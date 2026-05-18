Tiffany Stratton niega rumor sobre salida de Giovanni Vinci

Giovanni Vinci fue despedido por la WWE en febrero del año pasado, tras pasar nueve años formando parte de Imperium junto a Ludwig Kaiser y Gunther. A pesar del éxito que tuviera en NXT, no tuvo la misma suerte en el elenco principal, cuya carrera se truncó a la par del cambio de su personaje.

Sin embargo, lo que más llamó la atención acerca de su salida fue un rumor que lo involucraba con un supuesto coqueteo hacia Tiffany Stratton, luchadora de SmackDown y que en ese entonces era la pareja sentimental de Kaiser, y muchos le echaron la culpa a la ex Campeona por la salida del luchador italiano.

► Tiffany Stratton le desea buena suerte a Giovanni Vincie

Durante una reciente transmisión en Twitch, Tiffany Stratton abordó directamente las especulaciones que afirmaban que Giovanni Vinci había sido despedido por supuestamente coquetear con ella mientras salía con Ludwig Kaiser. Según la ex Campeona WWE, toda la historia era completamente inventada, y aclaró que no tiene problema alguno con el luchador, quien ahora retomó el nombre de Fabian Aichner, deseándole suerte en su nueva etapa en TNA.

“Chicos, esa es probablemente la historia más loca que he escuchado. Eso no sucedió. No es cierto. No hay nada de verdad en eso. Una acusación totalmente falsa”.

“Espero que le esté yendo de maravilla. Escuché que acaba de firmar con TNA. Va a arrasar”.

Tras su salida de la WWE, Fabian Aichner reapareció recientemente en TNA Wrestling con una aparición sorpresa en el episodio del 14 de mayo de TNA iMPACT!.