WWE RAW 1 DE JUNIO 2026 .— Los torneos King of the Ring y Queen of the Ring comienzan este lunes en Monday Night Raw desde Italia. El formato de la primera ronda es de cuatro luchas de cuatro esquinas. El ganador de cada lucha avanza directamente a las semifinales. Los ganadores de la gran final, que será el 27 de junio en Night of Champions en Riad, Arabia Saudita, obtendrán una oportunidad por el título mundial de su marca y división en SummerSlam. Las luchas para Queen of the Ring 2026 son: Liv Morgan vs. Becky Lynch vs. Alexa Bliss vs. Chelsea Green… Sol Ruca vs. Lyra Valkyria vs. Charlotte Flair vs. Jade Cargill… Roxanne Perez vs. Iyo Sky vs. Giulia vs. Lash Legend… Bayley vs. Raquel Rodriguez vs. Jacy Jayne vs. Kiana James… Las luchas de King of the Ring 2026 son: Penta vs. Oba Femi vs. Solo Sikoa vs. Carmelo Hayes… Dominik Mysterio vs. Bron Breakker vs. Trick Williams vs. Damian Priest… Seth Rollins vs. Je’Von Evans vs. Talla Tonga vs. Rick

y Saints… Jey Uso vs. LA Knight vs. Royce Keys vs. Finn Bálor… Durante los próximos episodios de Raw y SmackDown veremos realizarse estos emocionantes torneos. La acción de la marca roja de WWE se emite desde el Palasport Olimpico, en Torino, Italia.

WWE Raw 1 de junio 2026

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro

► La función abrió con un gran resumen de lo ocurrido ayer en WWE Clash In Italy 2026.

► The Usos aparecieron, y junto a él, el Campeón Mundial de Peso Completo, Roman Reigns, quien no solo salvó su título, sino el Ula Fala al vencer a su primo, Jacob Fatu.

► Roman Reigns no podía hablar, pues se quedó disfrutando a los fans de Turín, Italia, coreando como locos: «¡OTC!» y «¡Roman, Roman Reigns!» «Torino, ¡reconózcanme!», y los fans respondieron.

► 15 minutos pasaron, para que finalmente Roman Reigns llamara al ring a su primo Jacob Fatu, quien debe reconocerlo como El Jefe Tribal, el portador del Ula Fala, tras su derrota.

► Jacob Fatu dijo que aunque perdió, y pensó que su vida completa acabaría, ahora está frente a Roman Reigns, cara a cara. Los fans corearon «¡Fatu!»

► «Anoche perdí y cumpliré mi palabra como hombre. Anoche perdí ante Mi Jefe Tribal», dijo Jacob Fatu, antes de decir que no ha perdido ante sus marionetas, The Usos.

► «¡ROMAN, YO TE RECONOZCO!», dijo Jacob Fatu antes de arrodillarse frente a Roman Reigns y rendirle su respeto.

► «Sé que no puedes entenderlo ahora mismo, ¡PERO TE AMO!», le respondió Roman Reigns a Jacob Fatu.

► «WE ARE THE ONES!», dijo Jey Uso y Jacob Fatu también alzó el dedo. ¿Se une oficialmente Jacob Fatu al OTC, al grupo de Roman Reigns?

WWE RAW 1 de junio 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Inicia King and Queen of the Ring ►1- CUARTOS DE FINAL TORNEO KING OF THE RING 2026; FATAL 4-WAY: Penta vs. Oba Femi vs. Carmelo Hayes vs. Solo Sikoa El Torneo King of the Ring 2026 empieza con una lucha Fatal 4-Way en donde el ganador avanzará automáticamente a las semifinales del torneo... La campana sonó y todos se le fueron encima al nigeriano, quien con patadas frontales a la cara los apartó y luego remató a Hayes con uppercuts, pero Sikoa le cayó encima con plancha... Penta reaccionó con patadas voladoras a Oba, y luego, cortes comerciales... Femi con tremendo lazo al cuello de Sikoa; luego, buscó doble chokeslam a Penta y Hayes, pero Sikoa lo detuvo con superkick, Hayes con rompequijadas y luego, Penta con otra superkick... Al final, Oba Femi se comió el poste LED del esquinero y Talla Tonga y Sikoa lo azotaron duro dos veces contra el poste... Talla Tonga le dio tremenda patada frontal a la cara y lo mandó entre los fans, pero Penta cayó encima a Sikoa con Tope con Hilo... Hayes se lanzó con esta misma movida al mexicano, aunque falló, solo lo rozó, se vio feo el fallo... Sikoa recibió La Mística, pero Penta atacó a Hayaes con el Penta Driver y casi gana... Femi destrozó a Tonga y Hayes con raquetazo al pecho, tremendo rompe espinas dorsal para Penta y luego rompió la mesa con el cuerpo de Talla... Totalmente enloquecido, Sikoa recibió de Oba Femi un azotón de espaldas contra la lona y su Fall From Grace para ganar. El Final Fall From Grace de Oba Femi para Solo Sikoa. Valoración 5.5 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Una buena lucha, buena victoria de Oba Femi, luciendo fuerte tras la paliza de Brock Lesnar anoche.

