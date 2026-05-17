El Chalino Driver de Mr. Iguana, la movida que está impresionando a los fans de WWE

En la más reciente emisión de Lucha Libre AAA en FOX, Mr. Iguana ejecutó su Chalino Driver, una movida creación suya, la cual realiza al menos desde 2018. Sin embargo, ahora en el ecosistema WWE, nuevos fans están conociendo sus capacidades más allá de su vena cómica, y un clip publicado el día de ayer los ha dejado boquiabiertos.

Entre las reacciones destacadas está la de Rafa Ayala, conocido por haber sido comentarista de WWE en México cuando SmackDown se transmitía en TV Azteca:

Vete yaaaaa! De los mejores finishers de la industria — RAFAEL AYALA 🐦 (@RAYALETT) May 17, 2026

Un elogio que resume lo que muchos piensan: el Chalino Driver es uno de los movimientos más espectaculares del panorama actual.

► ¿Qué es el Chalino Driver?

Se trata de una variante de Crucifix Driver, donde Mr. Iguana se lanza sobre su rival, ejecuta unos giros y lo coloca en posición para impactarlo con fuerza contra la lona, terminando en un Crucifix o toque de espaldas universal. Lo ha perfeccionado durante años y lo ejecuta con una limpieza impresionante.

Mr. Iguana lo ha usado consistentemente en eventos de AAA y en arenas independientes. WWE.com lo lista oficialmente como uno de sus signature moves, junto al icónico Póngase Verde.

► El homenaje a Chalino Sánchez

Mr. Iguana es originario de Culiacán, Sinaloa, así que el nombre del movimiento es un claro tributo a Rosalino «Chalino» Sánchez, el legendario rey de los corridos, también culichi y figura icónica de la cultura sinaloense, y que fue asesinado en 1992.

A pesar de que el personaje pareciera a simple vista algo sacado de una historieta, Mr. Iguana ha incorporado muchos elementos regionales, incluso desde el mismo nombre (y el de la Yesca).

Firmado con WWE a través de Lucha Libre AAA, Mr. Iguana ha brillado en esta nueva etapa, y es común verlo en eventos de las marcas principales. Actualmente es Campeón de Parejas Mixtas AAA al lado de Lola Vice y se mantiene como uno de los favoritos del público por su carisma, acrobacias y toques de comedia.