AJ Styles analiza su futuro en WWE

AJ Styles se despidió como luchador en el Royal Rumble de este año, tras caer derrotado ante Gunther ,eventualmente hizo una última aparición frente al público para despedirse por última vez, llevándose la sorpresa de que recibió la nominación al Salón de la Fama WWE por parte de The Undertaker. Hoy, disfruta su vida de retirado, aunque todavía está ligado a la compañía, específicamente en el desarrollo de nuevos talentos, visitando periodícamente el WWE Performance Center.

► AJ Styles no quiere ser productor

Aunque por ahora el rol de AJ Styles es el de un cazatalentos, es posible que su trabajo tras bambalinas no se limite a eso, ya que habló sobre la posibilidad de involucrarse en la producción en el podcast «The Phenomenally Retro Podcast». Inicialmente, le preguntaron a Styles si quería ser agente (o productor de luchas) en la WWE, y se mostró firme en su negativa a seguir ese camino. No obstante, no descartó esa posibilidad por completo.

«Les dije: ‘Miren, no quiero ser agente. No es lo que quiero hacer’. Y me respondieron: ‘Sí, bueno, Shawn Michaels dijo lo mismo, hizo exactamente lo mismo que tú, y ahora dirige NXT’. Así que, si surge la oportunidad, donde sea que estemos, ¿y existe la posibilidad de dirigir un programa? Suena genial y emocionante».

El luchador retirado señaló que The Undertaker está a cargo de AAA, por lo que existe un precedente más allá de Michaels y Triple H. Sin embargo, Styles reconoce que el primero tiene mucha más experiencia que él y no espera asumir ese rol por ahora, aunque sí lanzó la idea de que estrellas de AAA se enfrenten a las de Raw y SmackDown en Survivor Series.