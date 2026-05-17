Iyo Sky y Naraku anuncian su matrimonio

A través de una conferencia de prensa celebrada en Tokio, las superestrellas de WWE, Iyo Sky y Naraku (a.k.a EVIL, Takaaki Watanabe) dieron a comocer que contrajeron matrimonio.

► Iyo Sky y Naraku son oficialmente esposos

Durante mucho tiempo se había rumorado sobre su relación sentimental, misma que ellos manejaron con discreción. Sin embargo, en el anuncio ante los medios, revelaron que llevan un tiempo casados, pero esperaron a hacer pública la noticia una vez que Naraku se uniera a WWE, en abril de este año.

La relación de la pareja comenzó incluso antes de que Iyo se mudara a Estados Unidos en 2018, y a pesar de la distancia, el amor se mantuvo firme. Solían verse muy poco, especialmente en las contadas vacaciones que tuvieron debido a sus apretadas agendas. Pero ahora todo eso quedó atrás y están listos para su nueva vida en pareja.

Iyo Sky explicó los motivos de la decisión de anunciar su boda:

Hasta ahora, hemos estado luchando en diferentes cuadriláteros, así que no creíamos necesario revelar nuestra vida privada. Pensábamos que estaría bien que nuestros fans disfrutanan de nuestro trabajo independiente. Pero ahora que ambos estamos contratados por la WWE y somos compañeros, consideramos que sería bueno que todos supieran que nos hemos convertido en marido y mujer.

Naraku confirmó:

Estar en primera línea contra el mundo es realmente muy duro. Me alegra que mi esposa y yo estemos ahora en un entorno donde podemos apoyarnos mutuamente en estas circunstancias, y seguiremos trabajando duro, apoyándonos el uno al otro, pero sin bajar la guardia y motivándonos constantemente para mejorar.

Ambos mostraron sus anillos de matrimonio y coincidieron que sus compañeros luchadores los felicitaron ampliamente. Uno de los primeros fue Shinsuke Nakamura, quien los ha apoyado mucho.