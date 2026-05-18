Cómo ver AEW Double or Nothing 2026

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En lo que constituye su tercer evento de pago por visión de 2026, AEW celebra nueva entrega de Double or Nothing este domingo 24 de mayo, desde el Louis Armstrong Stadium de New York (New York, EEUU). 

A continuación, todo lo que deben saber sobre AEW Double or Nothing 2026 resumido en tres puntos clave: horarios por país, luchas anunciadas y medios de seguimiento. Sin olvidar que SUPERLUCHAS les ofrecerá en directo la mejor cobertura del show.

© All Elite Wrestling

 

 

► Horarios por país

Ciudad de México (México) – 6:00 PM
Madrid (España) – 2:00 AM
Santiago (Chile) – 8:00 PM
Buenos Aires (Argentina) – 9:00 PM
Bogotá (Colombia) – 7:00 PM

Asunción (Paraguay) – 9:00 PM
Belmopán (Belice) – 6:00 PM
Caracas (Venezuela) – 8:00 PM
Ciudad de Guatemala (Guatemala) – 6:00 PM
Ciudad de Panamá (Panamá) – 7:00 PM
La Habana (Cuba) – 8:00 PM
La Paz (Bolivia) – 8:00 PM
Lima (Perú) – 7:00 PM
Managua (Nicaragua) – 6:00 PM
Montevideo (Uruguay) – 9:00 PM
Nueva York (Estados Unidos) – 8:00 PM
Quito (Ecuador) – 7:00 PM
San José (Costa Rica) – 6:00 PM
San Juan (Puerto Rico) – 8:00 PM
San Salvador (El Salvador) – 6:00 PM
Santo Domingo (República Dominicana) – 8:00 PM
Tegucigalpa (Honduras) – 6:00 PM

 

[Zero Hour]

Ciudad de México (México) – 5:00 PM
Madrid (España) – 1:00 AM
Santiago (Chile) – 7:00 PM
Buenos Aires (Argentina) – 8:00 PM
Bogotá (Colombia) – 6:00 PM

Asunción (Paraguay) – 8:00 PM
Belmopán (Belice) – 5:00 PM
Caracas (Venezuela) – 7:00 PM
Ciudad de Guatemala (Guatemala) – 5:00 PM
Ciudad de Panamá (Panamá) – 6:00 PM
La Habana (Cuba) – 7:00 PM
La Paz (Bolivia) – 7:00 PM
Lima (Perú) – 6:00 PM
Managua (Nicaragua) – 5:00 PM
Montevideo (Uruguay) – 8:00 PM
Nueva York (Estados Unidos) – 7:00 PM
Quito (Ecuador) – 6:00 PM
San José (Costa Rica) – 5:00 PM
San Juan (Puerto Rico) – 7:00 PM
San Salvador (El Salvador) – 5:00 PM
Santo Domingo (República Dominicana) – 7:00 PM
Tegucigalpa (Honduras) – 5:00 PM

 

 

► Cartel

© All Elite Wrestling

 

 

► Medios de seguimiento

  • Show principal: Fox Sports Premium (México), HBO Max (USA), Fubo (USA), PPV.COM (USA, Canadá y otros países), YouTube (USA, Canadá y otros países), Prime Video (USA, Canadá, UK, Alemania y Francia), DIRECTV (USA y Puerto Rico), Sling TV (USA y Puerto Rico), DISH Network (USA y Puerto Rico), MyAEW (Canadá, UK y otros países) y DAZN (globalmente)
  • Zero Hour: HBO Max (USA) Prime Video (USA, Canadá y UK), redes sociales de AEW

Rafael Indi rafaelinaresindiano@gmail.com | @rafael_indi

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