Contras Muchos comerciales y el fallo de Carmelo Hayes con el Tope con Hilo.



► Oba Femi dijo que Brock Lesnar le dijo ayer: «¿Qué vas a hacer tras recibir una paliza, siete F5 y que te pateara el trasero como nunca antes?»

► «¡Yo sigo en pie, aquí, esperando por ti! ¡Vamos empatados, uno a uno! ¡Nos veremos más adelante, Brock Lesnar!», dijo Oba Femi antes de hacer su mítica pose y que los fans celebraran con él.

► La nueva Campeona Intercontinental WWE, Sol Ruca, dijo que creyó fuertemente en ella, en que sería campeona, pero que también quería agradecerle a los fans por confiar también en ella y por su gran apoyo.

► Ruca felicitó a Becky Lynch, quien dijo que aunque no le iba a dar esa lucha titular, pues pensó que no estaba lista para ser campeona, pero, bueno… ¡Pudo probarle que estaba equivocada y ahora es la NUEVA Campeona Intercontinental WWE!

► Ruca dijo que si bien fue difícil vencer a Lynch, tanto los fans como los demás luchadores en WWE se merecen una campeona defensora… «Si tú piensas que soy una novata o me subestimas como lo hizo Becky, en este punto, ¡ya sabes qué va a pasar! ¡Sol Ruca es la Campeona Intercontinental WWE!»

WWE RAW 1 de junio 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Inicia King and Queen of the Ring ►2- Rey Mysterio y Dragon Lee vs. Rusev y Ethan Page La semana pasada, Rey Mysterio se ganó la oportunidad de ser retador por el Campeonato Intercontinental WWE de Penta, al vencer a Rusev. Tras la lucha, Rusev lo atacó por sorpresa, pero Dragon Lee apareció para ayudar a la leyenda y juntos le dieron una paliza a Rusev. Pero, Rusev también tiene un nuevo aliado: el 'All Ego' Ethan Page... El gran Rey Mysterio iba a entrar al ring, pero Ethan lo hizo caer de cara contra la ceja del ring. Rusev aprovechó y castigó con azotón de espaldas contra la lona a Lee... Rusev dio una bofetada a Rey, lo hizo meter al ring y Etan y Rusev atacaron ilegalmente a Dragon con patadas en el suelo... Dragon Lee reaccionó y bajó a Rusev de una tremenda superkick a la quijada... Por fin pudo entrar Rey Mysterio y mandó a volar con corbata a Page, le dio luego una patada enzuigiri a la cabeza y voló con sentón desde el esquinero, para luego caerle encima con plancha cruzada, pero la cuenta llegó solo a dos... con patada frontal al pecho, All Ego aprovechó que Rey había golpeado a Rusev y luego, ambos se metieron al ring, pero Rey fue más rápido y sacó a Rusev del ring con frankensteiner y a Page le dio patadas a las rodillas, para luego intentar el 619, solo que Rusev le hizo zancadilla a Rey... Dragon iba a volar, pero Page le lanzó encima a Rey y se chocaron; la rodada a espaldas sobre Mysterio quedó en dos segundos... Page bloqueó un frankesteiner y le hizo cangrejo a Rey, pero Dragon le dio una superkick y luego, le mandó encima a Rusev, a quien le dio un rodillazo en la cara... Rusev recibió tremendo tope suicida de parte de Dragon Lee y Rey Mysterio remató a Ethan Page con el 619 para ganar. El Final 619 de Rey Mysterio a Ethan Page. Valoración 5.5 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Una muy buena lucha, bastante entretenida, siempre es genial ver a Rey Mysterio y Dragon Lee luchar.

Contras Nada malo a comentar.



► LA Knight amenazó con sacar del retiro y volverlo a retirar al Gerente General de Raw, Adam Pearce, sino le da la importancia que se mejore y lo pone a luchar de nuevo.

