Karrion Kross analiza su primera etapa fallida en WWE

Killer Kross, antes conocido como Karrion Kross, es uno de los pocos exluchadores de la WWE que tuvo dos etapas distintas en la compañía, ambas terminando en su despido. Su segunda etapa, si bien fue criticada por cómo se le utilizó, recibió muchos más elogios que su primera etapa en el elenco principal, aunque lamentablemente esta no continuó debido al vencimiento de su contrato.

► Karrion Kross no impresionó con su personaje de gladiador

Como es bien conocido, el atuendo de Kross fue modificado cuando debutó en el elenco principal durante su primera etapa en WWE, con Vince McMahon obligándolo a usar un casco que los fanáticos han ridiculizado desde entonces. Sin embargo, el luchador recordó esta etapa durante una entrevista reciente con D-Von Dudley. Kross agregó que no le entusiasmaba la idea de que su personaje se modificara para obtener ganancias.

«Cuando todavía estaba en ‘NXT’ y era campeón, alguien que ya no está en la compañía, y que a mucha gente no le caía bien, me envió un correo electrónico»,

«Le pregunté: ‘¿Cuál es el propósito de esto?’. Y él me respondió: ‘Bueno, podemos hacer disfraces de Halloween con esto, y tú te llevas un porcentaje'».

«Fui a hablar con McMahon y le dije: ‘Dime todo lo que quieres que le dé vida a esto’. Y él, de la forma en que lo hizo, me dijo: ‘¡Solo quiero que salgas ahí y que mates a estos tipos!'».

Tras su salida de la WWE, Karrion Kross ha vuelto a la escena independiente, donde está triunfando; sin embargo, no descarta un regreso a la compañía si de da el escenario adecuado, considerando que se marchó en buenos términos.