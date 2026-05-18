Resultados RIOT: Ni Oblit Ni Perdó

Cuarto evento de RIOT y noveno en general de 2026 para Resist Pro Wrestling, Ni Oblit Ni Perdó tuvo lugar el pasado 9 de mayo desde el Casinet d’Hostafrancs de Barcelona (Cataluña, España).

Mucho en juego hubo en el combate estelar, protagonizado por Pedrolo y Gin El Libertario. Pedrolo puso sobre la mesa el Campeonato Absoluto de RIOT y Gin El Libertario su continuidad bajo los focos de la marca.

Completando el cartel, Ángel Reyes vs. IssI, Legado (Carranza y Carlos Vega) vs. Ley & Orden (Mechero y El Toro), Ninfómanos del Wrestling (Guillermo y Eren) vs. César Bravo y Rafael Flores, Tony Aeri vs. Kaiden y una Triple Amenaza entre Joey Torres, Mortero y El Payaso Sullivan.

RIOT: Ni Oblit Ni Perdó puede verse íntegro en el Patreon de Resist.

► A reveure, llibertari

TRIPLE AMENAZA: Joey Torres derrotó a Mortero y El Payaso Sullivan. Lucha corta para iniciar la velada, donde Torres y Mortero subestimaron a Sullivan, ignorándolo de inicio en pos de tener un mano a mano. Pero el aparente rival débil acabó sacándose las mejores movidas y poniendo en apuros a ambos. No obstante, acabó encajando la cuenta de tres, tras una Lanza de Mortero. Y antes de que el miembro de Ley & Orden cubriera a Sullivan, Torres lo sacó del ring, robándole el pin. Lógico resultado, teniendo en cuenta que Torres es (junto a Sito Sánchez) Campeón por Equipos de Resist y socio de JB, el igualmente villano General Manager de RIOT. ♠♠♠ En las postrimerías, Mortero tomó un micro y avisó a Torres que en el próximo show de RIOT, This Is Wrestling Vol. 2 (30 de mayo), Ley & Orden irán contra La Lista Negra (Torres, Sito Sánchez y Caldera).

Tony Aeri derrotó a Kaiden. Duelo casi fratricida entre compañeros de Make RIOT Great Again, consecuencia de un castigo de JB por la falta de éxito de ambos. Y Aeri se mostró reticente, pero no tanto Kaiden, cuya ansias de victoria le podían. En el inicio hubo una secuencia delicatessen, por poco habitual, donde Aeri hizo unas tijeras a Kaiden y este, cuando parecía caer al suelo, se lanzó hacia las cuerdas con su Lethal Injection. También otra en la que Aeri conjuntó unas Tijeras que ni Máscara Dorada, para luego lanzarse fuera del ring sobre Kaiden con una Plancha. Kaiden también voló, cayendo contra el estómago de Aeri mediante un doble pisotón desde el esquinero, que dejó la cuenta en 2.99. Y la secuencia final no fue menos buena: Kaiden buscó su Ripcord Lariat, Aeri lo evitó y bailando en las cuerdas cual Komander, se sacó un tremendo DDT por el que puso de espaldas planas a su colega. Aeri, poseído por el espíritu del pancracio mexicano. ♠♠♠1/2 Concluido el choque, JB evitó que Aeri le diera la mano a Kaiden, al que tildó de fracasado, añadiendo además que no sabía hablar Catalán. Buen argumento.

Los Ninfómanos del Wrestling (Guillermo y Eren) derrotaron a César Bravo y Rafael Flores. Bravo sigue amnésico perdido y reaprendiendo las artes luchísticas de la mano de Flores. Se vio las caras aquí con dos de sus mayores rivales en los últimos años, y por ello no llegaba a entender la inquina de Guillermo y Eren hacia él. Con todo, Bravo hizo el «hot tag» de la lucha y desconcertó a los ninfómanos con varios esquives involuntarios a la par que cómicos que desataron cánticos a su favor. Y aunque poco después fue emboscado por sus rivales, Flores lo apartó ante de recibir una Superkick en estéreo, sacrificándose, lo que encendió al desmemoriado. La sinergia con Flores fluyó, pero en última instancia, Bravo no supo ejecutar un Springboard (que según él había entrenado concienzudamente) y cayó vía pin tras el remate conjunto Brainbuster + Golden Ratio de los ninfómanos. Esta historia de Bravo es uno de los puntos más divertidos hoy en Resist. ♠♠♠1/2 En el poscombate, Guillermo y Eren dieron la mano a Bravo.

Ángel Reyes derrotó a IssI. Reyes venía de girar con Los Tranquilos de Japón y fue muy bien recibido. Y demoró el quitarse su chaqueta, cual Tetsuya Naito. Pese a su afrenta contra Ley & Orden meses atrás, Reyes ejerció de completo «face» y se gustó en los primeros compases, instando al público de primera fila a que arrearan machetazos contra IssI. Este se repuso y entre otras movidas, arreó una patada en la espalda de Reyes que habría retirado (definitivamente) a Katsuyori Shibata. Pero Reyes también se maneja bien con las piernas y empezó a sacarse su repertorio, hasta que IssI, en un intercambio sobre la orilla del ring, le aplicó un German Suplex y un doble pisotón. Reyes pudo volver al cuadrilátero justo antes de que concluyese la cuenta de 10 e IssI lo recibió con un GTS. 1, 2… 2.99. Sacando fuerzas de flaqueza, Reyes evitó que IssI lo rematara con una última patada y tras una Lethal Injection, una House Call y un Ki Crusher, el Basado fue puesto de espaldas planas. ♠♠♠3/4 En las postrimerías, Reyes anunció que se mediría a Guillermo, su inspiración luchística, en This Is Wrestling Vol. 2.

