Resultados RAGE: Reliquia | Caldera vs. El Toro

Resist Pro Wrestling celebró Reliquia el pasado 25 de abril, su décimo show del 2026, tercero de su marca RAGE, desde el Auditori Cotxeres de Sants en Barcelona (Cataluña, España).

Como punto principal, hubo combate titular donde Caldera defendió el Campeonato Absoluto de RAGE ante El Toro.

Además, se programó una lucha de duplas a cuatro esquinas, con los Ninfómanos del Wrestling (Guillermo & Eren) poniendo sobre la mesa los Campeonatos por Equipos de RCW ante Basado Lovers (IssI & Rente), La Verdad (Marc Menino & Alexander Red) y Arabian Empire (El Sultán & Félix).

Igualmente importante, un encuentro de escaleras en el que Martí Ubach, El Payaso Sullivan, Chakao, Jon Valow, Romero El Madero, Mauro, Lucio e Hijo del Sol buscaron ser el primer Campeón Rise de la Academia de Resist.

Completando el cartel anunciado, el regreso de la Folo Classic, torneo parejil que tuvo como contendientes a Los Inestables (Eros & Jaime Léctor), Chicharito & El Bético, Cavanzajas (Bellako & Estoiko) y Aula Oberta (Alberto García & Víctor «el Gigante» López).

RAGE: Reliquia puede verse íntegro en el Patreon de Resist.

► El primer Campeón Rise

CAMPEONATOS POR PAREJAS DE RCW: Basado Lovers (IssI y Rente) derrotaron a Ninfómanos del Wrestling (Guillermo y Eren) (c), La Verdad (Marc Menino y Alexander Red) y Arabian Empire (El Sultán y Félix) para ganar los títulos . Red fue recibido con el cariñoso cántico de «niño paja». Menino, Rente y Félix se apuntaron los «spots» multitudinarios de un choque caótico. Eren salvó a Guillermo de una presumible cuenta de tres tras el remate conjunto de los Basados lanzándose con una Swanton sobre ellos. Poco después, los Ninfómanos tenían virtualmente ganada la contienda, con Félix puesto de espaldas planas, pero Barracuda hizo acto de presencia para fastidiar el momento, tumbando a Eren. Guillermo, entonces, fue detrás de Barracuda y Félix, todavía grogui, quedó a merced de los Basados, que lo remataron con el combo Patada + Fireman’s Carry Slam. 1, 2 y 3: nuevos campeones. Fue gracioso, porque al hacer su entrada, IssI dijo que la lucha le sería cuestión de 10 minutos. Y efectivamente, duró 10 minutos. Los Basados pusieron fin a un reinado de 70 días. ♠♠♠1/2

. Red fue recibido con el cariñoso cántico de «niño paja». Menino, Rente y Félix se apuntaron los «spots» multitudinarios de un choque caótico. Eren salvó a Guillermo de una presumible cuenta de tres tras el remate conjunto de los Basados lanzándose con una Swanton sobre ellos. Poco después, los Ninfómanos tenían virtualmente ganada la contienda, con Félix puesto de espaldas planas, pero Barracuda hizo acto de presencia para fastidiar el momento, tumbando a Eren. Guillermo, entonces, fue detrás de Barracuda y Félix, todavía grogui, quedó a merced de los Basados, que lo remataron con el combo Patada + Fireman’s Carry Slam. 1, 2 y 3: nuevos campeones. Fue gracioso, porque al hacer su entrada, IssI dijo que la lucha le sería cuestión de 10 minutos. Y efectivamente, duró 10 minutos. Los Basados pusieron fin a un reinado de 70 días. PRIMERA RONDA DE LA FOLO CLASSIC: Los Inestables (Eros y Jaime Léctor) derrotaron a Chicharito y El Bético . Encuentro de completa comedia, sobre todo por el aporte de los enmascarados. Chicharito se valió de su fregona para golpear a Eros y quiso pelotear a la réferi regalándole una rosa, sin mucho éxito. Mientras, El Bético pudo hacer su «comeback» tras darle un trago a la botella de gazpacho (receta típica andaluza) que traía consigo, como si se tratara de las espinacas de Popeye. Sin embargo, su energía no duró mucho, y decidió dejar la lucha para echarse una siesta. Chicharito, más solo que una carnicería en Viernes Santo, fue emboscado por los Inestables, y un Brainbuster lo dispuso para la cuenta de tres. ♠♠3/4

