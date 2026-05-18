WWE RAW 18 de mayo de 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

Este lunes 18 de mayo, WWE regresa con una nueva edición de Monday Night RAW desde el First Horizon Coliseum, en Greensboro, North Carolina, con otro show lleno de grandes combates y segmentos.

► El pasado lunes en WWE Raw

The Street Profits y Joe Hendry vencieron a The Vision (***) Je’Von Evans venció a Rusev (***) Iyo Sky venció a Sol Ruca (***1/2) Oba Femi venció a Angel y Berto (*) MEGACAMPEONATO AAA: Dominik Mysterio retuvo ante El Grande Americano Original (*)

► Momentos clave:

► Cartelera WWE RAW 18 de mayo de 2026

CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS WWE: Brie Bella y Paige (c) vs. Roxanne Pérez y Raquel Rodríguez

Brie Bella y Paige (c) vs. Roxanne Pérez y Raquel Rodríguez Reto abierto de Oba Femi.

► Horarios y dónde ver WWE Raw

Fecha: Lunes 18 de mayo de 2026.

Horario de referencia: 18:00 horas (Ciudad de México).

Sede: First Horizon Coliseum Greensboro, North Carolina.

Región / Ciudad / País Hora local Plataforma México (CDMX, Guadalajara, Monterrey) 18:00 Netflix Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 Netflix Estados Unidos — Chicago (CT) 19:00 Netflix Estados Unidos — Denver (MT) 18:00 Netflix Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 17:00 Netflix Canadá — Toronto / Montreal 20:00 Netflix Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 18:00 Netflix Panamá 19:00 Netflix Puerto Rico, República Dominicana 20:00 Netflix Colombia, Perú, Ecuador 19:00 Netflix Venezuela, Bolivia 20:00 Netflix Chile (Santiago) 21:00 Netflix Argentina, Uruguay, Paraguay 21:00 Netflix Brasil (Brasilia) 21:00 Netflix Reino Unido — Londres 00:00 (día siguiente) Netflix España (Madrid), Francia, Alemania, Italia 01:00 (día siguiente) Netflix Islas Canarias 00:00 (día siguiente) Netflix India (Nueva Delhi) 05:30 (día siguiente) Netflix Filipinas (Manila) 08:00 (día siguiente) Netflix Japón (Tokio) 09:00 (día siguiente) Netflix Australia — Sídney / Melbourne 11:00 (día siguiente) Netflix

Los horarios pueden variar dependiendo de cambios de horario de verano o programación local.