Lucha Libre AAA 6 de junio 2026.

Joaquín Wilde y Cruz del Toro se unieron al inicio de la lucha, pero eventualmente tuvieron que enfrentarse, dando un gran intercambio. Ambos son excelentes luchadores y han sido totalmente desaprovechados por WWE. Lo bueno es que aquí pueden lucir su calidad.

Lince Dorado y Octagón Jr. sacaron a los de la LWO fuera del ring para enfrentarse entre ellos. Octagón mandó a Lince con catapulta hacia el otro lado del ring, pero luego fue sacado del encordado con una tijeras.

Mini Vikingo se fue sobre Lince, mostrando sus habilidades aéreas que hasta a Octagón dejaron impresionado. Wilde sacó del ring a Mini Vikingo, estrellándolo en la mesa de comentaristas.

Cruz del Toro salió con tornillo suicida sobre sus rivales. Luego corrió sobre las cuerdas para impactarle patadas a Vikingo. Éste le aplicó huracarrana para dos segundos.

Wilde evitó que Del Toro acabara a Vikingo con un DDT, pero tras discutir, se fueron sobre Lince. Wilde azotó de cara sobre su rodilla al enmascarado. Lince le respondió con brainbuster. Luego salió en tope suicida sobre los de la LWO y regresó para terminar con Wilde.

Fue editada de esta lucha la lesión que sufrió Octagón Jr. con un DDT desde las alturas.