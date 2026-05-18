Baron Corbin (Bishop Dyer) volvería a WWE de la mano de Danhausen

Danhausen está reviviendo a un luchador en SmackDown. Y sería nada más y nada menos que Baron Corbin, quien volvería a WWE muy pronto, por loco que suene.

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Y es que, aunque WWE y TKO realizaron una gran cantidad de despidos y recorte de personal después de WrestleMania 42, estarían pensando en traer de regreso a Baron Corbin.

Corbin, quien fue ex Campeón de los Estados Unidos WWE y exganador del Money in the Bank, y quien en los últimos años ha estado luchando a nivel independiente como Bishop Dyer, incluso en MLW.

Así lo reportó Dave Meltzer en la más reciente edición del Wrestling Observer Radio:

“WWE ha hablado mucho sobre una reunión con Baron Corbin (nombre real Thomas Pestock). Va a estar muy pronto… probablemente de regreso en WWE. No he escuchado que ya sea un acuerdo cerrado, pero sí sé que se ha hablado bastante del tema.

«Esto ya es especulación mía, pero creo que Corbin podría ser parte del ángulo misterioso con Danhausen, quien insinuó un gran plan en SmackDown. El acuerdo entre Corbin y WWE incluso podría ya estar completado.

«En el programa de SmackDown, cuando Danhausen estaba hablando de algo más grande, mi intuición fue que se refería a él. Eso es solo especulación de mi parte, pero sí sé que ya han hablado con él sobre traerlo de vuelta. Incluso podría ya estar hecho, aunque todavía no me lo han confirmado oficialmente. Pero sí puedo confirmar al 100% que se ha hablado muchísimo sobre eso”.

Y es que, recordemos, recientemente, Danhausen se cansó de tener Minihausens, sus clones pequeños, y dijo que iba a crear un nuevo clon, que se vea mucho más grande que los de Blacklash 2026, un Gianthausen.

Además de esto, Sean Ross Sapp de Fightful Select confirmó con sus fuentes el reporte exclusivo de Meltzer, a través de su cuenta oficial de X, antes Twitter:

Baron Corbin aka Bishop Dyer's WWE return has been rumored internally for the last couple of weeks, @FightfulSelect has learned following a Dave Meltzer report. Along with SI's @RickUcchino we've also confirmed he's not under MLW contract pic.twitter.com/K0mTc5AsFQ — Sean Ross Sapp of Fightful.com (@SeanRossSapp) May 17, 2026

“El regreso de Baron Corbin, también conocido como Bishop Dyer, a WWE ha sido rumorado internamente durante las últimas semanas, según supo Fightful Select tras un reporte de Dave Meltzer.

«Además, junto con Rick Ucchino de Sports Illustrated, también hemos podido confirmar que no tiene contrato con MLW«.