Ayer, 16 de mayo, wXw celebró su cuarta gran cita del calendario, True Colors, desde el Markthalle de Hamburgo (Alemania).

Como cabeza de cartel, Yota Tsuji, figura de NJPW, regresó a la casa germana para luchar contra Peter Tihanyi.

Además, hubo dos encuentros titulares. En uno, Planet Gojirah (Robert Dreissker & Marc Empire) defendieron el Campeonato Mundial de Parejas wXw ante Quick And Dirty (Hugo Brand & Niklas Bock). En otro, Axel Tischer hizo lo propio con el Campeonato Shotgun ante Dennis Dullnig.

Completando el cartel, Ahura vs. Aytac Bahar, Rambo vs. Katsuya Murashima, 10/10 Next Level (Alex Duke & Aleksander Bellamy) vs. CSI (Luca de Leone & Nordino) y Laurance Roman y Zoltan vs. Elijah Blum y Nick Schreier.

True Colors 2026 pudo verse en directo vía canal de YouTube de wXw (bajo suscripción de pago) y vía IndependentWrestling.tv.

► La noche de Quick And Dirty

Katsuya Murashima derrotó a Rambo. El ganador de la más reciente Young Lion Cup de NJPW logró su sexta victoria individual de forma consecutiva en wXw. Su rival original era Aleksander Bellamy, pero wXw hizo varios cambios de última hora en el menú del show tras la baja de Metehan. Un Filp Senton desde el esquinero acabó por propiciar que Rambo sucumbiera a la cuenta de tres en un igualado choque. ♠♠♠1/4

CSI (Luca de Leone & Nordino) derrotaron a 10/10 Next Level (Alex Duke & Aleksander Bellamy). Estos equipos se enfrentaron el pasado mes en We Love Wrestling #77, con CSI saliendo victoriosos por DQ luego de fingir que habían sido atacados ilegalmente. Esta vez, de Leone y Nordino intentaron la misma estrategia, sin éxito, aunque el primero pudo rodar de espaldas a Duke mientras le agarraba de la trusa. ♠♠1/2

CAMPEONATO SHOTGUN WXW: Axel Tischer (c) vs. Dennis Dullnig acabó en empate por agotarse los 15 minutos de límite de tiempo (Tischer retuvo el título). Dullnig buscaba recuperar el oro que perdió en We Love Wrestling #76 y trampeó varias veces durante la lucha. Incluido en su compás final, cuando Tischer noqueó por error al réferi con un botazo y «Cash» aprovechó para patear las partes pudendas del monarca. Mal «timing», sin embargo, pues el colegiado continuaba en brazos de Morfeo, por lo que no pudo hacer la cuenta de tres cuando Dullnig tenía cubierto a Tischer, y el cuarto de hora reglamentario expiró. ♠♠♠1/4 Furioso, Dullnig descargó su ira contra el árbitro en las postrimerías.

Ahura derrotó a Aytac Bahar. En menos de seis minutos, el ganador del más reciente 16 Carat Gold se deshizo de Bahar, vía pin, tras su Salamandra. Bahar no luchaba en wXw desde enero. ♠♠♠

CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS WXW: Planet Gojirah (Robert Dreissker y Marc Empire) (c) (con Robin Christopher Fohrwerk) derrotaron a Quick And Dirty (Hugo Brand y Niklas Bock) para retener el título. Rambo y Metehan eran los retadores originales, pero Metehan causó baja por lesión. Brand y Bock batallaron en modo 100% técnico, al calor de un respetable entregado, teniendo que hacer frente a la rudeza de los campeones (Bock luchó ensangrentado casi todo el encuentro al recibir un golpe con su propio teléfono móvil). Finalmente, el Splash de Empire sobre Brand desde el esquinero hizo que este cayera por cuenta de tres. Lucha elevada por la fanaticada. ♠♠♠♠

Laurance Roman y Zoltan derrotaron a Elijah Blum y Nick Schreier. La inquina existente entre Roman y Shreier desde que perdieran el Campeonato Mundial de Parejas wXw tuvo aquí nuevo episodio, viniendo de perder Shreier ante Roman en We Love Wrestling #77. Indicativo de ello, que Roman saliera al son de su antigua música de entrada pre-Grind. Roman estuvo vivo al sorprender a Blum con una patada y su Martinete luego de que el Campeón Mundial Unificado wXw aplicara su remate a Zoltan. Roman lo puso seguidamente de espaldas planas. ♠♠♠3/4

Yota Tsuji derrotó a Peter Tihanyi. Tsuji no competía en wXw desde 2023 y fue muy bien recibido. Gran duelo para cerrar la velada, de casi media hora, lleno de alternativas y carente de ardides. Tihanyi vuelve a ser definitivamente «face» y conjuntó aquí una actuación que debería valerle el salto a NJPW. El húngaro evitó varios intentos de Tsuji por aplicar su remate, lo acabó recibiendo, pero tuvo la resiliencia para continuar en liza. Hasta que un segundo Gene Blast acabó de consumar el 1, 2 y 3. ♠♠♠♠1/4

⇒ Ese tramo final con Planet Gojirah vs. Quick And Dirty, Laurance Roman & Zoltan vs. Elijah Blum & Nick Schreier y Yota Tsuji vs. Peter Tihanyi hizo de True Colors 2026 una función bastante disfrutable, que no acusó la baja de Metehan y que dispone varias luchas de cara a Drive Of Champions el próximo 6 de junio. Una pena que, por lo que parece, los shows de wXw ya no vayan a volver a verse vía TrillerTV.

♠♠♠3/4