. Encuentro de completa comedia, sobre todo por el aporte de los enmascarados. Chicharito se valió de su fregona para golpear a Eros y quiso pelotear a la réferi regalándole una rosa, sin mucho éxito. Mientras, El Bético pudo hacer su «comeback» tras darle un trago a la botella de gazpacho (receta típica andaluza) que traía consigo, como si se tratara de las espinacas de Popeye. Sin embargo, su energía no duró mucho, y decidió dejar la lucha para echarse una siesta. Chicharito, más solo que una carnicería en Viernes Santo, fue emboscado por los Inestables, y un Brainbuster lo dispuso para la cuenta de tres. PRIMERA RONDA DE LA FOLO CLASSIC: Cavanzajas (Bellako y Estoiko) derrotaron a Aula Oberta (Alberto García y Víctor «el Gigante» López) . García empezó sin gafas; véase, desatado, y él solito pasó por encima de los obreros, que pudieron ganar terreno con la entrada en liza de García. Por desgracia, una caída hizo que cierta sección del ring se hundiera y la lucha, lógicamente, tuviese que concluir antes de tiempo. Bellako y Estoiko endosaron un 3D a García y lo pusieron de espaldas planas tras apenas cuatro minutos de acción. ♠♠ En las postrimerías, López quiso seguir combatiendo y entre los Cavazanjas y García le pusieron sus gafas. La bestia fue apaciguada.

. García empezó sin gafas; véase, desatado, y él solito pasó por encima de los obreros, que pudieron ganar terreno con la entrada en liza de García. Por desgracia, una caída hizo que cierta sección del ring se hundiera y la lucha, lógicamente, tuviese que concluir antes de tiempo. Bellako y Estoiko endosaron un 3D a García y lo pusieron de espaldas planas tras apenas cuatro minutos de acción. En las postrimerías, López quiso seguir combatiendo y entre los Cavazanjas y García le pusieron sus gafas. La bestia fue apaciguada. El Folo Classic tendrá su final, entre Los Inestables y Cavanzanjas, el 20 de junio, en RAGE: Inferno.

Alberto García y Víctor «el Gigante» López se disponían a hacer los honores y presentar la graduación de Toni Toni, pero el malvado rector Carlos Alejandro Guzmán de Olmedo y Núñez irrumpió en escena informando que era el nuevo director general adjunto de RAGE y que quería estar presente en el homenaje. Toni Toni, ya presente, se adueñó del micro y dio las gracias al público por su apoyo y reveló haber tenido un sueño: conquistar el Campeonato Absoluto de RAGE por la palabra de «Papadios». Amén. Promo del año. Aunque en última instancia, Mortero, enfadado por su pérdida del mencionado oro ante Caldera en el anterior show de la marca (Olimpo), cargó contra Toni Toni, tildándolo de bufón. El rector decretó duelo entre ambos.

Toni Toni derrotó a Mortero . Probablemente, la victoria más importante en la carrera de Toni Toni, en la que este resistió todos los mejores movimientos de Mortero… a excepción de la Lanza, que en la última secuencia pudo evitar adelantándose con un Lariat y acabando de completar la jugada con su Chokeslam. Todo, mientras Alberto García paseaba por ringside una foto de Toni Toni enmarcada y mientras el Casinet lo llevaba en volandas. Otro milagro, esta vez en las cocheras. Me chirrió, no obstante, que el combate durara apenas siete minutos, considerando que Mortero ostentaba hasta hace apenas mes y medio el máximo cetro de RAGE. Al concluir, Bastian, con la música de Stone Cold, exigió al rector volver a tener contrato en RAGE y de paso, endosó una Stunner a Mortero. El rector aceptó, con la condición de que ganara al menos un combate de tres que disputaría. Bastian le respondió vía Stunner. Enfadado, el rector decretó combate entre Bastian y Mortero.

