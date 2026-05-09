Trick Williams y Lil Yachty humillan a Sami Zayn en el funeral de la galleta de jengibre

La hora del funeral de la galleta de jengibre llegó a SmackDown, y Trick Williams fue el primero en aparecer, cantando una canción para recordar al muñeco. Sin embargo, la celebración fue interrumpida por un furioso Sami Zayn.

► Momentos clave

Sami apareció para quejarse y decir que todo esto era ridículo, afirmando que llegó a pensar que estaba perdiendo la razón por lo ocurrido durante la noche. Expresó con amargura que, anteriormente, el tiempo en televisión en SmackDown, el cierre de los episodios y el Campeonato de los Estados Unidos tenían un valor real, pero que ahora todo se había convertido en una broma.

Durante su discurso, Sami cuestionó el gasto excesivo de Trick Williams en la producción del segmento, señalando elementos como las flores, el ataúd y el coro desafinado. El luchador aseguró que él jamás haría algo así por respeto propio, respeto al show y a los fanáticos que pagaron por ver el evento. También destacó su trayectoria de 20 años, mencionando que figuras mucho más importantes que Trick intentaron derrotarlo sin éxito. Aunque admitió que Williams logró entrar en su cabeza, sentenció que esto ahora era personal.

Sami prometió que en Backlash le arrebataría el título y lo expondría ante el mundo; acto seguido, atacó a Trick y posó desafiante junto al ataúd con el cinturón. Pero la sorpresa estaba guardada:

Lil Yachty apareció del ataúd disfrazado de la galleta de jengibre y atacó a Sami con un palo. Trick aprovechó el momento y lo remató con su Trick Shot, dejando a Sami tendido en el ring mientras el público celebraba el caos.