WWE RAW 1 de junio 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Inicia King and Queen of the Ring ►3- CUARTOS DE FINAL TORNEO QUEEN OF THE RING 2026; FATAL 4-WAY: Iyo Sky vs. Roxanne Pérez vs. Giulia vs. Lash Legend Aunque Giulia nació en Londres, Inglaterra, su padre es italiano y su madre japonesa, ella se crio en la Prefectura de Chiba de Japón, por lo que sabe hablar italiano perfectamente y los fans la ovacionaron bastante... la campana sonó y Legend buscó atacar a Pérez, pero esta la mandó contra el esquinero; pese a esto, le logró la morenaza dar un codazo en la cara y sacarla del ring... Iyo Sky cayó con patadas voladoras sobre Giulia, quien estaba siendo cargada por Legend, y ambas cayeron a la lona... Pérez luego golpeó fuertemente a Iyo Sky, hasta le dio una patada frontal a la cara para sacarla del encordado... Sky recibió a Pérez tras lanzarse del esquinero con patadas voladoras... Y le repitió la dosis en el centro del ring; Giulia luego recibió rompequijadas con ayuda de las sogas y la japonesa atacó a Giulia y a Pérez con patada voladora desde el esquinero... Meteora para Giulia, pero Legend entró y puso en adormecedora a Sky, quien luego con rodada a espaldas logró pisotear en el pecho a Legend... la local sacó del ring a Sky y le dio rodillazo en la cara a Legend, pero Pérez evitó que la contienda llegara a su final... Sky fue atacada por DDT y al mismo tiempo, azotón de espaldas contra la lona para Giulia de parte de Pérez... Sky dejó caer feo de cabeza contra el esquinero a Pérez, pero Giulia atacó por la espalda a Sky e intentó un súper pedigree en el esquinero, pero Pérez lo evitó... Legend con doble azotón atacó a Giulia y Pérez, y a Roxanne la atacó con su Lash Extension, así como también a Giulia... solo que Iyo Sky voló con doble pisotón a la espalda de Legend para evitar la caída de Giulia... Sky pisoteó el abdomen de Giulia y luego, le cayó encima con moonsault para vencerla por cuenta de tres y avanzar a las semifinales del Torneo Queen of the Ring 2026. El Final Moonsault de Iyo Sky a Giulia. Valoración 5.5 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Una buena lucha femenil, a los fans en la arena les agradó.

Contras Nada negativo para remarcar.



► Maxxine Dupri se mostró muy molesta con Adam Peace por estar fuera del Torneo Queen of the Ring 2026, este le prometió a la rubia que está en la cima de la lista para cualquier otra oportunidad que aparezca en Raw.

► Se anunció que Finn Bálor fue movido a SmackDown y JD McDonagh dijo en nombre de The Judgment Day: «¡Buen viaje! ¡Nadie te va a extrañar!»

► Tras bambalinas, Lyra Valkyria felicitó a Bayley por ganar el Campeonato Femenil Intercontinental WWE, y esta le dio una oportunidad titular para la otra semana… aunque Bayley parecía molesta porque su amiga y protegida fue quien tiene esta oportunidad.

WWE RAW 1 de junio 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Inicia King and Queen of the Ring ►4- Seth Rollins vs. Bron Breakker Seth Rollins ha estado buscando acabar con sus excompañeros de The Vision desde que fue expulsado del grupo hace varios meses, y sobre todo, con Bron Breakker, quien le impidió ganar en WrestleMania 42... Esta tarde hay un nuevo paso en su venganza, en esta esperada lucha mano a mano... Los fans enloquecidos cantaron el coro de Seth Rollins, pero esto no le gustó a Breakker, quien rápidamente lo golpeó y luego le dio un súplex alemán... Breakker atacó con súplex a Rollins, lo sacó del ring y los fans empezaron a corear '¡Súplex City!'... Rollins fue dominado durante varios minutos, pero evitó un press militar con un azotón de espaldas contra la lona y con la emoción de los fans, logró sacar un segundo aire... Rollins luego atacó a Breakker con súperplex desde el esquinero y lo remató con tremendo Falcon Arrow, pero Breakekr sobrevivió... Los fans se emocionaron y corearon hasta quedarse sin voz: '¡Esto es asombroso!' Breakker evitó un pisotón con una spear, pero Rollins quedó fuera del ring y este tendido en la lona... Breakker voló con un súper lanza sobre la mesa de comentaristas, pero Rollins lo sorprendió y lo castigó con un súper pedigree para romper la mesa de comentaristas... en el ring, Rollins remató a Breakker con un pedigree, pero Bron resistió la embestida... Montez Ford llegó para volar sobre Austin Theory, quien quiso intervenir, aunque Breakker lo partió en dos con tremenda lanza... Breakker atacó con lanza a Rollins, pero este sobrevivió en el último segundo... Paul Heyman se empezó a reír y a burlarse de Seth Rollins, sacándolo de concentración, Rollins fue a carear con Heyman, y aunque Breakker corrió con tremenda spear, Rollins se movió al último segundo y quien recibió el tremendo golpe fue Paul Heyman... Rollins se metió con el título al ring, y se volteó justo cuando Breakker lo atacó con una spear, para que Breakker se diera en la cabeza con el título... Finalmente, Seth Rollins castigó con The Stomp a Bron Breakker para ganar la lucha. El Final The Stomp de Seth Rollins a Bron Breakker. Valoración 7.5 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Una muy buena lucha, muy bien ejecutada, causó grandes emociones.

Contras Nada negativo a señalar.



► La función cerró con un emocionado Seth Rollins señalando y agradeciendo a Montez Ford por la ayuda, y luego, diciendo que va por el Campeonato Mundial de Peso Completo.