Estamos a solo unos días de la edición 44 de WWE Saturday Night’s Main Event, la cual se celebrará este próximo sábado 23 de mayo en el Allen County War Memorial Coliseum en Fort Wayne, Indiana (Estados Unidos). Un día antes de AEW Double or Nothing. Camino a este evento especial, repasamos algunos de los grandes momentos de su historia.

El debut en NBC cambió la televisión de WWE

La primera edición de Saturday Night’s Main Event se celebró en mayo de 1985 y representó un momento enorme para WWE.

La empresa de Vince McMahon (entonces faltaba mucho para que el mandamás se viera obligado a dejar su imperio; es más, era impensable que algún día fuera a ocurrir tal cosa) consiguió llevar la lucha libre a la televisión nacional en horario estelar dentro de NBC, algo fundamental para aumentar todavía más la popularidad del producto durante el boom del wrestling en los años 80.

Aquella etapa estuvo marcada por figuras gigantescas como Hulk Hogan, Roddy Piper, André el Gigante, Randy Savage o Ultimate Warrior.

5/11/85: Intro to the first-ever WWF Saturday Night’s Main Event! pic.twitter.com/z3eC392HxE — OVP – Retro Wrestling Podcast (@ovppodcast) May 11, 2026

Hulk Hogan vs Paul Orndorff (1987)

Uno de los combates más importantes asociados a Saturday Night’s Main Event sucedió dentro de la rivalidad entre Hulk Hogan y Paul Orndorff. Aquellas luchas ayudaron muchísimo a consolidar la Hulkamania durante el crecimiento masivo de WWE y se convirtieron en parte fundamental de la identidad del programa durante sus primeros años.

Para muchos fans veteranos, Saturday Night’s Main Event quedó completamente ligado a la etapa de máxima popularidad de Hogan. En esta ocasión en concreto, «El Inmortal» casi ve terminado su reinado de tres años como campeón de la WWE en un polémico final cuando él y su oponente salieron de la jaula al mismo tiempo.

La creación de los Mega Powers (1987)

Uno de los momentos más históricos de Saturday Night’s Main Event ocurrió en 1987, cuando Hulk Hogan salvó a Randy Savage durante un ataque de The Hart Foundation y The Honky Tonk Man después de un combate por el Campeonato Intercontinental.

La escena tuvo además un enorme componente emocional por la presencia de Miss Elizabeth, quien pidió ayuda desesperadamente mientras Savage era superado numéricamente dentro del ring.

Aquella secuencia terminó dando nacimiento oficialmente a los Mega Powers, una de las alianzas más icónicas en la historia de WWE y una narrativa fundamental para la WWF de finales de los años 80.

Mr. Perfect destruye el Campeonato WWF (1989)

Saturday Night’s Main Event también dejó algunos de los segmentos más recordados de la WWF de finales de los 80.

En 1989, Mr. Perfect comenzó una intensa rivalidad con Hulk Hogan después de ayudar a The Genius a derrotar al campeón por conteo fuera del ring.

Sin embargo, el momento más impactante llegó después del combate, cuando Perfect robó el Campeonato WWF y apareció entre bastidores destrozando las placas del cinturón con un martillo.

Este momento ayudó a consolidar a Mr. Perfect como uno de los grandes villanos de aquella generación y se convirtió en una de las imágenes más recordadas de Saturday Night’s Main Event.

Shawn Michaels gana el Campeonato Intercontinental (1992)

Saturday Night’s Main Event también dejó cambios titulares importantes a lo largo de su historia. Uno de los más recordados ocurrió en 1992, cuando Shawn Michaels derrotó a British Bulldog para conquistar el Campeonato Intercontinental.

La victoria ayudó enormemente al ascenso del «Chico Rompecorazones» como estrella individual dentro de la entonces WWF y terminó convirtiéndose en uno de los momentos más importantes de aquella etapa del programa.

SNME está ligado justamente a la legendaria trayectoria de uno de los luchadores más grandes de todos los tiempos.

33 Years Ago… WWF Intercontinental Title Match Champion The British Bulldog

vs

Challenger Shawn Michaels WWF Saturday Night’s Main Event

October 27, 1992 pic.twitter.com/AVFhktDbDO — GrappleClips (@GrappleClips) October 27, 2025

El regreso de WWE SNME (2024)

SNME no ha formado parte siempre de la programación de WWE. De hecho, estuvo desaparecido de la misma desde 2008 hasta 2024, cuando regresó para, de momento, quedarse.

WWE apostó claramente por la nostalgia desde el primer momento: regreso del especial a NBC, estética inspirada en los programas clásicos, presencia de Jesse Ventura, y una producción muy distinta a la de Raw o SmackDown.

Además, en aquella primera nueva edición, Cody Rhodes y Kevin Owens protagonizaron un tremendo combate por el Campeonato WWE conectando pasado y presente de Saturday Night’s Main Event.

El retiro de John Cena (2025)

Durante estos dos años ha habido mejores y peores ediciones, mejores y peores momentos, pero el evento no ha dejado de ser una fecha especial en el calendario por encima de los programas semanales pero por debajo de los eventos premium en vivo.

No obstante, WWE la reservó para una de las más grandes ocasiones de su historia: el retiro de John Cena. El 13 de diciembre de 2025 no se celebró solo WWE Saturday Night’s Main Event 42 sino también el John Cena’s Final Match.

En el combate final de la noche, el 17 veces campeón del mundo cayó a manos de Gunther por la vía de la rendición cuando él mismo, con una sonrisa en la cara y mirando a los fanáticos, decidió hacer lo que nunca hizo: rendirse.