Barracuda, acompañado de Jocoso Jr., hizo acto de presencia para explicar su traición a Guillermo y Eren en RIOT: Pesos Pesados, pero «el Humilde» no le dejó ni empezar, irrumpiendo en escena y lanzándose contra él. Jocoso Jr. desequilibró la balanza con su tablón de madera y los rudos le arrebataron su colgante. Sí, hubo paliza, justificada por Barracuda en base a que Guillermo tenía mucho ego. Y entonces, Insane regresó, se quitó su máscara sin previo aviso y se enzarzó en una golpiza con Barracuda. El anunciador, Xavi Ramos, reveló que la oficialización de combate in situ.

Barracuda (con Jocoso Jr.) derrotó a Insane (con Guillermo). Se me hizo un tanto largo el duelo, si bien tuvo calidad y Barracuda lució como en sus mejores años ante un Insane muy respaldado por el respetable, que tuvo en sus manos la victoria tras un rifirrafe fuera del ring entre Guillermo y Jocoso Jr., con un Chokeslam que casi propicia el pinfall. Sin embargo, en la siguiente secuencia, Barracuda evitó el intento de un segundo Chokeslam mediante un piquete de ojos, atrapando a Insane en un Muscle Buster, tras el cual este sucumbió a la cuenta de tres. ♠♠♠1/4 Insane se marchó ovacionado.

Legado (Carranza y Carlos Vega) derrotaron a Ley & Orden (Mechero y El Toro). Legado pretendían retirarse en RIOT: Pesos Pesados, pero Ley & Orden los convencieron para disputar un combate contra ellos, con la duda de que tal vez sería el último. Mechero y El Toro tuvieron el máximo respeto por los veteranos, motivándolos durante las hostialidades a sacar su mejor versión, aunque estos ya vinieran motivados de casa. Choque de muchas alternativas, Ley & Orden lograron emboscar a Carranza y aplicarle su remate conjunto: Doble Pisotón + Powerslam. Carranza «kickeó». Mechero y El Toro fallaron seguidamente sus respectivas Cannonballs y Legado volvieron a tomar el control, pero de nuevo Ley & Orden pudieron sacarse un remate conjunto: Jumping Reverse Bulldog + Powerbomb. Vega «kickeó». Turno finalmente para el contrataque de Carranza, sacando del ring a Mechero y disponiendo a El Toro para que junto con Vega, lo remataran mediante sus rodillazos estilo sandwich. El Toro no «kickeó». ♠♠♠1/2 Concluida la lucha, Legado decidieron continuar en activo, motivados por Ley & Orden y la insidiosa presencia de JB, al que avisaron se guardara las espaldas, pues sería el siguiente.

CAMPEONATO ABSOLUTO DE RIOT, EL PERDEDOR TENDRÍA QUE DEJAR RIOT: Pedrolo (c) derrotó a Gin El Libertario para retener el título. Gin pretendió en el inicio la engañifa del código de honor, pero Pedrolo había visto ya esa película muchas veces, y la deportividad fue decreciendo con el paso de los minutos. Gin supo ir un paso por delante de Pedrolo durante la primera mitad, anticipándose, por ejemplo, a la Cannonball en dos ocasiones; la primera, cuando se encontraba situado sobre una silla de primera fila. Minutos después, logró que Pedrolo cayera de un esquinero al morderle su poblada coronilla (qué mala es la envidia) y lanzarse sobre él con un Splash. La cuenta quedó en 2. Gin salió perdiendo de un intercambio de golpes y la deportividad terminó por desmoronarse cuando puso entre él y el Discus Lariat de Pedrolo a Dahpne. La pobre réferi quedó grogui y Gin no tardó en lanzar un golpe bajo, seguido de un Martinete. Daphne, algo mejor, pudo contar, pero sólo hasta la segunda palmada en la lona, pues Pedrolo alzó un brazo in extremis. Daphne volvió a los brazos de Morfeo, así que Gin agarró su Campeonato Catalán de Tyris Wrestling. Pero, sorpresivamente, un miembro del ring crew al que Gin había pateado minutos antes, se interpuso. Gin le respondió escupiéndole agua en la cara, pero Pedrolo se valió de este lapso para reponerse y lanzar su Lanza (valga la redundancia) y su Discus Lariat. Daphne, recuperada: 1, 2 y 3. Segunda defensa de Pedrolo desde que conquistara la presea en RIOT: Anniversary 9. ♠♠♠1/2

Como epílogo, Gin El Libertario escenificó su marcha de RIOT dejando su brazalete con los colores de Cataluña y el Campeonato Catalán de Tyris en mitad del ring.

⇒ Ningún show celebrado por Resist este 2026 ha tenido un nivel «in-ring» tan sólido como Ni Oblit Ni Perdó, ni por ende, ha resultado tan disfrutable. Y todo, con talentos habituales, demostrando la autosuficiencia de la promotora, cuando tanto se expone últimamente que el nuevo «boom» de la escena europea sólo se produce gracias a la presencia de foráneos. Asimismo, excelente iniciativa el promocionar la velada en catalán. Para que luego digan por ahí que la lucha libre española no tiene identidad propia.

♠♠♠3/4