Caín Velásquez no volvería a AAA: «Salió mal de WWE»

El ex Campeón Mundial de Peso Completo UFC, Caín Velásquez, obtuvo la libertad condicional el 15 de febrero de este año, tras pasar 11 meses en la cárcel, por haber sido sentenciado a cinco años de cárcel en marzo de 2025, tras perseguir en su camioneta y disparar en contra del presunto abusador de su hijo.

► El motivo detrás de por qué Caín Velásquez no regresó a luchar en AAA o en WWE

El caso generó mucha repercusión en Estados Unidos y hubo mucha solidaridad con Caín por lo ocurrido, así que, debido a la presión mediática y a su buen comportamiento en la cárcel, logró obtener su libertad condicional bajo supervisión.

Muchos fans esperaban verlo de regreso en la lucha libre profesional, especialmente en AAA, o incluso en WWE. Sin embargo, Dave Meltzer acaba de terminar con todas estas esperanzas de sus fans.

Y es que, según ha reportado en la más reciente edición del Wrestling Observer Radio, Caín Velásquez salió en malos términos de WWE, luego de haber sido despedido el 28 de abril de 2020 como parte de los reportes de personal por la pandemia del covid-19. Y por ese motivo, como WWE compró AAA, ya no está en los planes de los dueños americanos. Este fue el reporte de Meltzer:

“Si WWE no hubiera comprado AAA, él ya estaría luchando para AAA. Ellos (WWE y Cain Velasquez) no terminaron en los mejores términos. No creo que WWE realmente lo quiera tomando en cuenta cuáles son sus objetivos. Sus objetivos no son: ‘Vamos a traer a una celebridad mexicana’.

«La gente de AAA, Dorian Roldán, Konnan y las personas involucradas, aman a Caín Velásquez. Básicamente, me dijeron que si fuera solamente la empresa de Dorian, definitivamente habrían traído a Caín para grandes eventos, porque así de bien piensan de él”.

Recordemos que, tras su abrupta salida de WWE, Caín tuvo varias apariciones en 2021 en AAA, llegando a luchar junto a Psycho Clown y Pagano, para vencer a Rey Escorpión, Taurus y LA Park en la Triplemanía Regia II.

E incluso, un mes después de haber sido liberado de la cárcel tras pagar una fianza de un millón de dólares, en diciembre de 2022, Velásquez regresó a AAA, en donde hizo equipo con Pagano y Blue Demon Jr. para vencer a Sam Adonis, Gringo Loco y Taurus en un evento realizado desde la Mullett Arena en el campus de la Universidad Estatal de Arizona, por lo que, si AAA no hubiera sido comprada por WWE, seguramente, hubiéramos visto a El Toro luchando allí una vez más.