Los protagonistas de la semana en WWE 10 al 16 de mayo 2026

Saludos lectores de SúperLuchas, bienvenidos una vez más a esta columna en la que presento a los luchadores que, en mi opinión, fueron los más destacados de la semana en WWE.

La semana del 10 al 16 de mayo de 2026 en WWE estuvo completamente dominada por las consecuencias de Backlash y el inicio del camino hacia Clash in Italy. Entre rivalidades intensas, ascensos meteóricos y actuaciones de alto nivel, tres nombres sobresalieron por encima del resto: IYO SKY, Gunther y Je’Von Evans.

► Los protagonistas de la semana en WWE del 10 al 16 de mayo 2026

IYO SKY tuvo una de esas semanas que consolidan a una superestrella como el centro absoluto de la división femenina. Después de derrotar a Asuka en Backlash, la japonesa apareció en Raw con una mezcla perfecta entre confianza y agotamiento emocional. WWE presentó a IYO como una campeona que había sobrevivido a una guerra y ahora debía demostrar que sigue siendo la mejor luchadora del roster. La despedida de Asuka fue uno de los momentos más importantes de la semana. En backstage, “The Empress of Tomorrow” le dijo a IYO que era digna de cargar con su legado, en una escena cargada de simbolismo y respeto. WWE logró convertir un segmento breve en una transmisión de antorcha emocional entre dos generaciones históricas del joshi wrestling dentro de la empresa.

Gunther volvió a sentirse como el “Ring General” absoluto. En SmackDown derrotó a Royce Keys para convertirse en retador número uno al Campeonato Indiscutido de Cody Rhodes rumbo a Clash in Italy. La lucha fue física, tensa y llena de interferencias externas por parte de Solo Sikoa y los MFTs, pero Gunther sobrevivió al caos y terminó imponiendo su brutalidad habitual. Lo más interesante fue cómo WWE construyó la narrativa alrededor suyo. Gunther apareció como el único hombre completamente imperturbable en medio de un entorno lleno de distracciones, alianzas y traiciones. Mientras Cody Rhodes intentaba mantener el control del show y los MFTs manipulaban la situación, Gunther simplemente siguió avanzando como una máquina de destrucción.

La gran sorpresa de la semana fue Je’Von Evans. El joven talento tuvo la victoria más importante de su carrera al derrotar a Rusev en Raw, y lo hizo sobreviviendo a una auténtica paliza. WWE utilizó el combate para mostrar a Evans como la nueva generación atlética de la empresa: rápido, explosivo y completamente impredecible. Rusev controló buena parte de la lucha usando fuerza bruta y castigo constante, pero Evans jamás dejó de moverse. Cada vez que parecía acabado, respondía con otra ráfaga de agilidad. El momento decisivo llegó cuando evitó el Machka Kick y conectó el OG Cutter para conseguir una victoria que sorprendió al público y elevó instantáneamente su estatus dentro de Raw.

► Combate de la semana

Iyo Sky vs. Sol Ruca – Monday Night Raw – 11 de mayo 2026

La lucha representó perfectamente lo que WWE quiso proyectar esta semana: una nueva era femenina construida alrededor de talento atlético, ritmo intenso y narrativa competitiva. Después de la guerra emocional contra Asuka en Backlash, Iyo Sky llegó a Raw todavía golpeada físicamente, pero decidida a demostrar su valía dentro de la division femenil. Sol Ruca fue la rival ideal para ese objetivo. Desde el inicio utilizó velocidad, acrobacia y movimientos impredecibles para sacar a Iyo de su zona de confort. El combate tuvo un ritmo frenético, lleno de conteos y secuencias aéreas donde ambas parecían adelantarse constantemente a los movimientos de la otra. WWE presentó el enfrentamiento como un choque entre experiencia mundial y talento emergente.