La carrera de Randy Orton casi termina en 2022

“El equipo de Drew McIntyre y Sheamus ahora se llaman The Banger Bros (…). Esto parecería significar que no hay planes inminentes para que vuelvan a ser equipo. Porque a la WWE generalmente no le gusta tener equipos con nombres tan similares. Ha habido mucha preocupación en torno al futuro de Randy Orton en la lucha libre debido a sus problemas de espalda”. Dave Meltzer pronuncia estas palabras en el episodio más reciente del Wrestling Observer Radio.

► La carrera de Randy Orton casi termina

Pero la cosa no queda ahí. Antes de ir con otro apunte interesante que hizo, especulando, podemos señalar que quizá que Randy Orton y Matt Riddle no vuelvan a formar equipo no tiene que ver tanto con una decisión creativa de separarlos de ahora en adelante sino con que realmente no se sabe cuando va a volver ninguno de los. Riddle está inmerso en unas cuantas polémicas mientras que Orton está lidiando con su lesión de espalda de la que ciertamente no hemos tenido apenas buenas noticias.

De hecho, la que pone sobre la mesa Meltzer en el WOR tampoco lo es: “Los títulos de parejas no se iban a unificar, y luego…ahí es cuando la carrera de Randy Orton casi termina”. Acerca del Campeonato Unificado de Parejas WWE seguiremos informando en otro momento pero “la carrera de Randy Orton casi termina” es una frase aterradora. Afortunadamente, para él, para la WWE, para los fanáticos, es en pasado y no en presente así que no debemos preocuparnos más de lo debido.

Por otro lado, algo similar dijo Kurt Angle en noviembre:

“Tu espalda lo controla todo. No puedes hacer nada cuando te duele la espalda. Te daré un ejemplo. Randy Orton acaba de operarse de la espalda. Literalmente no pudo hacer nada, y con suerte esta cirugía está salvando su carrera. Pero así es como te pueden afectar los problemas de espalda como luchador profesional”.