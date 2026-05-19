WWE Raw: Paige y Brie Bella retuvieron el Campeonato Femenil de Parejas ante The Judgment Day

Paige y Brie Bella lograron mantenerse como Campeonas de Parejas tras superar a Roxanne Perez y Raquel Rodriguez, representantes de The Judgment Day, quienes contaron con el apoyo constante de Liv Morgan en ringside.

La lucha comenzó con Paige tomando el control sobre Roxanne Perez gracias a una rápida ofensiva llena de patadas y castigo en el esquinero. Sin embargo, las retadoras lograron equilibrar las acciones cuando Raquel Rodriguez entró al combate para aprovechar su fuerza.

The Judgment Day comenzó a dominar gracias a constantes intervenciones ilegales. Liv Morgan y Raquel aprovecharon varias distracciones de la referee Jessika Carr para castigar a Paige fuera de la vista oficial, permitiendo que Roxanne mantuviera el control con castigos enfocados al brazo y cuello de la británica.

Las campeonas reaccionaron cuando Brie Bella recibió el relevo y entró con una ofensiva sobre ambas rivales. Brie derribó a Raquel con un neckbreaker y provocó accidentalmente un DDT de Rodriguez sobre Roxanne. Más adelante, Paige y Brie conectaron una poderosa doble powerbomb sobre Raquel, aunque las retadoras lograron mantenerse en combate.

► Momentos claves

El momento decisivo llegó cuando Liv Morgan volvió a intervenir desde ringside haciendo caer a Brie Bella desde la esquina. Sin embargo, la referee descubrió la trampa y expulsó a Liv de ringside. En medio de la confusión, Brie Bella sorprendió a Roxanne Perez con un rápido toque de espaldas para conseguir la cuenta de tres y retener los campeonatos.

► ¿Qué pasará ahora?

Tras el combate, Liv Morgan regresó acompañada de sus compañeras de The Judgment Day para atacar a las campeonas. Sin embargo, Bayley y Lyra Valkyria aparecieron para igualar la situación y salvar a Paige y Brie Bella, dejando abierta una posible rivalidad entre ambos equipos.