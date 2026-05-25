WWE RAW 25 DE MAYO 2026 .— El último Raw antes de Clash in Italy, veremos a Bayley y Lyra Valkyria enfrentar a Judgment Day (Roxanne Pérez y Raquel Rodríguez), quienes la semana pasada no pudieron vencer en lucha titular a las Campeonas de Parejas WWE, Paige y Brie Bella. Tras perder, las rudas las atacaron para vengarse, pero al rescate llegaron Bayley y Valkyria, lo que motivó a que esta lucha fuera programada. Judgment Day lleva semanas acumulando resultados inconsistentes. Morgan intentó interferir en la defensa titular y terminó siendo el factor que le costó la lucha a su propio equipo, ¿intentará intervenir de nuevo? La acción de la marca roja de WWE se emite desde el Jerome Schottenstein Center, en Columbus, Ohio.

Oba Femi abrirá el evento. Su reto abierto semanal llevaba semanas sin producir un rival digno, pero la semana pasada apareció por sorpresa Brock Lesnar, quien le aplicó cuatro F-5, confirmándose una revancha para Clash in Italy.

Roman Reigns y Jacob Fatu firmarán contrato para su Tribal Combat por el Campeonato Mundial de Peso Completo en Clash in Italy. Después de la ceremonia de reconocimiento del Raw del 11 de mayo —que terminó con Fatu aplicando el Tongan Death Grip al campeón—, la firma de esta noche es un mero pretexto para más violencia.

WWE Raw 25 de mayo 2026

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro

Paul Heyman abrió el programa para promocionar la revancha entre Brock Lesnar y Oba Femi, prometiendo que su cliente conquistará al nigeriano, tras mostrar un video pregrabado de Brock.

Oba Femi apareció sin demora y encaró a Heyman diciéndole que Brock ha despertado algo en Oba tras los cuatro F5. Oba le dijo a Heyman que no le hará daño porque lo necesitaba para que le dé un mensaje a Brock diciéndole que en Clash in Italy lo retirará por segunda vez. Luego, firmó el contrato y se lo dio y prometió que esta vez «matará a Brock».

WWE RAW 25 de mayo 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Bayley y Lyra Valkyria vs. Judgment Day 1. Campeonato Intercontinental WWE: Penta vs. Je'Von Evans JeVon tomó la iniciativa, pero Penta respondió, y tras el intercambio inicial ambos hicieron el paso de Penta, hasta que JeVon volvió a la ofensiva conectando una patada, sacando al campeón del ring y lanzándose en plancha. Penta contraatacó cuando regresaron al ring, pero no pudo conectar su Penta Driver y recibió otra patada; sin embargo, JeVon se lastimó cuando quiso conectar con un tope e impactó contra la mesa de comentaristas. Tras el comercial, JeVon se recuperó y se lanzó sobre Penta y luego aplicó un lazo desde las cuerdas para una cuenta de dos. Luego, continuó con su ofensiva, culminando en el OG Cutter para otra cuenta de dos. Penta contraatacó con un backstabber para dos, y luego intentó aplicar el Destroyer, pero recibió una patada en su lugar. JeVon conectó otro OG Cutter en el borde del ring y logró otra cuenta de dos. Penta atrapó a JeVon y le aplicó el Penta Driver, pero tampoco fue suficiente. Penta buscó la cuerda superior, pero JeVon lo recibió con un puñetazo, y eventualmente lo mandaron a volar con un Spanish Fly. Luego, buscó la Cutter, pero recibió otra patada, y eventualmente Penta siguió a la carga con un Backstabber, y remató con el Mexican Destroyer. El Final Mexican Destroyer de Penta Valoración 7.0 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Buen combate. Ambos se lucieron.

Contras



Michael Cole informó que Logan Paul sufrió un desgarro en el tríceps y estará fuera varios meses. Austin Theory estuvo tras bastidores con Heyman, y pensaba renunciar al título. Heyman le informó que «The Vision» son los Campeones de Parejas, y Bron Breaker se unirá a ellos en reemplazo.

Theory prometió eliminar a todos los involucrados en la lesión de Logan, Heyman dijo que sabe lo que tiene que hacer esta noche y a quién.

