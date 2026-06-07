LUCHA LIBRE AAA 6 DE JUNIO 2026 .— La segunda parte de Noche de los Grandes presentará una de las luchas más esperadas. La Catalina se integró a AAA, y de inmediato declaró que su objetivo es convertirse en Reina de Reinas, lo cual la convirtió, de manera automática, en enemiga de Las Tóxicas (Flammer, La Hiedra y Lady Maravilla), pues la rudísima Flammer no va a dejar que nadie la quite del trono que ha ocupado más que nadie. Sin embargo, La Catalina tuvo un inesperado respaldo: Bayley y la actual Campeona NXT, Lola Vice, quienes la ayudaron cuando era atacada por Las Tóxicas, formando una interesante unidad latina que esta noche se medirá con la tercia femenil más importante de México. La acción de Lucha Libre AAA se emite desde la Arena Monterrey en Monterrey, Nuevo León.
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- WWE RAW 1 de junio 2026 | Inicia King and Queen of the Ring.
- WWE NXT 2 de junio 2026 | Tony D’Angelo vs. Kam Hendrix.
- WWE SMACKDOWN 5 de junio 2026 | King and Queen of the Ring.
En un Fatal Five Way, se enfrentarán cinco de los mejores luchadores aéreos: Mini Vikingo, Octagón Jr., Lince Dorado, Cruz del Toro y Joaquín Wilde.
Además, el nuevo Gerente General de AAA, Rey Mysterio, tiene un mensaje para la afición.
Lucha Libre AAA 6 de junio 2026
La cobertura en vivo inicia a las 8:00 pm, hora del centro
Joaquín Wilde y Cruz del Toro se unieron al inicio de la lucha, pero eventualmente tuvieron que enfrentarse, dando un gran intercambio. Ambos son excelentes luchadores y han sido totalmente desaprovechados por WWE. Lo bueno es que aquí pueden lucir su calidad.
Lince Dorado y Octagón Jr. sacaron a los de la LWO fuera del ring para enfrentarse entre ellos. Octagón mandó a Lince con catapulta hacia el otro lado del ring, pero luego fue sacado del encordado con una tijeras.
Mini Vikingo se fue sobre Lince, mostrando sus habilidades aéreas que hasta a Octagón dejaron impresionado. Wilde sacó del ring a Mini Vikingo, estrellándolo en la mesa de comentaristas.
Cruz del Toro salió con tornillo suicida sobre sus rivales. Luego corrió sobre las cuerdas para impactarle patadas a Vikingo. Éste le aplicó huracarrana para dos segundos.
Wilde evitó que Del Toro acabara a Vikingo con un DDT, pero tras discutir, se fueron sobre Lince. Wilde azotó de cara sobre su rodilla al enmascarado. Lince le respondió con brainbuster. Luego salió en tope suicida sobre los de la LWO y regresó para terminar con Wilde.
Fue editada de esta lucha la lesión que sufrió Octagón Jr. con un DDT desde las alturas.
- La velocidad de todos los participantes.
- La lesión de Octagón Jr. (aunque no se vio en la versión de TV).
► Dorian Roldán y Omos celebraron con Hijo del Vikingo su triunfo sobre Hijo del Dr. Wagner, con lo que obtuvo el Campeonato Latinoamericano AAA.
► Rey Mysterio dijo que la lucha de los Grandes Americanos fue increíble y que espera grandes cosas para el futuro del ganador. También habló del próximo tour de WWE en México. Confirmó que Dominik Mysterio estará el 20 de junio en el evento de Mérida, Yucatán. Agregó que el Megacampeón expondrá el título en la segunda noche de Triplemanía.
► Luego, un video de El Grande Americano después de la lucha de máscaras.
En los primeros minutos, las consentidas tomaron sus respectivos relevos y dominaron ampliamente a las Tóxicas. Lola Vice, en particular, pudo vengarse de los caderazos que le diera La Hiedra en la lucha de campeonato. Las Tóxicas recibieron triple súplex, triple caderazo y un par de vuelos suicidas antes de poder tomar el control de la batalla.
Lola Vice fue la que capturó la triada de villanas, dándole una tunda por varios minutos mientras los fans abucheaban y pedían la que Bayley entrara al rescate.
Flammer impactó lariat en el cuello de Vice y luego la amarró con doble cuatro al brazo… Por fin pudo Vice relevar con Bayley, que entró repartiendo súplex y patadas. Derribó a Maravilla y le conectó un codazo desde las cuerdas que casi termina la contienda.
Bayley no pudo aplicar su Bayley to Belly a Maravilla, así que Las Tóxicas le echaron montón y empezaron a castigarla en grupo. La Catalina quería ayudar, pero el réferi Piero lo impidió.
Bayley pateó a Flammer antes de poder darle el relevo a La Catalina, así que ésta entró con moonsault sobre la campeona. La Hiedra y Maravilla entraron para atacar a Vice y a Bayley. Ésta le aplicó Bayley to Belly a Maravilla.
La Catalina quedó sola con Flammer, le impactó su caderazo en las cuerdas y la remató con rodillazo para ganar.
- La combinación que programó AAA.
- Nada en particular.