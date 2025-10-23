Stardom anuncia alianza con el CMLL

La empresa japonesa Stardom anunció su alianza de colaboración con la empresa mexicana Consejo Mundial de Lucha Libre.

► Prometedora alianza entre Stardom y CMLL

Esta colaboración quedó confirmada durante la emisión semanal del programa «CMLL Informa» y la finalidad es que las luchadoras de ambas empresas tengan un fogeo internacional.

Además, la empresa hermana de Stardom, New Japan Pro Wrestling, también tiene una asociación comercial con el CMLL, y con la entrada de Stardom a la organización ampliará aún más sus vínculos.

En este anuncio se contó con la presencia de Salvador Lutteroth Lomelí, presidente del CMLL, Taro Okada, presidente de Stardom y Kounosuke Izui, de la revista japonesa Lady’s Ring. De esta manera, la presencia de Stardom no será solamente en los meses de marzo y octubre, si no a lo largo de todo el año.

Taro Okada se reunió con Lutteroth Lomelí, para hablar sobre el futuro que les depara ahora que ambas promociones han formalizado su alianza. También les acompañó Izui a quien se le atribuye haber contribuido a la unión de ambas promociones.

Okada describió los objetivos de esta nueva alianza:

Nuestro objetivo inicial es elevar el nivel de la lucha libre para ambas partes, facilitando el intercambio de luchadoras entre CMLL y Stardom. A continuación, al colaborar las dos empresas en algo conjunto, buscamos elevar constantemente el estatus de la lucha libre profesional femenina a nivel mundial y crear un movimiento aún más grande.

Actualmente, Hazuki ostenta el Campeonato Femenino CMLL-Japón, tras derrotar a su compañera Koguma por el cinturón el 11 de octubre. Hazuki y Koguma se encuentran actualmente en México de gira con CMLL, donde han disfrutado de una racha de victorias en combates por parejas. El dúo está listo para representar a Stardom en el Grand Prix Internacional el 24 de octubre.

Taro Okada habló sobre el éxito que Hazuki y Koguma han tenido en México y sobre su participación en el Grad Prix:

Ambas tienen una larga trayectoria en Stardom y las enviamos a este ring de CMLL con confianza. Y creo que se han ganado el reconocimiento de todos. En el Grand Prix, espero que aspiren a la victoria como las primeras mujeres japonesas de la historia en ganarlo.

Ya en redes sociales, Taro Okada manifestó su satisfacción por esta nueva alianza.

El futuro de la lucha libre femenina y la lucha libre profesional femenina en Japón experimentará una mejora tanto en calidad como en estatus. Como parte del grupo de NJPW, estamos decididos a continuar y desarrollar la lucha libre profesional en todo el mundo.

Gracias CMLL

El Grand Prix de Amazonas se celebrará este Viernes Espectacular de Arena México. Hazuki y Koguma serán parte del Equipo Resto del Mundo donde tendrán como compañeras a Shoko Nakajima, Mina Shirakawa, Thekla, Kanji, Diamante, Julia Hart y Skye Blue. Ellas enfrentará al Equipo del CMLL integrado por las Amazonas: La Catalina, Olympia, Skadi, Persephone, Zeuxis, Reyna Isis, India Sioux, Lluvia y Jarochita.