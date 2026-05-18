Cómo ver AEW Double or Nothing 2026

En lo que constituye su tercer evento de pago por visión de 2026, AEW celebra nueva entrega de Double or Nothing este domingo 24 de mayo, desde el Louis Armstrong Stadium de New York (New York, EEUU).
A continuación, todo lo que deben saber sobre AEW Double or Nothing 2026 resumido en tres puntos clave: horarios por país, luchas anunciadas y medios de seguimiento. Sin olvidar que SUPERLUCHAS les ofrecerá en directo la mejor cobertura del show.
► Horarios por país
Ciudad de México (México) – 6:00 PM
Madrid (España) – 2:00 AM
Santiago (Chile) – 8:00 PM
Buenos Aires (Argentina) – 9:00 PM
Bogotá (Colombia) – 7:00 PM
Asunción (Paraguay) – 9:00 PM
Belmopán (Belice) – 6:00 PM
Caracas (Venezuela) – 8:00 PM
Ciudad de Guatemala (Guatemala) – 6:00 PM
Ciudad de Panamá (Panamá) – 7:00 PM
La Habana (Cuba) – 8:00 PM
La Paz (Bolivia) – 8:00 PM
Lima (Perú) – 7:00 PM
Managua (Nicaragua) – 6:00 PM
Montevideo (Uruguay) – 9:00 PM
Nueva York (Estados Unidos) – 8:00 PM
Quito (Ecuador) – 7:00 PM
San José (Costa Rica) – 6:00 PM
San Juan (Puerto Rico) – 8:00 PM
San Salvador (El Salvador) – 6:00 PM
Santo Domingo (República Dominicana) – 8:00 PM
Tegucigalpa (Honduras) – 6:00 PM
[Zero Hour]
Ciudad de México (México) – 5:00 PM
Madrid (España) – 1:00 AM
Santiago (Chile) – 7:00 PM
Buenos Aires (Argentina) – 8:00 PM
Bogotá (Colombia) – 6:00 PM
Asunción (Paraguay) – 8:00 PM
Belmopán (Belice) – 5:00 PM
Caracas (Venezuela) – 7:00 PM
Ciudad de Guatemala (Guatemala) – 5:00 PM
Ciudad de Panamá (Panamá) – 6:00 PM
La Habana (Cuba) – 7:00 PM
La Paz (Bolivia) – 7:00 PM
Lima (Perú) – 6:00 PM
Managua (Nicaragua) – 5:00 PM
Montevideo (Uruguay) – 8:00 PM
Nueva York (Estados Unidos) – 7:00 PM
Quito (Ecuador) – 6:00 PM
San José (Costa Rica) – 5:00 PM
San Juan (Puerto Rico) – 7:00 PM
San Salvador (El Salvador) – 5:00 PM
Santo Domingo (República Dominicana) – 7:00 PM
Tegucigalpa (Honduras) – 5:00 PM
► Cartel
- CAMPEONATO MUNDIAL AEW, TÍTULO CONTRA CABELLERA: Darby Allin (c) vs. MJF
- CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL AEW, LUCHA A CUATRO BANDAS: Thekla (c) vs. Jamie Hayter vs. Hikaru Shida vs. Kris Statlander
- CAMPEONATO INTERNACIONAL AEW: Kazuchika Okada (c) vs. Konosuke Takeshita
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW, I QUIT: FTR (c) vs. Adam Copeland y Christian Cage (si Copeland y Cage pierden, no volverán a formar equipo nunca más)
- CUARTOS DE FINAL DE LA OWEN HART CUP VARONIL: Samoa Joe vs. Will Ospreay
- CUARTOS DE FINAL DE LA OWEN HART CUP VARONIL: Bandido vs. Swerve Strickland
- CUARTOS DE FINAL DE LA OWEN HART CUP FEMENIL: Willow Nightingale vs. Alex Windsor
- STADIUM STAMPEDE: The Demand (Ricochet, Kaun y Toa Liona), Don Callis Family (Andrade y Mark Davis) y The Dogs (David Finlay y Clark Connors) vs. Chris Jericho, The Hurt Syndicate (Bobby Lashley y Shelton Benjamin), Jack Perry, Kenny Omega y The Young Bucks
► Medios de seguimiento
- Show principal: Fox Sports Premium (México), HBO Max (USA), Fubo (USA), PPV.COM (USA, Canadá y otros países), YouTube (USA, Canadá y otros países), Prime Video (USA, Canadá, UK, Alemania y Francia), DIRECTV (USA y Puerto Rico), Sling TV (USA y Puerto Rico), DISH Network (USA y Puerto Rico), MyAEW (Canadá, UK y otros países) y DAZN (globalmente)
- Zero Hour: HBO Max (USA) Prime Video (USA, Canadá y UK), redes sociales de AEW