Joe Hendry dio un concierto, cantando nuevamente la canción de «despedir a Logan Paul»; sin embargo, tras la conclusión, fue atacado salvajemente por Austin Theory, quien llegó armado con una silla.

Seth Rollins se encontró con los Street Profits y les recordó que sin su ayuda no pudieron ser Campeones de Parejas, mientras les seguía ofreciendo su ayuda para acabar con The Vision, sin que necesariamnete lleguen a ser amigos. Montez Ford le recordó que Seth traiciona a sus compañeros y lo desafió a un combate para el estelar, y este aceptó.

Tras bastidores, Penta desafió a Rey Mysterio para una defensa de su título y este aceptó satisfactoriamente.

WWE RAW 25 de mayo 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Bayley y Lyra Valkyria vs. Judgment Day 2. Bayley y Lyra Valkyria vs. The Judgment Day Roxanne y Raquel intentaron sorprender a Bayley y Lyra antes del toque de campana, pero estas lograron recuperarse y tomar el dominio sobre Roxanne, quien buscó su esquina para que ingrese Raquel, a quien tampoco le estaba yendo mucho mejor gracias a la combinación de sus rivales. Eventualmente, Raquel logró imponer su poderío, y junto a Roxanne, lograron aislar y castigara Lyra. Eventualmente, Lyra llegó a su esquina y Bayley ingresó para lanzarse con un tope sobre Raquel y continuó castigándola, logrando una cuenta de dos con un codazo, pero Raquel la derribó con un lazo y cedió el turno a Roxanne, quien vio su Pop Rox bloqueada y recibió un Sunset Flip y una desnucadora. Sin embargo, Liv salvó a Roxanne, aunque eso le costó la expulsión. Bayley se lanzó sobre Liv, pero fue ataqueda por Raquel, y esta por Lyra. Roxanne intentó sorprender a Lyra, pero no tuvo éxito y terminó recibiendo una patada. Bayley y Lyra intentarón liquidar a Roxanne, pero Dominik interfirió y eso le dio tiempo a Raquel para derribar a Bayley. Lyra volvió a neutralizar a Raquel y Dominik volvió a interferir, arrojando el Megacampeonato al ring, el cual fue disputado por Roxanne y Bayley, y tras el forcejeo, Roxanne impactó accidentalmente en Dom. Bayley aprovechó y se robó el triunfo. El Final Enredadera de Bayley sobre Roxanne Valoración 5.5 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Salió un combate entretenido aquí.

Contras Muchas interrupciones, aunque era previsible.



LA Knight llegó al ring, y tras recordar a los caídos por el feriado que se celebra en los Estados Unidos. Luego, habló sobre cuánto han cambiado The Usos desde WrestleMania (cuando lucharon juntos) y dijo que participará en King of the Ring e irá tras su lucha titular en SummerSlam.

Knight siguió criticando a The Usos por querer reformar a The Bloodline, pero fue interrumpido por Jimmy Uso, quien le dijo que aún lo respetaba, recordándole que hicieron equipo en WrestleMania.

Jimmy le dijo a Knight que The Bloodline ya pasó y le recordó que si gana King of the Ring podrá tener una oportunidad titular justa. Knight le cuestionó su honestidad y sinceridad, recordándole que era el que le hacía los mandados a Roman Reigns. Jimmy le dio una advertencia y que si Jey estuviera cerca, no aparecería.

Knight le hizo saber que precisamente ese tipo de actitudes son las que iban a traer de vuelta a The Bloodline y que no tiene nada que ver con Jacob Fatu y que era un asunto de familia, pero si sigue molestando a Roman, él va a convertirse en un problema ahora sí.

Knight le dijo a Jimmy que Roman no era capaz de terminar el trabajo por sí solo, y que si él se convierte en su problema, le dijo que se asegure de decir bien su nombre «L-A-Knight Yeah!»

