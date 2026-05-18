The Sandman: «Me fui de ECW por dinero. Paul Heyman no cumplió»

El recientemente retirado luchador, The Sandman, de nombre real James Fullington, consiguió baja en ECW, empresa a donde llegó en 1992 gracias a que bajo el nombre de Mr. Sandman ya se estaba dando a conocer en distintas independientes, pues incluso tuvo una buena rivalidad entre 1991 y 1992 con Jerry Lawler en la United States Wrestling Association de Memphis, habiendo debutado tan solo en 1989.

► The Sandman habla de su salida de ECW en 1998

Aunque no fue sino hasta 1994, cuando Tod Gordon, fundador de ECW junto a Paul Heyman, le dijo que debía meter su propia personalidad a su personaje y tener un personaje más atrevido.

The Sandman llegó a ser cinco veces Campeón Mundial de Peso Completo ECW, su primer reinado llegó tras vencer a Don Muraco y tuvo el título por 138 días.

Luego, ya bajo la dirección de Paul Heyman, tuvo cuatro reinados. De hecho, The Sandman es el segundo hombre con mayor número de días como Campeón Mundial de Peso Completo ECW, con 446 días en 5 reinados. De hecho, es el luchador con mayor número de reinados. El Campeón Mundial de Peso Completo ECW con mayor número de días con el título en su poder es Shane Douglas, con 874 días.

Sin embargo, en septiembre de 1998, ocurrió algo inesperado: The Sandman, gran figura de ECW, abandonó la empresa y saltó el barco hacia WCW, en donde no le fue bien, pues aunque firmó un contrato por 3 años, en donde ganaría 200 mil dólares anuales, los primeros seis meses los pasó en su casa, dado que no había planes creativos para él. Y luego, en septiembre de 1999, fue despedido como parte de recortes presupuestales realizados por Bill Busch, nuevo Vicepresidente Ejecutivo de ECW en ese entonces.

Pues bien, mucho se ha hablado de este salto de The Sandman a ECW, y este recientemente recordó las razones reales detrás de su inesperada salida, en entrevista con Chris Van Vliet para su Insight Podcast:

“Paul Heyman le pagó a Sabú un par de miles de dólares más que a mí. Mi acuerdo con Paul era… terminé teniendo un contrato escrito con Paulie durante los últimos seis meses porque ese tipo, Steve Carol, hizo que todos firmáramos contratos o algo así, pero yo tenía un acuerdo con él de que simplemente sería su luchador mejor pagado.

«Entonces, en un PPV creo que le pagó a Sabu como 15 mil dólares y a mí me pagó como 13 mil o algo así. Así que renuncié esa misma noche de camino a casa. Iba manejando, hablé con Tod Gordon y le dije: ‘Tod, esto fue lo que pasó y voy a renunciar’. Él me dijo: ‘¿De verdad quieres irte?’ Y yo le dije: ‘Sí, probablemente podría llamar a Diamond Dallas Page y conseguir trabajo mañana mismo’.

«Sabiendo el calendario que tenían los luchadores de World Championship Wrestling en ese momento, terminé encontrándome con DDP y Rick Rude en el aeropuerto, donde pedí trabajo. Dos días después me llevaron en avión a WCW Monday Nitro, donde me ofrecieron un contrato en ese mismo momento.

«Sin embargo, mi etapa en WCW no salió precisamente bien, ya que tuve problemas con la adicción a las drogas que hicieron que detuvieran mi ascenso dentro de la cartelera, y terminé lesionándome en lo que resultó ser mi última lucha para la empresa.

«Afortunadamente para mí, mantuve una buena relación con el presidente de ECW, Tod Gordon, y apenas fui liberado de mi contrato con WCW, ECW me volvió a contratar casi de inmediato”.