NJPW transfiere todas las acciones de Stardom a Bushiroad

New Japan Pro Wrestling dio a conocer un nuevo movimiento estratégico, donde transfiere todas las acciones de Stardom, que estaban bajo su administración, a la matriz de ambas empresas, Bushiroad.
► Stardom pasa a ser administrada directamente por Bushiroad
El Consejo de Administración de la empresa del león se reunió el 25 de marzo y en ella se acordó transferir todas las acciones de Stardom Co., Ltd. que administraban, a la empresa matriz, Bushiroad Co., Ltd.
Al tener la totalidad de las acciones en su poder, Bushiroad pretende optimizar recursos y agilizar las decisiones corporativas.
Bushiroad adquirió Stardom en 2019 y su administración recayó en la submarca Bushiroad Fight, que en 2024 pasó a llamarse Stardom Co., Ltd y fue administrada completamente por NJPW. En términos coloquiales, se consideraba a Stardom como la hermana pequeña de NJPW.
Sin embargo, la empresa femenina ha tenido un crecimiento enorme, por lo Bushiroad consideró muy importante redefinir su estatus corporativo, buscando mayor impulso como una filial consolidada incluso para la suma de mejores patrocinios.
El presidente de NJPW, Hiroshi Tanahashi ya había comentado en una entrevista que concedió el mes pasado, que ambas empresas continuarán colaborando juntas, pero para que Stardom siguiera creciendo exitosamente era imprescindible que su trabajo se hiciera de forma independiente.