WWE RAW 25 de mayo 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Bayley y Lyra Valkyria vs. Judgment Day 3. Seth Rollins vs. Montez Ford La acción inició de forma pareja, y Ford había derribado a Seth, y este seguía provocándolo, y tras un intercambio, lo sacó del ring, pero al volver, Ford fue quien lo sacó con un lazo. De regreso, ambos chocaron en el aire y quedaron tendidos en la lona. Tras el comercial, ambos forcejearon sobre la tercera cuerda y Seth conectó un Falcon Arrow, pero la cuenta llegó a dos. Ford quiso contraatacar con un derribo al estilo bomberos, pero Seth contraatacó con un Pedigree y lo neutralizó. Seth aprovechó y le recordó a Ford que ambos comparten el mismo enemigo y Ford le dio una patada. Seth, furioso, le aplicó un par de Buckle Bombs, pero el tercero falló y Ford lo sacó del ring con un pinzas y luego se lanzó con un Senton volando sobre el esquinero. Luego, le aplicó el From the Heavens, pero Seth resistió y la cuenta quedó en dos. Ford quiso aplicar otra plancha de 450, pero falló y Seth lo remató con el pisotón. El Final Pisotón de Seth. Valoración 7.0 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Buen combate. Montez Ford sigue impresionando a nivel individual cuando tiene la oportunidad.

Contras



Tras el combate, vimos cómo Austin Theory castigó a Angelo Dawkins con una silla, justo en la rampa de entrada.

Se anunció que Sol Ruca no formaría parte de Clash in Italy por lesión y Becky se mostró satisfecha con la noticia y siguió diciendo que era la mejor, aunque espera que esta se recupere y se presente en Italia, porque ella sí aparecerá.

WWE RAW 25 de mayo 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Bayley y Lyra Valkyria vs. Judgment Day 4. Rey Mysterio vs. Rusev Rusev pretendía destruir a Rey, pero este pudo sobreponerse al embate inicial y con su clásica ofensiva tuvo al búlgaro al borde del 619, pero este fue bloqueado y Rusev retomó el control. Rey se zafó de un intento de derribo y Rey logró aplicarle un Sunset Flip afuera del ring, pero el búlgaro bloqueó un intento de pinzas y lo estrelló contra la barrera de protección. Tras el comercial, Rey logró una ofensiva rápida que tuvo a mal traer a Rusev, pero este eventualmente interceptó una plancha y lo azotó contra la lona, antes de darle un patada. Rey respondió y volvió, con una patada, a colocarlo sobre las cuerdas, pero Rusev volvió a interceptar el 619; sin embargo, cuando quiso ir por el Accolade, fue sorprendido por una enredadera de Rey. El Final Enredadera de Rey Valoración 5.5 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Rey sigue luciendo bien pese a los años.

Contras



Tras el combate, Rusev seguía castigando a Rey, pero apareció Dragon Lee para emparejar las cosas, y deshacerse tanto del búlgaro, como de Ethan Page, quien había ingresado al ring.

Jacob Fatu llegó al ring para la firma de contrato, y Adam Pearce ya los estaba esperando. Sin mayor demora, Fatu firmó el contrato, pero empezó lanzando las sillas y la mesa al personal de seguridad.

Sin embargo, Roman Reigns hizo su aparición y también firmó el contrato sin mayor demora. Luego, pidió que lo dejen a solas, recordándole a Pearce que por la firma del contrato no pueden tocarse hasta el día del combate.

Roman pidió al público que lo reconozcan y le recordó a Jacob que era sencillo reconocerlo tras caer derrotado en Backlash. Jacob le dijo que no lo reconocerá y que no era como todos los demás y le dijo que era la razón por la que la familia estaba en la cima de la montaña. Sin embargo, le dijo que eso tenía un límite y que necesitaba un cambio, recordándole que no se rigió por el código del linaje para poder derrotarle.

Jacob le dijo que en el Combate tribal todo se vale y que allí él le pateará el trasero. Roman le dijo a Jacob que era un hombre de palabra, y si caía derrotado, él se convertirá en el jefe de la mesa y se convertirá en un seguidor; sin embargo, si no lo consigue, Jacob será quien lo sirva y lo adore.

Jacob le dijo que, cuando él gane, Roman aprenderá a reconocerle. Ambos se dieron la mano y el programa concluyó.