. Probablemente, la victoria más importante en la carrera de Toni Toni, en la que este resistió todos los mejores movimientos de Mortero… a excepción de la Lanza, que en la última secuencia pudo evitar adelantándose con un Lariat y acabando de completar la jugada con su Chokeslam. Todo, mientras Alberto García paseaba por ringside una foto de Toni Toni enmarcada y mientras el Casinet lo llevaba en volandas. Otro milagro, esta vez en las cocheras. Me chirrió, no obstante, que el combate durara apenas siete minutos, considerando que Mortero ostentaba hasta hace apenas mes y medio el máximo cetro de RAGE. Al concluir, Bastian, con la música de Stone Cold, exigió al rector volver a tener contrato en RAGE y de paso, endosó una Stunner a Mortero. El rector aceptó, con la condición de que ganara al menos un combate de tres que disputaría. Bastian le respondió vía Stunner. Enfadado, el rector decretó combate entre Bastian y Mortero. Mortero derrotó a Bastian . Sin que la viera venir, Bastian se comió una Lanza de Mortero y caput vía pin. Efectivo para lo que quería contarse: que Bastian lleva ya cinco luchas seguidas cayendo derrotado. ♠♠1/2

. Sin que la viera venir, Bastian se comió una Lanza de Mortero y caput vía pin. Efectivo para lo que quería contarse: que Bastian lleva ya cinco luchas seguidas cayendo derrotado. COMBATE POR EL CAMPEONATO RISE: Mauro (con Maverick) derrotó a Martí Ubach, El Payaso Sullivan, Chakao, Jon Valow, Romero El Madero, Lucio e Hijo del Sol para ganar el título . Antes del inicio, Guillermo anunció que no competirían por el maletín, sino por ser el primer Campeón de Rise de la academia de Resist. Sullivan buscó alcanzar el cinturón valiéndose de su muñeco de trapo, pero Lucio se lo arrebató y lo arrojó fuera del ring. Para más inri, luego Sullivan vio cómo El Madero le ponía una multa de 600 euros. Valow y Ubach formaron alianza, El Madero y Lucio también, y estos esposaron en una escalera a Chakao y Mauro, aunque su tropelía tuvo poco recorrido, y a cambio, el agente del orden fue esposado a una esquina, si bien igualmente acabó liberándose. Chakao, favorito del público, estaba a centímetros de descolgar el cinturón, cuando entonces surgió de entre los muertos Álex Salgado para golpearlo con un palo de kendo, revelándose como ¿mánager? de Valow. «El Animal», con todo, fue lanzado contra una mesa por varios integrantes del encuentro. Mauro y Sullivan esposaron esta vez a Madero a un espectador de primera fila. Hijo del Sol también tuvo cerca la victoria, hasta que Ubach le quitó la máscara. «El Hijoput* de Andorra» consiguió vaciar el ring y confiado, ascendió por la escalera… habiendo olvidado a Mauro, que lo tiró a la lona y descolgó la presea. Por su imprevisibilidad y su condición de acontecimiento histórico en Resist, notable lucha. ♠♠♠3/4

