillazos al rostro.
En un juego de cuerdas, La Hiedra pateó la espalda de Iguana, así que Vice hizo lo propio con Wilde. Shining Wizard de Iguana para Wilde, mientras Vice salía en silla zacatecana sobre Hiedra.
Las damas volvieron a entrar en acción. Vice atacó una serie de patadas y pisotones. Hizo lo mismo con Wilde. Los retadores quedaron en las esquinas, y los campeones los aplastaron con caderazos.
Back Suplex de Vice para Hiedra. La ruda respondió con Spinebuster… Intercambio de golpes antes del relevo con los varones.
Iguana planchó a Wilde. Wilde falló un Lionsault, momento que apovechó Iguana para fulminarlo.
► Después de la lucha, La Hiedra y Lola Vice siguieron golpeándose… Flammer y Lady Maravilla llegaron para masacrar a Vice.
► Y al rescate llegaron Bayley y La Catalina, para cerrar este episodio.