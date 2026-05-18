WWE RAW 18 de mayo de 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

Este lunes 18 de mayo, WWE regresa con una nueva edición de Monday Night RAW desde el First Horizon Coliseum, en Greensboro, North Carolina, con otro show lleno de grandes combates y segmentos.
► El pasado lunes en WWE Raw
- The Street Profits y Joe Hendry vencieron a The Vision (***)
- Je’Von Evans venció a Rusev (***)
- Iyo Sky venció a Sol Ruca (***1/2)
- Oba Femi venció a Angel y Berto (*)
- MEGACAMPEONATO AAA: Dominik Mysterio retuvo ante El Grande Americano Original (*)
► Momentos clave:
- Bron Breakker estaba listo para terminar la lucha cuando apareció Seth Rollins para detener a Bron y evitar el impacto. La distracción fue suficiente para que Angelo Dawkins sorprendiera a Austin Theory con un toque de espaldas que le dio la victoria.
- Je’Von Evan resistió el castigo y sorprendió a Rusev en los momentos finales con un espectacular OG Cutter para conseguir la cuenta de tres.
- Sol Ruca intentó conectar el Sol Snatcher, pero Iyo Sky logró esquivarlo en el último instante para sorprenderla con un crucifijo con toque de espaldas para conseguir la cuenta de tres.
- Tras lanzar a Angel sobre Berto, Oba Femi remató a este último con un devastador Fall From Grace para conseguir la cuenta de tres.
- En medio del caos el Original Grande Americano se distrajo por lo que Dominik Mysterio aprovechó conectó un 619 seguido de un frog splash para conseguir la cuenta de tres.
► Cartelera WWE RAW 18 de mayo de 2026
- CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS WWE: Brie Bella y Paige (c) vs. Roxanne Pérez y Raquel Rodríguez
- Reto abierto de Oba Femi.
► Horarios y dónde ver WWE Raw
Fecha: Lunes 18 de mayo de 2026.
Horario de referencia: 18:00 horas (Ciudad de México).
Sede: First Horizon Coliseum Greensboro, North Carolina.
|Región / Ciudad / País
|Hora local
|Plataforma
|México (CDMX, Guadalajara, Monterrey)
|18:00
|Netflix
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|20:00
|Netflix
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|19:00
|Netflix
|Estados Unidos — Denver (MT)
|18:00
|Netflix
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|17:00
|Netflix
|Canadá — Toronto / Montreal
|20:00
|Netflix
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|18:00
|Netflix
|Panamá
|19:00
|Netflix
|Puerto Rico, República Dominicana
|20:00
|Netflix
|Colombia, Perú, Ecuador
|19:00
|Netflix
|Venezuela, Bolivia
|20:00
|Netflix
|Chile (Santiago)
|21:00
|Netflix
|Argentina, Uruguay, Paraguay
|21:00
|Netflix
|Brasil (Brasilia)
|21:00
|Netflix
|Reino Unido — Londres
|00:00 (día siguiente)
|Netflix
|España (Madrid), Francia, Alemania, Italia
|01:00 (día siguiente)
|Netflix
|Islas Canarias
|00:00 (día siguiente)
|Netflix
|India (Nueva Delhi)
|05:30 (día siguiente)
|Netflix
|Filipinas (Manila)
|08:00 (día siguiente)
|Netflix
|Japón (Tokio)
|09:00 (día siguiente)
|Netflix
|Australia — Sídney / Melbourne
|11:00 (día siguiente)
|Netflix
Los horarios pueden variar dependiendo de cambios de horario de verano o programación local.