Stardom y MLW firman acuerdo de colaboración

La empresa de lucha libre profesional femenina japonesa Stardom, dio a conocer una alianza estratégica con la empresa estadounidense Major League Wrestling (MLW).

► Stardom y MLW tendrán una relación de intercambio

Esta asociación se centrará en el intercambio de talento, la colaboración creativa y la presentación de atletas en nuevos escenarios en Japón y América.

El anuncio se dio durante la función «STARDOM in KORAKUEN 2026 May.» que se celebró hace unas horas en el Tokyo Korakuen Hall. El anuncio corrió a cargo de Taro Okada, presidente de Stardom.

Como primera noticia, se confirmó la participación en MLW de la excampeona mundial Stardom, Saya Kamitani y la campeona Artist of Stardom, Rina para el mes de junio.

Tras el tercer combate, el presidente Taro Okada subió al ring y declaró:

Muchas luchadoras de Stardom viajarán al extranjero este año. Para expandir Stardom a nivel mundial, seguiremos contando con su participación y llevando Stardom no solo a Japón, sino a todo el mundo.

De esta manera, Stardom establece una nueva alianza. En octubre de 2025, se reveló un contrato de colaboración con la legendaria empresa mexicana Consejo Mundial de Lucha Libre, misma que ya rinde sus primeros frutos.

Entre quienes manifestaron su beneplácito por este nuevo intercambio luchístico fueron Takaaki Kidani, presidente de Bushiroad, la empresa matriz de NJPW y Stardom; así como Shotzi Blackheart, actual Campeona Mundial de Peso Pluma MLW, quien se dijo emocionada por esta alianza.