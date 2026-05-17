Randy Orton niega estar gravemente lesionado, ¿pero dice la verdad?

La última vez que vimos en acción a Randy Orton fue en la pasada WrestleMania, cuando enfrentó a Cody Rhodes por el Campeonato Indisputable WWE. Perdió ese combate, aunque desde antes circuló la noticia de que estaba fuertemente lesionado de la espalda.

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De acuerdo a Dave Meltzer, en Wrestling Observer Radio, la ausencia de Randy Orton se debe a dicha lesión. Según Meltzer, se trata de un problema «serio» que lo ha acompañado durante años (incluso casi pone fin a su carrera en 2022-2023) y que habría influido en que no ganara el título mundial en WrestleMania.

Sin embargo, el propio Orton desmintió la información en su cuenta de X:

Lmao just milking it guys, leave me alone I’m trying to enjoy my summer before I come back and take that #15 https://t.co/dG49ObenGJ — Randy Orton (@RandyOrton) May 17, 2026

«Jajaja, sólo están exprimiendo la situación, chicos. Déjenme solo, estoy tratando de disfrutar mi verano antes de que regrese y gane mi campeonato número quince».

El tuit de Orton aparece técnicamente como respuesta a un tuit que ya fue eliminado por el usuario original, aunque es obvio que Orton estaba contestando directamente a las versiones sobre su lesión.

► ¿Realmente está lesionado Orton?

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La respuesta es sí, pues además de que lo dicen varias fuentes, Meltzer tiene largo historial en cuanto a informar sobre lesiones de luchadores, éstos lo desmienten y al final resultan ser verídicas. Unos ejemplos:

Meltzer reportó varias veces que Asuka estaba lesionada cuando WWE decía que «solo no estaba siendo programada». La propia Asuka y WWE lo negaron, pero posteriormente se reveló que sí tenía lesiones que la mantuvieron fuera.

En 2023, Meltzer y otros reportaron que la ausencia de Bray Wyatt era por problemas de salud, WWE y algunos luchadores dijeron que era por cuestiones creativas. Más tarde se confirmó que Wyatt estaba lidiando con serios problemas de salud, que eventualmente lo llevaron a su muerte.

Meltzer y Sean Ross Sapp reportaron que Miro (Rusev) estaba lesionado de una rodilla. Rusev lo negó públicamente, llamándole mentiroso a Meltzer. Poco después, Rusev regresó usando una rodillera gigante y se confirmó que sí estuvo lesionado. El propio Meltzer lo recordó en reportes recientes.

Meltzer reportó que CM Punk estaba lesionado durante su rivalidad con Jon Moxley. Punk lo negó agresivamente, llamando mentiroso a Meltzer, pero después se confirmó que sí estaba lesionado.

Y el propio Randy Orton, pues en 2022 Meltzer reportó que había preocupación grave por una lesión de espalda. Orton y WWE minimizaron públicamente la información, pero estuvo fuera casi un año completo. Más tarde, Orton reveló que los doctores le advirtieron que podía no volver a luchar.