. Antes del inicio, Guillermo anunció que no competirían por el maletín, sino por ser el primer Campeón de Rise de la academia de Resist. Sullivan buscó alcanzar el cinturón valiéndose de su muñeco de trapo, pero Lucio se lo arrebató y lo arrojó fuera del ring. Para más inri, luego Sullivan vio cómo El Madero le ponía una multa de 600 euros. Valow y Ubach formaron alianza, El Madero y Lucio también, y estos esposaron en una escalera a Chakao y Mauro, aunque su tropelía tuvo poco recorrido, y a cambio, el agente del orden fue esposado a una esquina, si bien igualmente acabó liberándose. Chakao, favorito del público, estaba a centímetros de descolgar el cinturón, cuando entonces surgió de entre los muertos Álex Salgado para golpearlo con un palo de kendo, revelándose como ¿mánager? de Valow. «El Animal», con todo, fue lanzado contra una mesa por varios integrantes del encuentro. Mauro y Sullivan esposaron esta vez a Madero a un espectador de primera fila. Hijo del Sol también tuvo cerca la victoria, hasta que Ubach le quitó la máscara. «El Hijoput* de Andorra» consiguió vaciar el ring y confiado, ascendió por la escalera… habiendo olvidado a Mauro, que lo tiró a la lona y descolgó la presea. Por su imprevisibilidad y su condición de acontecimiento histórico en Resist, notable lucha. CAMPEONATO ABSOLUTO DE RAGE: Caldera (c) derrotó a El Toro para retener el título . Muy buen inicio, con Caldera empleando movidas de kickboxing y El Toro de judo, disciplinas de las que provienen y que referenciaron en el vídeo promocional del combate. Caldera impuso su ley hasta que Toro pudo aplicarle un Súplex fuera del ring, directamente contra el suelo sin protección. El ex Campeón por Equipos de Resist tuvo tres cuentas de 2.99, fruto de un Samoan Drop, un F5 y un 450 desde el esquinero. Caldera se repuso y confiado, se fue a la mesa de merchandising, se puso una camiseta de Ley & Orden y le endosó una Lanza a Toro… quien «kickeó» en 1, impulsado por tamaño recochineo. Y en modo «Murder Ibushi«, «el Empotrador» enganchó a Caldera en un Ankle Lock y luego en un Half Crab. El campeón alcanzó las cuerdas y palmeó la lona, lo que despistó a Toro, tumbado y puesto a dormir seguidamente con un Dragon Sleeper. El árbitro decretó el final de la lucha ante la inoperancia de El Toro (apuntar su cambio de alias luchístico, pues antes competía como Toro). ♠♠♠1/2

. Muy buen inicio, con Caldera empleando movidas de kickboxing y El Toro de judo, disciplinas de las que provienen y que referenciaron en el vídeo promocional del combate. Caldera impuso su ley hasta que Toro pudo aplicarle un Súplex fuera del ring, directamente contra el suelo sin protección. El ex Campeón por Equipos de Resist tuvo tres cuentas de 2.99, fruto de un Samoan Drop, un F5 y un 450 desde el esquinero. Caldera se repuso y confiado, se fue a la mesa de merchandising, se puso una camiseta de Ley & Orden y le endosó una Lanza a Toro… quien «kickeó» en 1, impulsado por tamaño recochineo. Y en modo «Murder Ibushi«, «el Empotrador» enganchó a Caldera en un Ankle Lock y luego en un Half Crab. El campeón alcanzó las cuerdas y palmeó la lona, lo que despistó a Toro, tumbado y puesto a dormir seguidamente con un Dragon Sleeper. El árbitro decretó el final de la lucha ante la inoperancia de El Toro (apuntar su cambio de alias luchístico, pues antes competía como Toro). Como epílogo, Caldera avisó de que el último en caer de Ley & Orden sería Mechero, el 20 de junio, como estelar de RAGE: Inferno. Con Caldera ya de vuelta en vestidores, Mechero subió al ring y confirmó la lucha, después de llamar «calvo tetón» al campeón. Se intuye que la gente irá con Mechero.

⇒ Trascendental cita de RAGE, que simplemente por esa inauguración del Campeonato Rise resulta insoslayable para quien quiera estar al día de Resist y su marca secundaria; aquí nada secundaria, pues tuvo las implicaciones de varios nombres muy notorios del panorama español. Obviando, claro está, a Caldera, cada vez menos promesa y más realidad, y cuyo oro, con todos mis respetos para RAGE, se le queda pequeño.

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