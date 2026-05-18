WWE RAW 18 de mayo de 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

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Dónde ver WWE Raw 18 de mayo 2026 | Brie Bella y Paige vs. Judgment Day

Este lunes 18 de mayo, WWE regresa con una nueva edición de Monday Night RAW desde el First Horizon Coliseum, en Greensboro, North Carolina, con otro show lleno de grandes combates y segmentos.

► El pasado lunes en WWE Raw

  1. The Street Profits y Joe Hendry vencieron a The Vision (***)
  2.  Je’Von Evans venció a Rusev (***)
  3. Iyo Sky venció a Sol Ruca (***1/2)
  4. Oba Femi venció a Angel y Berto (*)
  5. MEGACAMPEONATO AAA: Dominik Mysterio retuvo ante El Grande Americano Original (*)

► Momentos clave:

► Cartelera WWE RAW 18 de mayo de 2026

Cobertura y resultados WWE Raw 18 de mayo 2026 | Brie Bella y Paige vs. Judgment Day
WWE Raw 18 de mayo 2026.
  • CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS WWE: Brie Bella y Paige (c) vs. Roxanne Pérez y Raquel Rodríguez
  • Reto abierto de Oba Femi.

► Horarios y dónde ver WWE Raw

Fecha: Lunes 18 de mayo de 2026.
Horario de referencia: 18:00 horas (Ciudad de México).
Sede: First Horizon Coliseum  Greensboro, North Carolina.

Región / Ciudad / País Hora local Plataforma
México (CDMX, Guadalajara, Monterrey) 18:00 Netflix
Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 Netflix
Estados Unidos — Chicago (CT) 19:00 Netflix
Estados Unidos — Denver (MT) 18:00 Netflix
Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 17:00 Netflix
Canadá — Toronto / Montreal 20:00 Netflix
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 18:00 Netflix
Panamá 19:00 Netflix
Puerto Rico, República Dominicana 20:00 Netflix
Colombia, Perú, Ecuador 19:00 Netflix
Venezuela, Bolivia 20:00 Netflix
Chile (Santiago) 21:00 Netflix
Argentina, Uruguay, Paraguay 21:00 Netflix
Brasil (Brasilia) 21:00 Netflix
Reino Unido — Londres 00:00 (día siguiente) Netflix
España (Madrid), Francia, Alemania, Italia 01:00 (día siguiente) Netflix
Islas Canarias 00:00 (día siguiente) Netflix
India (Nueva Delhi) 05:30 (día siguiente) Netflix
Filipinas (Manila) 08:00 (día siguiente) Netflix
Japón (Tokio) 09:00 (día siguiente) Netflix
Australia — Sídney / Melbourne 11:00 (día siguiente) Netflix

Los horarios pueden variar dependiendo de cambios de horario de verano o programación local.

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

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