Jon Moxley regresa a Pro Wrestling Revolver en julio

por
Jon Moxley

Una vez más, Jon Moxley volverá a las independientes. Será, de hecho, su primera lucha de este año en las independientes, pese a que tiene la posibilidad, por su contrato especial, de luchar en cualquier empresa independiente que desee.

Jon Moxley regresa a Pro Wrestling Revolver más de 2 años después

Jon Moxley tras AEW Worlds End 2025 - AEW
Jon Moxley tras AEW Worlds End 2025 – AEW

Jon Moxley retornará en las indies en la empresa Pro Wrestling Revolver, cuyo dueño es el exluchador Sami Callihan. A través de su cuenta oficial de X, antes Twitter, la empresa realizó el anuncio:

«🚨 [ÚLTIMA HORA]

«¡Confirmado para Nashville!

«¡El REGRESO de Jon Moxley!

«“The Silence of the Slams”

«Viernes 24 de julio

«en The Troubadour

«Nashville, Tennessee

«Los boletos salen a la venta el viernes 22 de mayo a las 8 PM ET.

«🎟️ RevolverTickets.com»

AEW Dynamite 25 de febrero 2026.
AEW Dynamite 25 de febrero 2026.

Jon Moxley ha luchado en 8 ocasiones en Pro Wrestling Revolver, la primera en 2021, vencieron a Jimmy Jacobs en una Iowa Street Fight, luego, en 2022 venció a Mike Bailey, hizo equipo con Callihan y vencieron a Davey Richards y Eddie Edwards, y en una lucha con Reglas Switchblades, The Switchblades, Mox y Callihan, vencieron a JT Dunn y Logan James.

En 2023, Mox venció a Jake Crist, luego, hizo equipo con 1 Called Manders, Mance Wraner y Matthew Justice para vencer a Rickey Shane Page, Myron Reed, Trey Miguel y Zachary Wentz. En ese mismo 2023, en noviembre, Mox y Calliahn vencieron a Trey Miguel y Zachary Wentz.

Su última lucha en Pro Wrestling Revolver había sido el 25 de enero de 2024, allí, en una Lucha Death, Jon Moxley venció a Gringo Loco. Ya veremos cuál es su rival para este 2026, en su regreso, más de dos años después.

Jon Moxley Campeón Continental AEW Dynasty 2026
Jon Moxley Campeón Continental AEW Dynasty 2026

Redactor, editor, columnista y coberturas desde 2010 - Ingeniero de Sistemas

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