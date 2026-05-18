Jon Moxley regresa a Pro Wrestling Revolver en julio

Una vez más, Jon Moxley volverá a las independientes. Será, de hecho, su primera lucha de este año en las independientes, pese a que tiene la posibilidad, por su contrato especial, de luchar en cualquier empresa independiente que desee.

► Jon Moxley regresa a Pro Wrestling Revolver más de 2 años después

Jon Moxley retornará en las indies en la empresa Pro Wrestling Revolver, cuyo dueño es el exluchador Sami Callihan. A través de su cuenta oficial de X, antes Twitter, la empresa realizó el anuncio:

[BREAKING] *Signed for Nashville* The RETURN of Jon Moxley! “The Silence of the Slams”

Friday, July 24th

at The Troubadour

Nashville, TN Tickets go on sale Fri, May 22 at 8pmET

🎟️ https://t.co/mOxgSQzp6e pic.twitter.com/xKh5Dtr0wj — Wrestling REVOLVER (@PWRevolver) May 18, 2026

«🚨 [ÚLTIMA HORA]

«¡Confirmado para Nashville!

«¡El REGRESO de Jon Moxley!

«“The Silence of the Slams”

«Viernes 24 de julio

«en The Troubadour

«Nashville, Tennessee

«Los boletos salen a la venta el viernes 22 de mayo a las 8 PM ET.

«🎟️ RevolverTickets.com»

Jon Moxley ha luchado en 8 ocasiones en Pro Wrestling Revolver, la primera en 2021, vencieron a Jimmy Jacobs en una Iowa Street Fight, luego, en 2022 venció a Mike Bailey, hizo equipo con Callihan y vencieron a Davey Richards y Eddie Edwards, y en una lucha con Reglas Switchblades, The Switchblades, Mox y Callihan, vencieron a JT Dunn y Logan James.

En 2023, Mox venció a Jake Crist, luego, hizo equipo con 1 Called Manders, Mance Wraner y Matthew Justice para vencer a Rickey Shane Page, Myron Reed, Trey Miguel y Zachary Wentz. En ese mismo 2023, en noviembre, Mox y Calliahn vencieron a Trey Miguel y Zachary Wentz.

Su última lucha en Pro Wrestling Revolver había sido el 25 de enero de 2024, allí, en una Lucha Death, Jon Moxley venció a Gringo Loco. Ya veremos cuál es su rival para este 2026, en su regreso, más de dos años después.