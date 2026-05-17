La tan esperada pelea de MMA entre Ronda Rousey y Gina Carano fue el evento estelar del evento de Most Valuable Promotions (MVP) transmitido en vivo por Netflix. La pelea duró apenas 17 segundos del primer round. Rousey sometió a Carano con una palanca al brazo, logrando la victoria por sumisión. Al final del combate, ambas luchadoras se abrazaron y hablaron de una posible revancha, aunque Rousey se mostró escéptica sobre volver a pelear tan pronto.

El resto del cartel incluyó combates como Nate Diaz vs. Mike Perry, Francis Ngannou vs. Philipe Lins y Junior Dos Santos vs. Robelis Despaigne.

Embed from Getty Images

La Comisión Atlética del Estado de California reveló los pagos oficiales de las protagonistas: Rousey se llevó 2.2 millones de dólares, mientras que Carano recibió 1.05 millones. Las cifras no incluyen bonos ni porcentajes de taquilla.

El total puede aumentar por posible bono de Pelea de la noche y Sumisión de la noche, además de incentivos por ser la pelea estelar y el rol que tuvieron para promocionar el evento. Con dichos bonos, Rousey podría sumar entre uno y dos millones más, mientras que Carano entre 200 mil y 800 mil.

► Lo que dice Dave Meltzer sobre el éxito en Netflix

Embed from Getty Images

El periodista Dave Meltzer compartió datos interesantes sobre el impacto del evento en la plataforma. Dijo que la pelea Rousey vs. Carano apareció listada como película (no como programa de TV) en Netflix, y aún así alcanzó el puesto #6 mundial en esa categoría el primer día.

Rousey vs. Carano for some reason was listed as a movie and not a TV show on Netflix and first day was No. 6 in the world in that category which is a bigger category than TV shows. Keep in mind main event started after midnight Eastern. It beat a big WWE show. Unclear about… — Dave Meltzer (@davemeltzerWON) May 17, 2026

«Rousey vs. Carano, por alguna razón, fue listada como una película y no como un programa de TV en Netflix, y el primer día fue No. 6 en el mundo en esa categoría, que es una categoría más grande que los programas de TV. Tengan en cuenta que el evento principal empezó después de la medianoche del Este. Superó a un gran show de WWE. No hay nada sobre si marcaron algún récord, pero no parece ser un éxito gigantesco, aunque fue No. 1 en películas en EE.UU., Canadá y México, lo cual significa una audiencia sustancial. Por contraste, UFC registró su audiencia más baja de la historia en Paramount+ (13% por debajo de lo normal para un show similar)».

► ¿Qué sigue para Rousey y Carano?

Embed from Getty Images

Rousey regresó al octágono después de una década alejada de las MMA, mientras Carano volvió tras 17 años, tiempo en que logró una exitosa carrera como actriz. La rápida victoria de Ronda sorprendió a muchos que no la conocían más que de WWE, pero quienes han seguido su carrera, esperaban un triunfo contundente con una palanca al brazo, pues aunque Carano es buena, nunca estuvo al nivel de Rousey, y ahora, con 44 años de edad, claramente no tenía oportunidad.

Netflix aún no ha publicado las cifras oficiales de audiencia total, pero los datos de Meltzer confirman que el evento generó un buen impacto global. ¿Será un regreso triunfal para Rousey? El tiempo (y Netflix) lo dirá.