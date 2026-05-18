Karrion Kross y Scarlett Bordeaux: «Amamos WWE, pero no cerramos la puerta a AEW»

Karrion Kross y su esposa, Scarlett Bordeaux, abandonaron WWE el 10 de agosto de 2025, luego de que su contratocon WWE expirara y les dijeran que no les iban a ser renovados. Pues bien, debido a la presión de los fans, WWE y Triple H se vieron obligadas a hacer algo. Por eso, le ofrecieron una renovación contractual a Karrion Kross, sin embargo, este la rechazó cuando supo que la nueva oferta no incluía a su esposa Scarlett.

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Desde entonces, muchos fans esperaban verlos rápidamente en AEW, algo que no ha ocurrido. Al respecto, se pronunciaron Kross y Scarlett en una reciente entrevista con D-Von Dudley para su canal de YouTube, en donde dijeron que todavía amaban WWE y estaban dispuesto a regresar, aunque no le cerraban las puertas a AEW, si bien, ellos, curiosamente, nunca mencionaron «AEW», sino que la empresa fue nombrada por D-Von. Estas fueron sus palabras:

Scarlett Bordeaux: “Nunca digas nunca. Amamos ese vestidor. Extrañamos a los guionistas. Extrañamos a los productores. Los extrañamos. Culpamos a TKO de que nuestro acuerdo no se concretara. Así que si deciden arreglar las cosas, quizá. Si algún día deciden llamar, quizá”.

Karrion Kross: “Nunca cerramos la puerta al diálogo. Nunca tuvimos una mala relación con WWE. Hemos mantenido contacto con todos. ¿Es posible? Claro que sí. Todavía había cosas que necesitaban discutirse. Ellos fueron quienes cerraron la puerta a esas conversaciones. Nosotros dejamos la puerta abierta para hablar con cualquiera.

«Dondequiera que vayamos, ya sea una empresa independiente, televisada o de streaming, lo que sea, queremos salir ahí afuera y rendir al máximo. No queremos aparecer, cobrar un cheque e irnos. Estamos ganándonos muy bien la vida. Estamos en una situación muy particular, hombre. Esto no siempre funciona así para todos en el circuito independiente, pero nosotros estamos en una posición excelente donde podemos trabajar por todo el mundo.

«Para decirlo de la manera más clara posible, no se trata de ganar cierta cantidad de dinero. Se trata del propósito de la actuación. Queremos hacer actuaciones significativas, con propósito y divertirnos. Desde que somos independientes, hemos podido hacer eso. Está alimentando nuestra alma”.